ETV Bharat / international

নেপালৰ প্ৰলয়ংকৰী বানতো অক্ষতভাৱে থিয় দি ৰ’ল এটি অট্টালিকা, নিৰ্মাতাৰ দূৰদৰ্শী চিন্তাই প্ৰাণ বচালে ছজনৰ

নেপালৰ ভাইৰেল অট্টালিকাটোৱে ছজন লোকক ভয়াৱহ বানৰ পৰা ৰক্ষা কৰিলে ৷ ঘৰটোক লৈ সমগ্ৰ বিশ্বতেই ব্যাপক চৰ্চা চলিছে ৷ আহক জানো নিৰ্মাণৰ আঁৰৰ কাহিনী ৷

Story Of The Green House That Stood Tall Braving Nepal Floods
নেপালৰ প্ৰলয়ংকৰী বানতো অক্ষতভাৱে থিয় দি ৰোৱা অট্টালিকাটো (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 10, 2026 at 11:48 AM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

নুৱাকোট (নেপাল): বিশ্বজনীন সন্মিলনত "জলবায়ু-স্থিতিস্থাপক নিৰ্মাণ" শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ বহু আগতেই নেপালৰ এজন স্ব-শিক্ষিত নিৰ্মাতাই ১৯৯৬ চনত নিৰ্মাণ কৰা তেওঁৰ ভাতৃৰ ঘৰটো ঘন খুঁটা আৰু ১৬ মিলিমিটাৰ তীখাৰ ৰডেৰে শক্তিশালীভাৱে নিৰ্মাণ কৰিছিল ।

প্ৰায় তিনিটা দশকৰ পাছত যেতিয়া শেহতীয়া প্ৰলয়ংকৰী বানে ওচৰৰ অট্টালিকাবোৰ ভাঙি পেলালে, তেতিয়া সেই ঘৰটোৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থকা ছয়জন লোকৰ জীৱন ৰক্ষা পৰিল ৷ তিনি দশক পূৰ্বে লোৱা এক সিদ্ধান্ত লোক কেইজনৰ জীৱন আৰু মৃত্যুৰ মাজত যেন প্ৰাচীৰ হৈ থিয় দি থাকিল ।

যি ছগৰাকী লোকৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছিল, তাৰে ভিতৰত এগৰাকী আছিল পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী প্ৰদীশা প্যাকুৰেল ৷ সেই সময়ত তেওঁ ত্ৰিশূলী নদীৰ বুকুত তীব্ৰ বেগত উঠা ঢৌবোৰ চাই আছিল ।

Story Of The Green House That Stood Tall Braving Nepal Floods
প্ৰদীশা প্যাকুৰেল (ETV Bharat)

সেউজীয়া অট্টালিকাটোৰ ওপৰেৰে বোকা পানী বৈ যোৱাৰ লগে লগে প্ৰদীশা আৰু মাকে বেলকনিত থিয় হৈ বাৰে বাৰে "ওঁম নমঃ শিৱায়" উচ্চাৰণ কৰিছিল । তেওঁলোকে বাকী কেইজনৰ সৈতে পানী কমালৈ অপেক্ষা কৰি জীয়াই থকাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল ।

পিছলৈ সমগ্ৰ বিশ্বই এই ঘৰটোৰ আন্তঃগাঁথনিক নেপালৰ ভাইৰেল "সেউজগৃহ" হিচাপে চৰ্চা কৰিছিল । চাৰি মহলীয়া এই ঘৰটো নেপালৰ নুৱাকোট জিলাৰ ধুংগেত অৱস্থিত । যোৱা ২৬ আগষ্টত হোৱা ভয়াৱহ বানৰ সময়ত ঘৰটো বোকা পানীৰে আগুৰি থকাৰ ভিডিঅ’ কেইবাখনো দেশত বিয়পি পৰে । ওচৰৰ ঘৰ-দুৱাৰবোৰ ভাঙিছিল বা যথেষ্ট ক্ষতিসাধন হৈছিল যদিও এই ঘৰটো একেদৰেই থিয় দি আছিল ।

স্থপতিবিদ আৰু অভিযন্তাসকলে ইয়াৰ ডিজাইন আৰু পানীৰ চাপ সহ্য কৰিব পৰা পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ নীতিসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে । ছ’চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰকাৰীসকলে স্থপতিবিদ আৰু অভিযন্তাজনক সন্মান জনোৱাৰ দাবী জনায় । বহুতে মেমছ শ্বেয়াৰ কৰি কৈছে যে, ইয়াৰ শক্তিৰ কাৰণ আছিল নিৰ্মাণ ঠিকাদাৰৰ সম্ভাব্য অনুপস্থিতি ।

Story Of The Green House That Stood Tall Braving Nepal Floods
ছজনকৈ লোকৰ জীৱন ৰক্ষা পেলালে এই অট্টালিকাই (ETV Bharat)

