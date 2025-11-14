Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / international

অৱশেষত ট্ৰাম্পৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিবিচিৰ,মানহানি গোচৰ ভিত্তিহীন

ট্ৰাম্পৰ ২০২১ চনৰ ভাষণ সম্পাদিতৰূপত পুনৰ প্ৰচাৰ কৰিছিল বিবিচিয়ে । তাৰ বিৰুদ্ধে ১ বিলিয়ন ডলাৰৰ মানহানি গোচৰৰ ভাবুকি দিছিল ট্ৰাম্পে ।

President Donald Trump speaks at a rally on Jan. 6, 2021, in front of the White House in Washington
অৱশেষত ট্ৰাম্পৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিবিচিৰ (AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 14, 2025 at 10:14 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

লণ্ডন : ২০২১ চনৰ ৬ জানুৱাৰীত এক ভাষণৰ বিভ্ৰান্তিকৰ সম্পাদনাক লৈ বিবিচি আৰু আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পৰ বিতপৰ্ক অব্যাহত আছে । তাৰ মাজতে বিবিচিয়ে বৃহস্পতিবাৰে ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিলে । তেওঁক বদনাম কৰা হোৱা নাই বুলি কয় আৰু তেওঁৰ ১ বিলিয়ন ডলাৰৰ মানহানি গোচৰৰ ভাবুকি ভিত্তিহীন আখ্যা দিয়ে ।

বিবিচিয়ে কয় যে অধ্যক্ষ সমীৰ শ্বাহে হোৱাইট হাউছলৈ ব্যক্তিগত পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি কয় যে ২০২০ চনৰ নিৰ্বাচনত নিৰ্বাচিত ৰাষ্ট্ৰপতি জ' বাইডেনৰ জয়ৰ ঘোষণা কৰিবলৈ কংগ্ৰেছ সাজু হোৱাৰ সময়তে তেওঁৰ কিছুমান সমৰ্থকে আমেৰিকাৰ কেপিটেলত আক্ৰমণ কৰাৰ পূৰ্বে ট্ৰাম্পে দিয়া ভাষণৰ সম্পাদনাৰ বাবে তেওঁ আৰু প্ৰতিষ্ঠানটোৱে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে ।

ৰাজহুৱা ধনেৰে চলি থকা সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে কয় যে প্ৰায় এঘণ্টাৰ ব্যৱধানত অহা তেওঁৰ ভাষণৰ কিছু অংশ একেলগে সংযোগ কৰা তথ্যচিত্ৰখন পুনৰ সম্প্ৰচাৰৰ কোনো পৰিকল্পনা নাই ।

বিবিচিয়ে লিখিছে, "আমি মানি লৈছোঁ যে আমাৰ সম্পাদনাই অজানিতে এনে ধাৰণা সৃষ্টি কৰিছিল যে আমি ভাষণৰ বিভিন্ন বিন্দুৰ পৰা উদ্ধৃতি দিয়াতকৈ, ভাষণৰ একক ধাৰাবাহিক অংশ দেখুৱাইছো আৰু ইয়াৰ ফলত ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে হিংসাত্মক কাৰ্যৰ বাবে প্ৰত্যক্ষ আহ্বান জনোৱাৰ ভুল ধাৰণা আহিছিল ।"

ট্ৰাম্পৰ অধিবক্তাই বিবিচিলৈ ক্ষমা বিচৰাৰ দাবীত পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰু তথ্যচিত্ৰখনে তেওঁৰ ক্ষতিৰ বাবে ১ বিলিয়ন ডলাৰৰ গোচৰ ৰুজু কৰাৰ ভাবুকি দিছিল । ইয়াৰ সঁহাৰি বাবে বিবিচিক শুকুৰবাৰলৈ সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল ।

বিবিচিৰ বিবৃতিত ট্ৰাম্পে তেওঁক "অতিশয় আৰ্থিক আৰু সুনামৰ ক্ষতি"ৰ ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ দাবীৰ প্ৰতি সঁহাৰি নিদিলেও, ক্ষমা প্ৰাৰ্থনাৰ বিষয়ে ইয়াৰ বাতৰিৰ শিৰোনামত কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকে ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে ।

