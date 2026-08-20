বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচিত বেগম খালেদা জিয়াৰ ঘনিষ্ঠ বিএনপি নেতা মিৰ্জা ফখৰুল ইছলাম আলমগিৰ

বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচিত বেগম খালেদা জিয়াৰ ঘনিষ্ঠ বিএনপি নেতা মিৰ্জা ফখৰুল ইছলাম আলমগিৰ
বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী বেগম খালেদা জিয়াৰ অতি ঘনিষ্ঠ হিচাপে পৰিচিত আলমগিৰে তেওঁৰ নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী লিবাৰেল ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টীৰ অধ্যক্ষ কৰ্ণেল (অৱসৰপ্ৰাপ্ত) অলি আহমেদক পৰাস্ত কৰে ।
By PTI
Published : August 20, 2026 at 9:55 PM IST
ঢাকা: বাংলাদেশৰ নতুন ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে বাংলাদেশ নেশ্যনেলিষ্ট পাৰ্টী (BNP) ৰ দীৰ্ঘসময়ৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা মিৰ্জা ফখৰুল ইছলাম আলমগিৰ ৷ বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী বেগম খালেদা জিয়াৰ অতি ঘনিষ্ঠ হিচাপে পৰিচিত আলমগিৰ ৷ ৩৫ বছৰৰ পাছত প্ৰথমবাৰলৈ বাংলাদেশত অনুষ্ঠিত হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন ।
৭৮ বছৰীয়া বিএনপিৰ প্ৰবীণ নেতাগৰাকীয়ে তেওঁৰ নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী তথা লিবাৰেল ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টীৰ অধ্যক্ষ কৰ্ণেল (অৱসৰপ্ৰাপ্ত) অলি আহমেদক পৰাস্ত কৰে । জামাত-ই-ইছলামি নেতৃত্বাধীন ১১টা দলৰ বিৰোধী মিত্ৰজোঁটে অলিক মনোনীত কৰিছিল ।
মুঠ ৩৪৯ গৰাকী পঞ্জীকৃত ভোটাৰৰ ভিতৰত ৩৪৩ গৰাকীয়ে ভোটদান কৰে । ছগৰাকী নেতা ভোটদানৰ পৰা বিৰত থাকে বুলি জানিবলৈ দিয়ে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত তথা এই নিৰ্বাচনৰ ৰিটাৰ্নিং বিষয়া এ এম এম নাছিৰ উদ্দিনে ।
মুঠ ৩৪৩ টা ভোটৰ ভিতৰত আলমগিৰে ২৫৫ টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে অলি আহমেদে লাভ কৰে ৮৮ টা ভোট । শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া বংগভৱনৰ দৰবাৰ প্ৰেক্ষাগৃহত বাংলাদেশৰ ২৩ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিব আলমগিৰে ।
১৯৯১ চনৰ পিছত বাংলাদেশত এইটোৱেই প্ৰথম প্ৰতিদ্বন্দ্বিতামূলক ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন । যোৱা দশকবোৰত বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদটো বহুলাংশে ঐক্যমত আৰু বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতামূলক নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে পূৰণ কৰা হৈছিল ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী তাৰিক ৰহমানে আলমগিৰক ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰাৰ বাবে অভিনন্দন জনায় । সাংসদসকলেও নিৰ্বাচিত ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক অভিনন্দন জনায় ।
বিৰোধী দলৰ নেতা ড৹ ছফিকুৰ ৰহমান আৰু উপ-নেতা চৈয়দ আব্দুল্লাহ মহম্মদ তাহেৰকে ধৰি বিৰোধী সাংসদসকল ট্ৰেজাৰী বেঞ্চৰ কাষ চাপি অহাৰ লগে লগে আলমগিৰে আগবাঢ়ি আহি ৰহমানক আঁকোৱালি ধৰে বুলি চৰকাৰী সংবাদ সংস্থা বিএছএছে প্ৰকাশ কৰিছে ।
পদচ্যুত প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাৰ ঘনিষ্ঠ সহযোগী মহম্মদ ছাহাবুদ্দিনে যোৱা মাহত স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত পদত্যাগ কৰাৰ পিছতে পদ্মাৰ পাৰৰ দেশখনত ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিছিল । সংবিধান অনুসৰি পদ খালী হোৱাৰ ৯০ দিনৰ ভিতৰত নতুন সভাপতি নিৰ্বাচন কৰিব লাগে ।