কিন্তু নদীৰ সৈতে সংঘাতৰ সাক্ষী হোৱা আন সকলোতকৈ এই ঘৰটোক অধিক ঘনিষ্ঠভাৱে চিনি পোৱা এজন ব্যক্তি আছিল তেজ বাহাদুৰ প্যাকুৰেল । এই ঘৰটো তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিছিল । তেওঁ দূৰৰ পৰা অসহায় হৈ চাই আছিল, সেই সময়ত তেওঁৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ গৃহস্বত্বাধিকাৰী ছত্ৰ বাহাদুৰ প্যাকুৰেলৰ লগতে তেওঁৰ পত্নী, পুত্ৰ, বোৱাৰী আৰু নাতিনীয়েকৰ সৈতে পানী সোঁতৰ মাজত আতংকিত হৈ পৰিছিল । পৰিয়ালটো আৰু ওচৰ-চুবুৰীয়াৰ পলায়নৰ কোনো উপায় নাছিল ।

তেজ বাহাদুৰে কয়, “যেতিয়া নদীৰ পানী অতি দ্ৰুতগতিত বাঢ়িছিল, তেতিয়া মই তেওঁলোকৰ সুৰক্ষাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ বাহিৰে একো কৰিব পৰা নাছিলোঁ, সেই দৃশ্যই মোক অজ্ঞান কৰি পেলালে ।” তেওঁৰ হাৰ্ডৱেৰৰ দোকানখন কেইশ মিটাৰমান দূৰৈৰ ওখ ঠাইত আছিল ।

প্ৰায় ৯:১৫ বজাত, ছত্ৰ বাহাদুৰৰ পৰিয়ালৰ লোকে ঘৰৰ কামবোৰ কৰি থাকোঁতেই বাহিৰৰ পৰা সতৰ্কবাণী শুনিবলৈ পালে । চুবুৰীয়াৰ মাজত হোৱা আতংকই তেওঁলোকক আগতীয়া বিপদৰ বিষয়ে সতৰ্ক কৰি দিলে ।

লগে লগে তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা ওলাই ওচৰৰ পাহাৰৰ ওখ ঠাইলৈ যোৱাৰ সিদ্ধান্ত ল’লে । কিন্তু চিৰিৰে নামি অহাৰ সময়লৈকে ঘৰত পানী সোমাই চিৰিৰ ওচৰ পালেগৈ আৰু পানী দ্ৰুতগতিত বাঢ়ি আহিল । নিৰাপদ বাটটো বন্ধ হোৱাৰ তেওঁলোক লগে লগে ওপৰলৈ দৌৰি গ’ল ।

Story Of The Green House That Stood Tall Braving Nepal Floods
নেপালৰ প্ৰলয়ংকৰী বানতো অক্ষতভাৱে থিয় দি ৰোৱা অট্টালিকাটো (ETV Bharat)

প্ৰথম অৱস্থাত ছজন লোক ছাদলৈ গৈছিল । কিন্তু যেতিয়া নদীৰ পানী দ্ৰুতগতিত বাঢ়িবলৈ ধৰিলে, তেতিয়া তেওঁলোকে বেলকনিত আশ্ৰয় ল’লে । ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত ছত্ৰ বাহাদুৰে কয়, ‘‘আমি প্ৰায় ডেৰ ঘণ্টা ধৰি বানত আবদ্ধ হৈ আছিলোঁ । আমি অতি ভয় খাইছিলো আৰু আমাক ৰক্ষা কৰিবলৈ ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলোঁ ।’’

সেইদিনা ৰাতিপুৱা স্কুললৈ যোৱাৰ কথা আছিল যদিও ঘৰতে থকা প্ৰদেশাই এই বান অতি ভয়ংকৰ বুলি বিবেচনা কৰিছিল । তেওঁ কয়, ‘‘পানী সোমাই অহাত মই ইমানেই ভয় খাইছিলো যে মৃতপ্ৰায় হৈ পৰিছিলোঁ । মোৰ এনে লাগিছিল যেন নদীৰ পানী আকাশলৈ উঠিছে ।’’

প্ৰদেশাই লগতে কয়, ‘‘মোৰ মা আৰু মই 'ওঁম নমঃ শিৱায়' বুলি জপ কৰি আছিলোঁ । মোৰ ককা-আইতায়ো প্ৰাৰ্থনা কৰি আছিল ৷ আমি সকলোৱে ভয় খাইছিলোঁ, কিন্তু আমাৰ কোনোৱেই কান্দিব পৰা নাছিল ।’’

Story Of The Green House That Stood Tall Braving Nepal Floods
ছত্ৰ বাহাদুৰ প্যাকুৰেলৰ পৰিয়াল (ETV Bharat)

