ETV Bharat / international

ভিয়েটনামত নাও দুৰ্ঘটনা : ভাৰতীয় পৰ্যটককে ধৰি ১৫ জন লোকৰ মৃত্যুৰ আশংকা

ভিয়েটনামৰ ফু কুক দ্বীপৰ সমীপত নাও দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ কেবাজনো ভাৰতীয় পৰ্যটকৰ মৃত্যু হৈছে ৷ হানৈয়ত থকা ভাৰতীয় দূতাবাসে এই তথ্য সদৰী কৰিছে ৷

Boat carrying Indian tourists capsizes in Vietnam
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ফটো (ANI)
author img

By PTI

Published : July 11, 2026 at 4:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হানৈয় (Hanoi) : ভিয়েটনামৰ ফু কুক দ্বীপৰ সমীপত শনিবাৰে এখন নাও দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় ৷ জানিব পৰা মতে, উক্ত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত নাওখনত কেইবাজনো ভাৰতীয় পৰ্যটক আছিল ৷ ইতিমধ্যে এই দুৰ্ঘটনাত ভাৰতীয় পৰ্যটককে ধৰি মুঠ ১৫ জন লোকৰ মৃত্যুৰ আশংকা কৰা হৈছে ৷

হানৈয়ত থকা ভাৰতীয় দূতাবাসে জানিবলৈ দিয়া মতে, অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে । ইতিমধ্য়ে ভাৰতীয় মিছনে কণ্ট্ৰল ৰুম স্থাপন কৰিছে । দূতাবাসে জানিবলৈ দিয়া মতে, ঘটনাৰ সঠিক আৰু সবিশেষ তথ্যৰ বাবে স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষই নিজৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ৷

দূতাবাসে এক্সৰ এটা পোষ্টত কয়, ‘‘কেইবাজনো ভাৰতীয় পৰ্যটক কঢ়িয়াই অনা এখন নাও ভিয়েটনামৰ ফু কুক দ্বীপৰ সমীপত বাগৰি পৰে । তথ্য আৰু সহায়ৰ বাবে হো চি মিন চহৰৰ(Ho Chi Minh City) ভাৰতীয় কনছুলেট জেনেৰেল আৰু হানৈয়ত থকা দূতাবাসত নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ স্থাপন কৰা হৈছে ।

ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহক তথ্য আৰু সাহায্য প্ৰদানৰ বাবে হো চি মিন চহৰৰ ভাৰতীয় কনছুলেট জেনেৰেলত এটা নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ স্থাপন কৰা হৈছে, যাৰ যোগাযোগ নম্বৰ হৈছে -

  • +৮৪ ৩৬ ২৮১ ৭৯৩০
  • +৮৪ ৯১ ৫৫২ ৩৭ ১৪
  • +৮৪ ৩৩ ৪৫২ ০৪১৪

একেদৰে হানৈয়ত এটা নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ স্থাপন কৰা হৈছে ৷ ইয়াৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ +৮৪ ৯১ ৩০৮ ৯১৬৫ নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে ৷ ভাৰতীয় দূতাবাসে কয় যে যিকোনো সহায় আৰু প্ৰশ্নৰ বাবে তেওঁলোক উপলব্ধ হৈ আছে ।

স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি, শনিবাৰে ভিয়েটনামৰ ফু কুক দ্বীপৰ সমীপত এখন নাও বাগৰি পৰাত ভাৰতীয় পৰ্যটককে ধৰি ১৫ জন লোকৰ মৃত্যুৰ আশংকা কৰা হৈছে । ভিয়েটনামী নিউজ পৰ্টেল ভিএন এক্সপ্ৰেছ ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ মতে, হন মে ৰুটৰ পৰা আন থোই বন্দৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাতে ৩২ জন ভাৰতীয় পৰ্যটক আৰু চাৰিজন ক্ৰু মেম্বাৰ কঢ়িয়াই অনা স্পীডব’টখন হন মে ৰুট ঙোইৰ পৰা প্ৰায় ৪০০ মিটাৰ দূৰত্বত উলটি যায় ৷ ফলত স্পীডব’টখনত থকা সকলো যাত্ৰী সাগৰত পৰি যায় ৷

ফু ক’ক বিশেষ অৰ্থনৈতিক মণ্ডলৰ বিষয়াসকলৰ প্ৰাৰম্ভিক তথ্যৰ উদ্ধৃতি দি নিউজ পৰ্টেলটোৱে প্ৰকাশ কৰিছে যে সীমান্ত গাৰ্ড, নৌসেনাকে ধৰি আৰু অন্যান্য বাহিনীয়ে অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ অভিযানত নামি পৰে ৷

ইয়াত কোৱা হৈছে যে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ নাওখনত থকা মুঠ ১৫জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে । অৱশ্যে ভাৰতীয় মিছনে এতিয়ালৈকে এই মৃত্যুৰ সবিশেষ তথ্য শ্বেয়াৰ কৰা নাই ।

ভিয়েটনামত থকা ভাৰতৰ দূতাবাসে এক্সযোগে কয়, "অফিচিয়েল সূত্ৰৰ পৰা লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি কেইঘণ্টামানৰ আগতে ভিয়েটনামৰ ফু কুক দ্বীপৰ ওচৰত নাও দুৰ্ঘটনা হয়, য’ত ৩২ জন ভাৰতীয় পৰ্যটক আছিল । আমি হতাহতৰ বিষয়ে অধিক বিৱৰণ নিশ্চিত কৰিছো আৰু অতি সোনকালে সকলো আপডেট কৰিম ।"

লগতে পঢ়ক : প্ৰথমবাৰৰ ভাৰতত অনুষ্ঠিত হ’ব অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিশ্ববিখ্যাত টি-২০ লীগ বিগ বেছ লীগ

TAGGED:

ভিয়েটনামত নাও দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত
ভিয়েটনামৰ ফু কুক দ্বীপ
ভিয়েটনামত ভাৰতীয় পৰ্যটকৰ মৃত্যু
ই টিভি ভাৰত অসম
BOAT CAPSIZES IN VIETNAM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.