সংসদৰ অধ্যক্ষ হাফিজ উদ্দিন আহমেদে বৰ্তমান ভাৰপ্ৰাপ্ত ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে । বাংলাদেশৰ সাংবিধানিক ব্যৱস্থাৰ অধীনত সংসদৰ সদস্যসকলে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন কৰে । ১২ ফেব্ৰুৱাৰীৰ নিৰ্বাচনত ক্ষমতালৈ অহা বিএনপিয়ে বৰ্তমান সংসদত দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিছে । এদিন পূৰ্বে আলমগিৰে দেশৰ স্বাধীনতা আৰু সাৰ্বভৌমত্বৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও আপোচ নকৰে বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল ।
দুটা দশকৰো অধিক সময় ধৰি বিএনপিৰ অন্যতম বিশিষ্ট নেতা হিচাপে কাম কৰি ২০১৬ চনত আনুষ্ঠানিকভাৱে সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদ গ্ৰহণ কৰাৰ পূৰ্বে ২০১১ চনৰ পৰা ভাৰপ্ৰাপ্ত মহাসচিব হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল আলমগিৰে ।
বিএনপিৰ তেতিয়াৰ অধ্যক্ষ তথা প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী খালেদা জিয়া কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা আৰু সেই সময়ত বিদেশত থকা তাৰিক ৰহমানৰ অনুপস্থিতিত বিএনপিৰ নেতৃত্ব প্ৰদানত আলমগিৰে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন কৰিছিল ।
বাংলাদেশৰ সংসদীয় ব্যৱস্থাৰ অধীনত ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী বহুলাংশে আনুষ্ঠানিক ৰাষ্ট্ৰৰ মুৰব্বী, প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু মুখ্য ন্যায়াধীশ নিযুক্তিকে ধৰি গুৰুত্বপূৰ্ণ সাংবিধানিক ক্ষমতা লাভ কৰে । যদিও ৰাষ্ট্ৰপতি সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ সৰ্বোচ্চ সেনাধ্যক্ষ, তথাপিও সেই ক্ষমতাসমূহ সাধাৰণতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি প্ৰয়োগ কৰা হয় ।
ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে অৱশ্যে কয় যে সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ তদাৰক কৰিবলৈ শেহতীয়াকৈ পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা চৰকাৰী ব্যৱস্থাৰ অধীনত ৰাষ্ট্ৰপতিত্বই অধিক তাৎপৰ্য গ্ৰহণ কৰিব পাৰে ৷ এনে সময়ছোৱাত সশস্ত্ৰ বাহিনীক কমাণ্ড কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় ।
বিশ্লেষকসকলৰ মতামতত এইটোও স্পষ্ট হৈছে যে আলমগিৰৰ নিৰ্বাচন বিএনপিৰ এক সু-পৰিকল্পিত পদক্ষেপ হ’ব পাৰে ৷ তেওঁ নিজৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত সংবিধান সংশোধন কৰি ৰাষ্ট্ৰপতিক অধিক ক্ষমতাৰে সজ্জিত কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল ।
অৰ্থনীতিবিদ আলমগিৰে বাংলাদেশ পূব পাকিস্তান হৈ থকাৰ সময়তে বাওঁপন্থী ছাত্ৰ কৰ্মী হিচাপে ৰাজনৈতিকভাৱে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল । ১৯৭১ চনত ভাৰতৰ সহায়ত পাকিস্তানৰ পৰা মুক্ত হৈছিল বাংলাদেশ ।
৯০ ৰ দশকৰ আৰম্ভণিতে বিএনপিত যোগদান কৰাৰ পিছত আলমগিৰে কৃষি আৰু অসামৰিক বিমান পৰিবহণৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । চলিত বৰ্ষৰ ১২ ফেব্ৰুৱাৰীৰ নিৰ্বাচনত যেতিয়া বিএনপি পুনৰ ক্ষমতালৈ আহিছিল, তেতিয়া আলমগিৰক স্থানীয় চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছিল ।
লগতে পঢ়ক: ভাৰত ভ্ৰমণৰ বাবে অনুকূল পৰিৱেশ লাগে বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক !