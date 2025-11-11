দিল্লীৰ বিস্ফোৰণত নিহতৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা ভূটানৰ ৰজাৰ
ৰজা জিগমে খেছাৰ নামগিয়েল ৱাংচুকে সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিলে নিহতৰ পৰিয়াললৈ ।
By ANI
Published : November 11, 2025 at 3:04 PM IST
থিম্ফু (ভূটান): ৰাজধানী দিল্লীত কালি সন্ধিয়া সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ । এই বিস্ফোৰণত কেইবাগৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুওৱা ঘটনাই কঁপাই তুলিছে দেশবাসীক । ইয়াৰ মাজতেই ভূটানৰ ৰজা জিগমে খেছাৰ নামগিয়েল ৱাংচুক মঙলবাৰে দিল্লীত সংঘটিত ভয়াৱহ বিস্ফোৰণত নিহতসকলৰ বাবে বিশেষ প্রার্থনা জনাইছে । ভূটানৰ ৰজাই এইক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ সৈতে সহমৰ্মিতা প্রকাশ কৰিছে ।
ৰজা জিগমে খেছাৰ নামগিয়েল ৱাংচুকে হাজাৰ হাজাৰ ভূটানৰ নাগৰিক আৰু সন্ন্যাসীৰ সৈতে ১০ নৱেম্বৰত দিল্লীৰ লালকিল্লাৰ সমীপত সংঘটিত বিস্ফোৰণত প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ আত্মাৰ সদগতিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনায় । ভূটানৰ নেতৃত্বই নিহত পৰিয়াললৈ আন্তৰিক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে এই কৰুণ ঘটনাত আহতসকলৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰে । বিস্ফোৰণৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত সকলোৰে বাবে বিশেষ প্রার্থনা কৰা হয় ।
দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে মঙলবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ভূটানত উপস্থিত হোৱাৰ দিনাই ৰজা জিগমে খেছাৰ নামগিয়েল ৱাংচুকে এইদৰে প্ৰাৰ্থনা জনায় । ইপিনে, ভূটানৰ ৰাজধানী থিম্পুত উপস্থিত হোৱাৰ পাছত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দিল্লী বিস্ফোৰণ সন্দৰ্ভত এনে কাৰ্য সংঘটিত কৰাসকলক ৰেহাই দিয়া নহ'ব বুলি সকীয়াই দি কয়, "এই ঘটনাৰ আঁৰৰ ষড়যন্ত্ৰকাৰীসকলক ৰেহাই দিয়া নহ’ব আৰু দায়ী সকলোকে ন্যায়ৰ ওচৰলৈ অনা হ’ব । মই আজি ইয়ালৈ গধুৰ হৃদয় লৈ আহিছো । দিল্লীত কালি সংঘটিত এই ঘটনাই সকলোৰে অন্তৰত গভীৰ দুখ দিছে । আজি সমগ্ৰ জাতি তেওঁলোকৰ সৈতে থিয় দিছে । যোৱা নিশাৰ ভিতৰত এই ঘটনাৰ তদন্ত কৰা সকলো সংস্থাৰ সৈতে যোগাযোগত আছিলো ।"