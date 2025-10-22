ETV Bharat / international

সেৱাৰত বিষয়াৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত বাংলাদেশী ন্যায়াধিকৰণৰ বিচাৰ বিভাগৰ সেনাক সকীয়নি

ইয়াৰ পূৰ্বে ন্যায়াধিকৰণে কেইবাজনো প্ৰাক্তন আৰু বৰ্তমানৰ বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা জাৰি কৰিছিল ।

Bangladeshi tribunal
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (ETV Bharat Assam)
By PTI

Published : October 22, 2025 at 1:45 PM IST

4 Min Read
ঢাকা/নতুন দিল্লী : বাংলাদেশৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধ ন্যায়াধিকৰণৰ বিচাৰ বিভাগে মঙলবাৰে সেনাক সকীয়াই দিয়ে যে বুধবাৰে যদি তেওঁলোকৰ সেৱাৰত ১৫ জন বিষয়াক আদালতত হাজিৰ নকৰে তেন্তে 'পলাতক' বুলি ঘোষণা কৰা হ’ব ।

আই চি টি-বি ডিৰ অধিবক্তা গাজী এম এইচ তামিমে সাংবাদিকৰ আগত কয়, "যদি তেওঁলোক কাইলৈ হাজিৰ নহয়, তেন্তে ন্যায়াধিকৰণে নতুন তাৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ চমনৰ সৈতে জাননী দুখন কাকতত প্ৰকাশ কৰা হ’ব । সেই তাৰিখত হাজিৰ নহ’লে তেওঁলোকক পলাতক বুলি ঘোষণা কৰা হ’ব ।"

তেওঁ কয় যে ইয়াৰ পূৰ্বে ন্যায়াধিকৰণে কেইবাজনো প্ৰাক্তন আৰু বৰ্তমানৰ বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা জাৰি কৰিছিল আৰু সেই আদেশ কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শকক নিৰ্দেশ দিয়াৰ বিপৰীতে “পৰোৱানাৰ প্ৰতিলিপি সংশ্লিষ্ট (সশস্ত্ৰ) বাহিনীৰ মুৰব্বীলৈও প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল” ।

তামিমে কয়, ‘আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধ ন্যায়াধিকৰণ আইন অনুসৰি অভিযুক্ত বিষয়াসকলক হয় স্বেচ্ছাই হাজিৰ হ’ব পাৰে, নহ'লে আইন প্ৰৱৰ্তকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ন্যায়াধিকৰণলৈ আনিব পাৰে ।"

উল্লেখ্য যে পূৰ্বৰ আৱামী লীগ চৰকাৰৰ শাসনৰ সময়ছোৱাত “বলপূৰ্বকভাৱে নিৰুদ্দেশ কৰা বা ৰাজনৈতিক বিৰোধীক অপহৰণ আৰু নিৰ্যাতন” চলোৱাৰ অভিযোগত আই চি টি-বি ডিয়ে ৮ অক্টোবৰত পদচ্যুত প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাকে ধৰি ১৬ জন সেৱাৰত সেনা বিষয়া আৰু আন ১৪ জনৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা জাৰি কৰিছিল ।

১১ অক্টোবৰত সেনাই সংবাদ মাধ্যম সম্বোধন কৰি কয় যে আই চি টি-বি ডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা জাৰি কৰাৰ পাছতেই ১৬ জন বিষয়াৰ ভিতৰত ১৫ জনক 'সামৰিক জিম্মাত' লৈছিল ৷

কিন্তু সেনা আইনৰ অধীনত ক’ৰ্ট মাৰ্শ্বালৰ পৰিৱৰ্তে আই চি টি-বি ডি আইনৰ অধীনত দেৱানী আদালতত তেওঁলোকৰ বিচাৰক লৈ উদ্বিগ্ন জল্পনা-কল্পনাৰ মাজতে তেওঁলোকে কোনো ৱাৰেণ্টৰ কপি লাভ কৰাটো অস্বীকাৰ কৰে ।

