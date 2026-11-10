এম জন হেৰিছনৰ 'দ্য এণ্ড অৱ এভ্ৰিথিং'লৈ সন্মানীয় বুকাৰ বঁটা

এম জন হেৰিছনৰ 'দ্য এণ্ড অৱ এভ্ৰিথিং'লৈ সন্মানীয় বুকাৰ বঁটা
১৯৮ পৃষ্ঠাৰ ‘The End of Everything’ এইবাৰৰ বুকাৰ বঁটাৰ বাবে মনোনীত হোৱা ৰচনা সমগ্ৰৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক চুটি উপন্যাস আছিল ।
By PTI
Published : November 10, 2026 at 12:56 PM IST
লণ্ডন: চলিত বৰ্ষৰ বুকাৰ বঁটা প্ৰদান ৷ সোমবাৰে নিশা লণ্ডনত অনুষ্ঠিত এক আড়ম্বৰপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত ব্ৰিটিছ লেখক এম জন হেৰিছনক এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয় ৷ হেৰিছনে নিজৰ ডিষ্ট’পিয়ান ব্যংগ ৰচনা ‘দ্য এণ্ড অৱ এভ্ৰিথিং’ৰ বাবে চলিত বৰ্ষৰ বুকাৰ বঁটা লাভৰ বাবে যোগ্য বিবেচিত হৈছিল ৷
৮১ বছৰীয়া লিখকজনে নিজৰ ৬০ বছৰীয়া কেৰিয়াৰৰ পিছত এই সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ ব্ৰিটিছ লেখকগৰাকী সাহিত্যক্ষেত্ৰৰ সৈতে জড়িত এনে সন্মানীয় বঁটা লাভ কৰা বিশ্বৰ সৰ্বাধিক বয়সীয়াল লেখকত পৰিণত হৈছে ৷
১৯৮ পৃষ্ঠাৰ ‘The End of Everything’ এইবাৰৰ বুকাৰ বঁটাৰ বাবে মনোনীত হোৱা ৰচনা সমগ্ৰৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক চুটি উপন্যাস আছিল । এই উপন্য়াসখনে পৃথিৱীৰ বিষয়ত আশাৰ ৰেঙণি যোগোৱা এখন কিতাপ হিচাপে বিচাৰকৰ মনত সাঁচ বহুৱাবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু তাৰ বাবে এইখন কিতাপকেই বিচাৰকে বঁটা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত শ্ৰেষ্ঠ বুলি অনুভৱ কৰিছিল ।
বঁটা লাভৰ পিছত আৱেগিক হৈ পৰা হেৰিছনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, ‘‘আত্মবিশ্বাসৰ সম্পূৰ্ণ অভাৱ থকা স্বত্বেও শেষত মই নিজকে এজন প্ৰকৃত লেখকৰ দৰে অনুভৱ কৰিছো ৷’’ তেওঁ লগতে কয়, ‘‘বাণিজ্যিক লক্ষ্য আগত ৰাখি ৰচনা কৰা সাহিত্যৰ যুগত এনে বঁটাৰ গুৰুত্ব অতিশয় বেছি ৷ বিশেষকৈ বুকাৰৰ সমতুল্য আন কোনো বঁটা নাই ।’’
চলিত বৰ্ষৰ বুকাৰ বঁটাৰ বাবে মনোনীত হোৱা ৰচনা সমগ্ৰৰ ভিতৰত ব্ৰিটেইনৰ কল্পকাহিনী লেখকৰ আধিপত্যই অধিক ৷ স্কটিছ-আমেৰিকান লেখক তথা প্ৰাক্তন বুকাৰ বঁটা বিজয়ী ডগলাছ ষ্টুৱাৰ্ট অন্যতম, যিজনক এই বছৰ ‘জন অৱ জন’ৰ বাবে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে ।
পূৰ্বে এই বঁটা লাভ কৰা জামাইকাৰ লেখক মাৰ্লন জেমছেও ‘দ্য ডিচাপেয়াৰ্ছ’ৰ সৈতে বঁটা বিজয়ীৰ দৌৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । এলিজাবেথ ষ্ট্ৰাউটৰ ‘দ্য থিংছ উই নেভাৰ চে’, লুক কেনাৰ্ডৰ ‘ব্লেক বেগ’ আৰু ৰেবেকা পেৰীৰ ‘মে উই ফিড দ্য কিং’ য়েও এই বঁটা বিজয়ীৰ দৌৰত থকাসকলৰ অন্যতম ৷
২০২৬ চনৰ বুকাৰ বঁটাৰ বিচাৰকমণ্ডলীৰ অন্যতম লেখিকা তথা অধ্যক্ষ মেৰী বিয়াৰ্ডে কয়, ‘‘বুকাৰ বিচাৰকসকলে সমগ্ৰ দিনটোত এই বছৰৰ চৰ্টলিষ্টত থকা ছখন গুৰুত্বপূৰ্ণ উপন্যাসৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে ৷ তাৰ পিছত সৰ্বসন্মতিক্ৰমে ২০২৬ চনৰ পুৰস্কাৰটো এম জন হেৰিছনৰ উপন্যাস দ্য এণ্ড অৱ এভ্ৰিথিঙক প্ৰদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় ।’’
বিয়াৰ্ডে লগতে কয়, ‘‘এই গ্ৰন্থখন মানুহৰ হাড়ে-হিমজুৱে সোমাই পৰে ৷ মানুহৰ মন-মগজুক জোকাৰি যায়, ইয়ে ওঁঠত ক্ষীণ হাঁহি এটা আনে ৷ আটাইতকৈ আচৰিত কথাটো এয়ে যে কিতাপখনৰ বিষয়বস্তুৰ মাজৰে ই আপোনাৰ মনৰ ভিতৰত আশাৰ ৰেঙণি জ্বলাবলৈ সক্ষম হৈছে ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘এই কাহিনীৰ মূলতে আছে ইংলেণ্ডৰ দক্ষিণ উপকূলত বাস কৰা ফিলিপ টেনেণ্ট আৰু তেওঁৰ বৃদ্ধ পেহী মাৰ্ণি । এই কাহিনীটো ভৱিষ্যতৰ কেইটামান দশকৰ পিছত উপস্থাপন কৰা হৈছে ৷ 'আইগেটি' আক্ৰমণ নামেৰে জনাজাত এক ৰহস্যজনক বিপৰ্যয়ৰ কিছু বছৰৰ পিছতে ইয়াত থকা 'আই'টোৱে ডিজিটেলী কিহবাৰ ইংগিত দিছে যদিও নিশ্চিতভাৱে একো ক'ব নোৱাৰি ।’’
যোৱা বছৰ ‘দ্য ল’নেলিনেছ অৱ ছ’নিয়া এণ্ড ছানী’ ৰ জৰিয়তে যোৱা বছৰ বুকাৰ বঁটা লাভ কৰা লেখিকা কিৰণ দেশাইয়ে এইবেলিও এই বঁটাৰ বাবে মনোনীত হৈছিল ৷
লগতে পঢ়ক: ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ বিজ্ঞান আৰু উদ্ভাৱন কাৰ্যসূচী : ভাৰতৰ অংশীদাৰিত্বৰ সহযোগিতাৰ নতুন অধ্যায়