এই বিবাদৰ সূচনা হৈছিল বিবিচিৰ ফ্লেগশ্বিপ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ছিৰিজ 'পেনোৰামা'ৰ এটা সংস্কৰণৰ পৰা । যাৰ নাম আছিল 'ট্ৰাম্প: এ ছেকেণ্ড চান্স ?' ২০২৪ চনৰ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ কিছুদিন আগতে সম্প্ৰচাৰ কৰা হৈছিল এই প্ৰতিবেদন ।

তথ্যচিত্ৰখন নিৰ্মাণ কৰা প্ৰডাকচন কোম্পানীটোৱে ২০২১ চনৰ ভাষণৰ দুটা খণ্ডৰ তিনিটা উক্তি একেলগে সংযোগ কৰি এটা উক্তি যেন লগা এটা উক্তি হিচাপে প্ৰচাৰ কৰিছিল য'ত ট্ৰাম্পে সমৰ্থকসকলক তেওঁৰ সৈতে সমদল কৰিবলৈ আৰু যুঁজিবলৈ আহ্বান জনাইছিল ।

সংবাদ মুৰব্বী ডেব'ৰা টাৰ্নেছৰ সৈতে সঞ্চালক প্ৰধান টিম ডেভিয়ে দেওবাৰে পদত্যাগ কৰি কয় যে এই কেলেংকাৰীয়ে বিবিচিৰ ক্ষতি কৰিছে আৰু কয় "বিবিচি নিউজ এণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ চিইঅ' হিচাপে মোৰ কোনো ভাষা নাই ।"

ট্ৰাম্পৰ অধিবক্তাই পত্ৰখনত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিবলৈ আৰু ট্ৰাম্পৰ বিষয়ে অন্যান্য 'মিছা, মানহানিকাৰক, অপমানজনক, বিভ্ৰান্তিকৰ বক্তব্য'ৰ লগতে তথ্যচিত্ৰখন 'সম্পূৰ্ণ আৰু ন্যায্য' প্ৰত্যাহাৰৰ দাবী জনোৱা হৈছে ।

আইনী বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে ট্ৰাম্পে গোচৰটো যুক্তৰাষ্ট্ৰ বা আমেৰিকাৰ আদালতলৈ লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব । তেওঁলোকে কয় যে বিবিচিয়ে দেখুৱাব পাৰে যে ট্ৰাম্পৰ কোনো ক্ষতি হোৱা নাই কাৰণ তেওঁ অৱশেষত ২০২৪ চনত ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচিত হৈছিল ।

ইফালে আদালতত গোচৰটো উত্থাপন কৰাৰ সময়সীমা এবছৰতকৈও অধিক পূৰ্বে শেষ হৈছিল, য'ত মানহানিৰ ক্ষতিপূৰণৰ পৰিমাণ ১ লাখ পাউণ্ড (১ লাখ ৩২ হাজাৰ ডলাৰ)তকৈ বেছি হোৱাটো খুব কমেইহে দেখা গৈছে । যিহেতু তথ্যচিত্ৰখন আমেৰিকাত প্ৰদৰ্শিত হোৱা নাছিল, সেয়েহে আমেৰিকানসকলে চাব নোৱাৰা এটা অনুষ্ঠানৰ বাবে তেওঁৰ ক্ষতি হোৱাটো দেখুৱাবলৈ কঠিন হ'ব ।

লগতে পঢ়ক :দিল্লী বিস্ফোৰণত শোক প্ৰকাশ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধানৰ, ইছলামাবাদৰ অভিযোগ খণ্ডন ভাৰতৰ

TAGGED:

BBC
TRUMP
BBC TRUMP CONTROVERSY
ইটিভি ভাৰত অসম
BBC APOLOGIZES TO TRUMP

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

কমকৈ শুলে কি নো হ’ব! এনেকৈ আপুনিও ভাবে নেকি ? তেন্তে হৈ যাওক সাৱধান

আপদ নহয় সম্পদ: পানীমেটেকাও হ'ব পাৰে অৰ্থনীতিৰ সমল

বাঁহ-গছৰ গুটিও হ'ব পাৰে আকৰ্ষণীয় অলংকাৰ; মহিলাই দেখুৱাইছে স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন

একালৰ বৃন্দাবন একালত পৰে চন... আপুনিও জানি থওক কেনেকৈ তিলতিলকৈ ধ্বংস হৈ গৈছিল অসমৰ প্ৰথম চেনিকলটো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.