আই চি টি-বি ডিৰ মুখ্য অভিযুক্ত তাজুল ইছলামে সেনাৰ ঘোষণাৰ পিছত একেৰাহে দুদিন তেওঁলোকৰ আদালতত হাজিৰ হ’বলৈ দাবী জনায় যদিও সেনাই এই আহ্বানক আওকাণ কৰে ।

ইফালে চৰকাৰে ঢাকা ছাউনিৰ ভিতৰৰ এটা অট্টালিকাক কোনো উদ্দেশ্যৰ বিশদ বিৱৰণ নিদিয়াকৈ অস্থায়ী 'কাৰাগাৰ' ঘোষণা কৰাৰ বিপৰীতে তেওঁলোকৰ বিচাৰক লৈ বাংলাদেশক অস্বস্তিৰ ভাব এটা স্পষ্টভাৱে প্ৰকাশ পাইছে ।

বাংলাদেশ সেনাৰ এডজুটেণ্ট জেনেৰেল মেজৰ জেনেৰেল মহম্মদ হাকিমুজমানে ১১ অক্টোবৰৰ সংবাদমেলৰ সময়ত কয় যে তেওঁলোকৰ ১৬ জন বিষয়াক সেনা মুখ্য কাৰ্যালয়ত ৰিপ'ৰ্ট কৰিবলৈ কোৱা হৈছিল আৰু ইয়াৰে ১৫ জনে সঁহাৰি জনায় । তেওঁলোকক সামৰিক জিম্মাত ৰখা হৈছে ।

আই চি টি-বি ডিৰ আগত এইবোৰ দাখিল কৰা হ’ব নে নহয় সেই বিষয়ে বিতংভাৱে একো নোকোৱাকৈ হাকিমুজ্জামানে কয়, "আমি ৱাৰেণ্ট লাভ কৰাৰ পূৰ্বেই এই ক্ষেত্ৰত কাম কৰিছিলোঁ ।" লগতে কয় যে সেনা আইনখন ৯ জন অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহয় আৰু আৰক্ষীয়ে ৱাৰেণ্টৰ ওপৰত কাম কৰিব পাৰে ।

তেওঁ কয় যে পূৰ্বে পদচ্যুত হোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সামৰিক সচিব হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা মেজৰ জেনেৰেল ষষ্ঠদশ ছাৰ্ভিং বিষয়াজনে আত্মগোপন কৰিছিল যদিও বিদেশলৈ যোৱাটো ৰোধ কৰাৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছিল ।

কেইবাজনো প্ৰাক্তন সামৰিক বিষয়া আৰু নিৰাপত্তা বিশ্লেষকে কয় যে সেনা আইনৰ পৰিৱৰ্তে সংশোধিত আই চি টি-বি ডি আইন অনুসৰি দেৱানী আদালতত সেৱা আগবঢ়োৱা বিষয়াগৰাকীয়ে উপস্থাপন কৰিলে সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ কৰ্মীৰ মনোবলত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ।

ৰাজনৈতিক পৰিৱেশত মূল দল হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰা প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী খালেদা জিয়াৰ বাংলাদেশ নেচনেলিষ্ট পাৰ্টীয়ে যোৱা সপ্তাহত অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰী মুৰব্বী মহম্মদ ইউনুছক সেনাক বিৰোধিতা কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ সকীয়াই দিছিল ।

ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ সৈতে হোৱা বৈঠকৰ সময়ত বি এন পিৰ স্থায়ী সমিতিৰ সদস্য চালাহুদ্দিন আহমেদে ইউনুছক কয়, "আমি (বি এন পি) বিচাৰোঁ যে আপুনি সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ সৈতে ভাল সম্পৰ্ক বজাই ৰাখক... আমি কোনো ধৰণৰ বিপদাশংকা ল’ব নিবিচাৰোঁ, কাৰণ আমি ইয়াক সহ্য কৰিব নোৱাৰিম ।"

BANGLADESH ARMY ROW
SHEIKH HASINA
BANGLADESHI TRIBUNAL PROSECUTION
ইটিভি ভাৰত অসম
BANGLADESHI TRIBUNAL

