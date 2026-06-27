কাটাৰ বিস্ফোৰণত নিহত ভাৰতীয়ৰ মৃতদেহ স্বদেশলৈ প্ৰেৰণ
ৰাছ লাফান ঔদ্যোগিক চহৰৰ বাৰ্জান ঘৰুৱা গেছ যোগান প্ৰকল্পত দেওবাৰে সন্ধিয়া বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছিল ৷ বিস্ফোৰণৰ ফলত হোৱা অগ্নিকাণ্ডত প্ৰায় ৬৬ জন লোক আহত হৈছিল।
Published : June 27, 2026 at 5:10 PM IST
ডোহা : কাটাৰৰ ৰাছ লাফান ঔদ্যোগিক চহৰত সংঘটিত দুৰ্ঘটনাত নিহত হোৱা ৮ গৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিকৰ মৃতদেহ দেশলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে, যাৰ ফলত ঘৰলৈ উভতাই পঠিওৱা মৃতদেহৰ সংখ্যা ১২জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে ৷ ডোহাত থকা ভাৰতীয় দূতাবাসে প্ৰকাশ কৰিছে এই কথা ৷ বৃহস্পতিবাৰে চাৰিজন লোকৰ মৃতদেহ ভাৰতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷
শুকুৰবাৰে নিশা ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম ‘এক্স’ত ভাৰতীয় দূতাবাসে এটা পোষ্টত কয়, "ৰাছ লাফান দুৰ্ঘটনাত দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে মৃত্যু হোৱা আঠজন ভাৰতীয় নাগৰিকৰ মৃতদেহ যোৱা ২৬ জুনত (শুকুৰবাৰে) ভাৰতলৈ ঘূৰাই পঠিওৱা হয় ৷ মুঠ ১২টা মৃতদেহৰ ভিতৰত চাৰিটা মৃতদেহ ২৫ জুন (বৃহস্পতিবাৰ)ত ঘূৰাই পঠিওৱা হয় ৷"
- Mortal remains of 8 Indian nationals who unfortunately passed away in Ras Laffan accident have been repatriated to India on June 26. 4 out of 12 mortal remains had been repatriated on June 25.— India in Qatar (@IndEmbDoha) June 26, 2026
- Embassy of India, Doha thanks Qatari authorities, Indian community organisations… pic.twitter.com/t0cOEK9trX
কাটাৰ এনাৰ্জী এলএনজিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ৰাছ লাফান ঔদ্যোগিক চহৰৰ বাৰ্জান ঘৰুৱা গেছ যোগান প্ৰকল্পত সংঘটিত হোৱা বিস্ফোৰণত ১২ জন ভাৰতীয়সহ তেৰজন লোক নিহত হয় ৷ নিহতসকলৰ ভিতৰত এজন পাকিস্তানী নাগৰিকো আছিল ৷
ভাৰতীয় দূতাবাসে কাটাৰ কৰ্তৃপক্ষ, ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ৰ সংগঠন, ভাৰত চৰকাৰৰ সংস্থাসমূহক মৃতদেহসমূহ দেশলৈ ঘূৰাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালসমূহক সহায় আগবঢ়োৱাৰ বাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে ৷
শুকুৰবাৰে কাটাৰত থকা ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰদূত বিপুলৰ লগতে দূতাবাসৰ অন্যান্য বিষয়াসকলে আলখোৰ ভ্ৰমণ কৰি চিকিৎসাধীন হৈ থকা দুৰ্ঘটনাটোত আহত ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক সাক্ষাৎ কৰে ৷
দূতাবাসে কয়, “আহত হোৱা সকলোকে উপযুক্ত চিকিৎসা সাহায্য প্ৰদান কৰা হৈছে, যাৰ বাবে দূতাবাসে কাটাৰ কৰ্তৃপক্ষ আৰু নিয়োগকৰ্তা কোম্পানীটোৰ প্ৰতিনিধিৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছে ৷”
বিষয়াসকলৰ মতে, এই দুৰ্ঘটনাত কাটাৰ, ভাৰত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপালৰ নাগৰিককে ধৰি ৬৬ জন লোক আহত হয় ৷
লগতে পঢ়ক : গেছ প্ৰকল্পত হোৱা বিস্ফোৰণে প্ৰাণ কাঢ়িলে ১২ ভাৰতীয়ৰ