ETV Bharat / international

গেলেফু মাইণ্ডফুলনেছ চিটিৰ বাবে ভাৰত-অসমৰ সহযোগিতাক প্ৰশংসা ভূটানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ

ভাৰতক প্ৰশংসা কৰি ভূটানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশখনক ‘বিশ্বাসযোগ্য বন্ধু’ আৰু সমালোচনাত্মক অংশীদাৰ আখ্যা দিয়ে ।

Bhutan PM praises India-Assam for Gelephu Mindfulness City in UNGA speech
ভূটানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী দশো চেৰিং টবগে (Screen shot from video)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 23, 2026 at 7:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ ৮১ সংখ্যক অধিৱেশন (UNGA 81) ৰ সাধাৰণ বিতৰ্কত অংশগ্ৰহণ কৰি ভূটানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী দাছো চেৰিং টবগেই নিউয়ৰ্কস্থিত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত ভাষণ প্ৰদান কৰে ।

ভাৰতক প্ৰশংসা কৰি ভূটানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশখনক ‘বিশ্বাসযোগ্য বন্ধু’ আৰু সমালোচনাত্মক অংশীদাৰ আখ্যা দিয়ে । ভাৰতীয় সীমান্তৰ অসমৰ চিৰাং-কোকৰাঝাৰৰ সমীপত থকা গেলেফু মাইণ্ডফুলনেছ চিটি (জিএমচি) প্ৰকল্পত সহায় আগবঢ়োৱাৰ বাবে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অসম চৰকাৰক টবগেই গভীৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে ।

মঙলবাৰে সন্ধিয়া ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত দিয়া ভাষণত ভূটানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভূটানৰ অভিলাষী গেলেফু মাইণ্ডফুলনেছ চিটি (জিএমচি) প্ৰকল্পৰ বিষয়ে উত্থাপন কৰাৰ সময়ত নিজকে কেৱল চৰকাৰৰ মুৰব্বী নহয়, এজন ‘বিক্ৰেতা’ বুলি উল্লেখ কৰিছে ।

ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ ভাষণত নিজৰ চিন্তা প্ৰকাশ কৰি ভূটানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিশ্বব্যাপী বিনিয়োগকাৰী, ব্যৱসায়ী আৰু প্ৰতিভাক এই ইক’-ফ্ৰেণ্ডলী, প্ৰযুক্তি-চালিত স্মাৰ্ট চিটি নিৰ্মাণত সহায় কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনায় ।

ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অসম চৰকাৰক ভূটানে প্ৰশংসাৰ কৰাৰ প্ৰতি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক্সৰ এটা পোষ্টত কয়, ‘‘মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী দশো ছেৰিং টবগে ডাঙৰীয়াক অসমৰ বিকাশ আৰু গেলেফু মাইণ্ডফুলনেছ চিটি প্ৰকল্পত ইয়াৰ বিশেষ স্থানৰ প্ৰতি উষ্ম প্ৰশংসাৰ বাবে ধন্যবাদ । ভাৰত আৰু ভূটানৰ মাজত এক বন্ধুত্ব গভীৰভাৱে শিপাই আছে । বিশ্বাস, পাৰস্পৰিক সন্মান আৰু ভাগ-বাটোৱাৰা কৰা আকাংক্ষা আৰু এই বিশেষ অংশীদাৰিত্ব শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অসমে নিজৰ ভূমিকা পালন কৰি যাব ।’’

ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ বৈঠকৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কূটনৈতিক সম্পৰ্ক গভীৰ কৰাৰ বাবে বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী তাৰিক ৰহমান, ভিয়েটনামৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ট’লামকে ধৰি আঞ্চলিক নেতাসকলৰ সৈতেও সাক্ষাৎ কৰে ।

ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ বৈঠক হৈছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মূল নীতি নিৰ্ধাৰক সংস্থা, য’ত বছৰি ১৯৩খন সদস্য ৰাষ্ট্ৰই নিউয়ৰ্কৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত একত্ৰিত হৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা, জলবায়ু পৰিৱৰ্তন, অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ দৰে বিশ্বব্যাপী বিষয়সমূহৰ ওপৰত বিতৰ্ক কৰে ।

২০২৬ চনৰ ৮ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হোৱা ৮১ সংখ্যক অধিবেশন (UNGA 81) অৱশ্যে ইয়াৰ উচ্চস্তৰীয় সপ্তাহ আৰু সাধাৰণ বিতৰ্কৰ বাবে বিখ্যাত, য’ত বিশ্বৰ নেতাসকলে মূল মঞ্চত প্ৰাথমিক ভাষণ প্ৰদান কৰে ৷ ২০২৬ চনৰ ২২ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা এই অনুষ্ঠান আৰম্ভ হয় ।

লগতে পঢ়ক: ৮ বছৰ সম্পূৰ্ণ অভিলাষী ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য আঁচনি 'আয়ুষ্মান ভাৰত'ৰ: প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ ধন্যবাদ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

গেলেফু মাইণ্ডফুলনেছ চিটী : ভূটানৰ পৰম্পৰা-আধ্যাত্মিকতাৰ সৈতে আধুনিকতাৰ মিশ্ৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি

TAGGED:

গেলেফু মাইণ্ডফুলনেছ চিটি
ভূটানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী দশো চেৰিং টবগে
ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদ
BHUTAN PM PRAISES INDIA
UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.