ETV Bharat / international

কাটাৰ বিস্ফোৰণত নিহত ভাৰতীয়ৰ মৃতদেহ স্বদেশলৈ প্ৰেৰণ

ৰাছ লাফান ঔদ্যোগিক চহৰৰ বাৰ্জান ঘৰুৱা গেছ যোগান প্ৰকল্পত দেওবাৰে সন্ধিয়া বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছিল ৷ বিস্ফোৰণৰ ফলত হোৱা অগ্নিকাণ্ডত প্ৰায় ৬৬ জন লোক আহত হৈছিল।

Indians Killed In Qatar Explosion
কাটাৰ বিস্ফোৰণত নিহত ভাৰতীয়ৰ মৃতদেহ স্বদেশলৈ প্ৰেৰণ (PTI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 27, 2026 at 5:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ডোহা : কাটাৰৰ ৰাছ লাফান ঔদ্যোগিক চহৰত সংঘটিত দুৰ্ঘটনাত নিহত হোৱা ৮ গৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিকৰ মৃতদেহ দেশলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে, যাৰ ফলত ঘৰলৈ উভতাই পঠিওৱা মৃতদেহৰ সংখ্যা ১২জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে ৷ ডোহাত থকা ভাৰতীয় দূতাবাসে প্ৰকাশ কৰিছে এই কথা ৷ বৃহস্পতিবাৰে চাৰিজন লোকৰ মৃতদেহ ভাৰতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷

শুকুৰবাৰে নিশা ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম ‘এক্স’ত ভাৰতীয় দূতাবাসে এটা পোষ্টত কয়, "ৰাছ লাফান দুৰ্ঘটনাত দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে মৃত্যু হোৱা আঠজন ভাৰতীয় নাগৰিকৰ মৃতদেহ যোৱা ২৬ জুনত (শুকুৰবাৰে) ভাৰতলৈ ঘূৰাই পঠিওৱা হয় ৷ মুঠ ১২টা মৃতদেহৰ ভিতৰত চাৰিটা মৃতদেহ ২৫ জুন (বৃহস্পতিবাৰ)ত ঘূৰাই পঠিওৱা হয় ৷"

কাটাৰ এনাৰ্জী এলএনজিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ৰাছ লাফান ঔদ্যোগিক চহৰৰ বাৰ্জান ঘৰুৱা গেছ যোগান প্ৰকল্পত সংঘটিত হোৱা বিস্ফোৰণত ১২ জন ভাৰতীয়সহ তেৰজন লোক নিহত হয় ৷ নিহতসকলৰ ভিতৰত এজন পাকিস্তানী নাগৰিকো আছিল ৷

ভাৰতীয় দূতাবাসে কাটাৰ কৰ্তৃপক্ষ, ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ৰ সংগঠন, ভাৰত চৰকাৰৰ সংস্থাসমূহক মৃতদেহসমূহ দেশলৈ ঘূৰাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালসমূহক সহায় আগবঢ়োৱাৰ বাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে ৷

শুকুৰবাৰে কাটাৰত থকা ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰদূত বিপুলৰ লগতে দূতাবাসৰ অন্যান্য বিষয়াসকলে আলখোৰ ভ্ৰমণ কৰি চিকিৎসাধীন হৈ থকা দুৰ্ঘটনাটোত আহত ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক সাক্ষাৎ কৰে ৷

দূতাবাসে কয়, “আহত হোৱা সকলোকে উপযুক্ত চিকিৎসা সাহায্য প্ৰদান কৰা হৈছে, যাৰ বাবে দূতাবাসে কাটাৰ কৰ্তৃপক্ষ আৰু নিয়োগকৰ্তা কোম্পানীটোৰ প্ৰতিনিধিৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছে ৷”

বিষয়াসকলৰ মতে, এই দুৰ্ঘটনাত কাটাৰ, ভাৰত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপালৰ নাগৰিককে ধৰি ৬৬ জন লোক আহত হয় ৷

লগতে পঢ়ক : গেছ প্ৰকল্পত হোৱা বিস্ফোৰণে প্ৰাণ কাঢ়িলে ১২ ভাৰতীয়ৰ

TAGGED:

কাটাৰত বিস্ফোৰণ
ভাৰতীয় দূতাবাস ডোহা
কাটাৰত থকা ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰদূত
ইটিভি ভাৰত অসম
INDIANS KILLED IN QATAR EXPLOSION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.