প্ৰায় ৯০ মিনিট সময় ধৰি বিশ্বই পৰৱৰ্তী সময়ত অভিযান্ত্ৰিক আশ্চৰ্য বুলি প্ৰশংসা কৰা এই অট্টালিকাটো নদীৰ প্ৰবল ঢৌৰ বিৰুদ্ধে পৰিয়ালটোৰ একমাত্ৰ সাহস হৈ থাকিল । পৰিয়ালটোৱে বিশ্বাস কৰে যে তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থনাই কাম কৰিলে ।

বানৰ ফলত মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে বিদ্যুৎ আৰু যোগাযোগ সেৱা বিকল হৈ পৰিল, যাৰ ফলত পৰিয়ালটো আৰু অধিক বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিল । বহু লোকে মোবাইলত ঘৰটো ৰেকৰ্ডিং কৰি থকাৰ সময়তে তেজ বাহাদুৰে ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থকা ছজন লোকৰ ওপৰত মনোনিৱেশ কৰিছিল ।

বহু বছৰ আগতে নিৰ্মাণ কামৰ পৰা লাভ কৰা ব্যৱহাৰিক অভিজ্ঞতা ব্যৱহাৰ কৰি ডাঙৰ ভায়েকৰ ঘৰৰ অভিযন্তা আৰু ঠিকাদাৰ হিচাপে কাম কৰিছিল তেজ বাহাদুৰে । ছত্ৰ বাহাদুৰৰ ঘৰৰ তলৰ মহলাটো ১৯৯৬ চনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । বাকী তিনিটা মহলা প্ৰায় পাঁচ বছৰৰ পিছত সংযোজন কৰা হৈছিল ।

ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত তেজ বাহাদুৰে কয়, ‘‘এইটো মোৰ ডাঙৰ ভাইটিৰ ঘৰ আছিল, আৰু মই তেওঁৰ অভিযন্তা-সহ-ঠিকাদাৰ আছিলোঁ । মই নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত লাভ কৰা সকলো অভিজ্ঞতা ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ ।’’

Story Of The Green House That Stood Tall Braving Nepal Floods
নেপালৰ ভাইৰেল অট্টালিকাটো (ETV Bharat)

তেওঁৰ বাবে ঘৰটো নিৰ্মাণ কৰাৰ সময়ত শক্তি আছিল সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ । ‘‘এই গঠনত সাধাৰণতে টিএমটি বাৰ নামেৰে জনাজাত ১৬ মিলিমিটাৰ ষ্টীলৰ শক্তিবৰ্ধক ৰড ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল । ৰেইনফৰ্চড চিমেণ্ট কংক্ৰিট (RCC)ৰ খুঁটাবোৰৰ জোখ আছিল ৯/১২ ইঞ্চি । ঘৰটো নিৰ্মাণত ভাৰতীয় আৰু নেপাল দুয়ো দেশৰ কোম্পানীয়ে নিৰ্মাণ কৰা চিমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল । শক্তিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল আৰু সেইবাবেই ছজন লোকৰ জীৱন ৰক্ষা কৰা পৰিল ৷’’ তেওঁ কয় ।

তেজ বাহাদুৰে ওচৰৰ ওখ মাটিত নিজাকৈ ঘৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ আগতে এই অট্টালিকাতে বাস কৰিছিল । জলবায়ু স্থিতিস্থাপক গঠন হিচাপে এই গৃহটোৰ ডিজাইন আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰমাণিত হোৱা নাছিল । তথাপিও তেজ বাহাদুৰৰ নিৰ্মাণৰ সবিশেষে বিশেষজ্ঞসকলক বুজাই দিছে যে গাঁথনিগত শক্তিক ইচ্ছাকৃতভাৱে অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছিল । প্ৰায় ৩০ বছৰ আগতে লোৱা এটা ব্যৱহাৰিক সিদ্ধান্ত সেইদিনা পুৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছিল ৷ কিয়নো ছজন লোকৰ জীৱন নিৰ্ভৰ কৰিছিল অট্টালিকাটোৰ অস্তিত্বৰ ওপৰত ।

Story Of The Green House That Stood Tall Braving Nepal Floods
তেজ বাহাদুৰ প্যাকুৰেল আৰু তেওঁৰ পত্নী মায়া প্যাকুৰেল (ETV Bharat)

বিল্ডাৰ হৈ পৰিল উদ্ধাৰকাৰী

পানী কমি যোৱাৰ পিছতো পৰিয়ালটো ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব পৰা নাছিল । বানে প্ৰায় 1 মিটাৰমান বোকা জমা কৰাৰ ফলত মানুহে অট্টালিকাটোৰ মজিয়াত খোজ কাঢ়ি পৰা নাছিল । চিৰিৰ পৰা নামিও নিৰাপদে বোকা পাৰ হ’ব পৰা নাছিল তেওঁলোকে ।

তাৰ পিছত তেজ বাহাদুৰে তেওঁলোকক উদ্ধাৰৰ বাবে নিজৰ পৰিচিত সামগ্ৰী আৰু দক্ষতা ব্যৱহাৰ কৰিছিল । তেওঁ ওচৰৰ পাহাৰৰ পৰা ৰছী আনি লঘু তীখাৰ পাইপ সংযোগ কৰি এটা অস্থায়ী খোজকাঢ়িব পৰা পথ সৃষ্টি কৰিলে । তাৰ দ্বাৰাই স্থানীয় ৰাইজৰ সহায়ত আৱদ্ধ হৈ থকা পৰিয়ালৰ লোকক নিৰাপদ স্থানলৈ নিবলৈ আৰম্ভ কৰে ।

তেওঁলোকক অধিক বিপদত নপৰাকৈ উদ্ধাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ সময় লাগিছিল । অৱশেষত ছত্ৰ বাহাদুৰ আৰু বাকী পাঁচজন লোকক নিৰাপদে উলিয়াই অনা হয় । ঘৰটো বনোৱা মানুহজনেও আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলক বচাবলৈ উপায় বিচাৰি পালে ।

'আমাৰ ঘৰখন চেলিব্ৰিটি হৈ পৰিছে'

ঘৰটোৰ ভিডিঅ’ প্ৰচাৰ হোৱাৰ লগে লগে ই হৈ পৰিল নেপাল দুৰ্যোগৰ অন্যতম চিনাকি ছবি । ‘‘আমাৰ ঘৰখন চেলিব্ৰিটি হৈ পৰিছে’’ হাঁহি হাঁহি ক'লে ছত্ৰ বাহাদুৰে । তেওঁ ধুংগেত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰছী বিক্ৰী কৰা দোকান এখন চলাই আছে ।

তেজ বাহাদুৰৰ পত্নী মায়া প্যাকুৰেলে কয় যে ঘৰটো ইমানেই বিখ্যাত হৈ পৰিছে যে মানুহবোৰ চাবলৈ আহিছে । মায়াই কয়, ‘‘নেপালৰ লগতে ভাৰত, ফ্ৰান্স, থাইলেণ্ড, কানাডা, আদি দেশৰ লোকে ঘৰটো চাবলৈ আৰু আমাক লগ কৰিবলৈ আহিছে ।’’

চাৰিটা মহলাৰ তিনিটা মহলাত বোকা জমা হোৱাৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ লগতে প্ৰথম মহলাৰ লগতে ঘৰটোৰ নদীৰ পাৰৰ অংশবোৰো যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় । ছত্ৰ বাহাদুৰে সমগ্ৰ পৰিয়ালসহ কাঠমাণ্ডু (নেপালৰ ৰাজধানী)ৰ এজন আত্মীয়ৰ ঘৰলৈ গুচি যাব লগা হৈছিল । দোকানত কাম কৰিবলৈ তেওঁ নুৱাকোটলৈ যায় আৰু সন্ধিয়া উভতি আহে ।

Story Of The Green House That Stood Tall Braving Nepal Floods
বানে নষ্ট কৰা এখন চিলিং ফেন (ETV Bharat)

‘‘ছ’চিয়েল মিডিয়াত মানুহে মোক ধনী মানুহ বুলি মিছাকৈয়ে কৈছে । মই এজন সাধাৰণ মানুহ । মোৰ সকলো টকা, মোৰ গাড়ী আৰু মোৰ সোণ-ৰূপৰ গহনা হেৰুৱাই পেলাইছোঁ । মোৰ একো বাকী নাই । চৰকাৰক মোক সহায় কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিম ।’’ ছত্ৰ বাহাদুৰে স্পষ্ট কৰি দিয়ে ।

ঘৰটো চৰকাৰে মেৰামতি কৰি দিব নেকি বুলি সোধাত ছত্ৰ বাহাদুৰে কয়, ‘‘আগন্তুক দিনত সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব যে ইয়াক বচাব পৰা যাব নে নাযায় ।’’ মেৰামতিৰ পৰিকল্পনাত এইটোও লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব যে বিধ্বংসী বানে ৰাছুৱা, নুৱাকোট আৰু তলৰ অঞ্চলত ত্ৰিশুলী নদীখন কেইবাশ মিটাৰ বহল কৰি তুলিছে ।

লগতে পঢ়ক: নেপালত নিৰুদ্দিষ্ট আপোনজনৰ সন্ধানত থকা পৰিয়ালসমূহৰ বাবে বিশেষ ডিএনএ আশাৰ ৰেঙনি

TAGGED:

নেপালৰ প্ৰলয়ংকৰী বান
নেপালৰ ভাইৰেল অট্টালিকা
নেপাল
NEPAL FLOODS
NEPAL VIRAL GREEN HOUSE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.