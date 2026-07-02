আস্থা, সমতা আৰু সন্মানৰ ভিত্তিত ভাৰতৰ সৈতে সম্পৰ্ক বৰ্তাই ৰখাৰ আগ্ৰহ বাংলাদেশৰ
বাংলাদেশৰ জামাত-ই-ইছলামীৰ মুৰব্বী তথা সংসদৰ বিৰোধী দলৰ নেতা ছফিকুৰ ৰহমানে বুধবাৰে ঢাকাৰ বাংলাদেশ সংসদ ভৱনত অনুষ্ঠিত মত বিনিময় অনুষ্ঠানত এই আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে ৷
By ANI
Published : July 2, 2026 at 1:04 AM IST
ঢাকা(বাংলাদেশ): ভাৰত-বাংলাদেশৰ সম্পৰ্ক উন্নত কৰাৰ পোষকতা ৷ বাংলাদেশৰ জামাত-ই-ইছলামীৰ মুৰব্বী তথা সংসদৰ বিৰোধী দলৰ নেতা ছফিকুৰ ৰহমানে বুধবাৰে বাংলাদেশে ভাৰতৰ সৈতে বিশ্বাস, সমতা আৰু সন্মানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পাৰস্পৰিক সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিব বিচাৰে বুলি জানিবলৈ দিয়ে । একে সময়তে তেওঁ একপ্ৰকাৰ দাবী কৰিয়েই কয় যে তীস্তা মাষ্টাৰপ্লেনকে ধৰি ঢাকাৰ ঘৰুৱা প্ৰকল্পসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে নিজৰ সাৰ্বভৌম অধিকাৰৰ বিষয় হৈ থাকিব লাগিব ।
ঢাকাৰ বাংলাদেশ সংসদ ভৱনত মত বিনিময়ৰ বাবে অনুষ্ঠিত হোৱা এক বৈঠকৰ অন্তত ৰহমানে এএনআইক কয়, ‘‘ভাৰত আমাৰ আটাইতকৈ ঘনিষ্ঠ প্ৰতিবেশী । আমি সদায় আমাৰ প্ৰতিবেশী দেশক সন্মান কৰো ৷ কেৱল ভাৰতক নহয়, সকলো চুবুৰীয়া দেশৰ ক্ষেত্ৰতে এই কথা খাটে আৰু আমিও তেওঁলোকৰ পৰা সন্মান আশা কৰোঁ ।’’
বাংলাদেশে পাৰস্পৰিক বিশ্বাস আৰু সন্মানৰ ভিত্তিত ভাৰতৰ সৈতে সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিব বিচাৰে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে । তেওঁ কয়, ‘‘আমি বিশ্বাস, সমতা আৰু সন্মানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সম্পৰ্ক বৰ্তাই ৰাখিব বিচাৰো ।’’
ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ মাজেৰে বৈ যোৱা তীস্তা নদী পৰিচালনাৰ বাবে বাংলাদেশে ‘তীস্তা মাষ্টাৰপ্লেন’ ৰ কাম আগুৱাই নিব বুলি আশা কৰা হৈছে । শেহতীয়াকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাৰ বেইজিং ভ্ৰমণৰ পিছত বাংলাদেশে চীনৰ সৈতে সম্ভাৱ্য সহযোগিতাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ পিছত এই প্ৰকল্পটোৱে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে ।
আনহাতে, তীস্তা প্ৰকল্পক দেশখনৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয় বুলি অভিহিত কৰি ৰহমানে বাংলাদেশে নিজৰ জাতীয় স্বাৰ্থত এই পদক্ষেপ আগুৱাই নিব বুলি মতপোষণ কৰে । মত বিনিময়ৰ সময়ত তেওঁ কয়, ‘‘তীষ্টা প্ৰকল্পটো আমাৰ নিজৰ বিষয় আৰু আমি বাংলাদেশৰ বাবে যি উত্তম, সেয়া কৰিব লাগিব । আশা কৰোঁ আমাৰ সকলো বন্ধুৱে এই পদক্ষেপৰ বাবে সুখী হ'ব ।’’
জামাতৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে উত্তৰ বাংলাদেশত বসবাস কৰা লোকসকলৰ বাবে এই প্ৰকল্প অতি প্ৰয়োজন বুলিও দাবী কৰে । ‘‘আমি সকলোৱে বিচাৰো যে তীস্তা মাষ্টাৰপ্লেন কাৰ্যকৰী হওক । ইয়াত ২৫ নিযুত লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । অঞ্চলটোত বাস কৰাসকলে মোতকৈ ভালকৈয়ে পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে জানে । মই কামৰ বাবে দুই-তিনিবাৰ অঞ্চলটো ভ্ৰমণ কৰিছো আৰু তেওঁলোকৰ দুৰ্দশা দেখি মোৰ চকুলো ওলাই আহে’’ বুলি তেওঁ দাবী কৰে ৷
এই প্ৰকল্পৰ প্ৰতি নিজৰ দলৰ দায়বদ্ধতা পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, ‘‘এই বিষয়ত আমাৰ স্থিতি অতি ইতিবাচক আৰু দৃঢ় । আমি আমাৰ পৰিকল্পনা ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাৰ্থৰ বিনিময়ত কাৰ্যকৰী কৰিম ৷ আমাৰ বন্ধুসকল নিশ্চয়কৈ সুখী হ’ব, তেওঁলোক বিচলিত হোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই । যদি কোনোবাই বিৰক্ত অনুভৱ কৰে, তেন্তে আমি তেওঁলোকলৈ 'ৰাজশ্বাহী' আম পঠিয়াই শান্ত কৰাৰ চেষ্টা কৰিম ।’’
আনহাতে, বাংলাদেশ সেনাই খালিফাৰ নামেৰে চাৰিটা নতুন পথৰ নামকৰণ কৰাৰ সন্দৰ্ভত শেহতীয়াকৈ আৰম্ভ হোৱা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰি ৰহমানে কয় যে এনেবোৰ বিষয় সম্পূৰ্ণৰূপে বাংলাদেশৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয় । তেওঁ কয়, ‘‘শেহতীয়াকৈ মই লক্ষ্য কৰিছো যে আমাৰ সেনাই খালিফাৰ নামেৰে চাৰিটা নতুন পথৰ নামকৰণ কৰিছে । মই শুনিছো যে আন দেশৰ লোকে ইয়াক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । কিন্তু আমি আমাৰ ব্ৰিগেড বা উইঙৰ বাবে যিবোৰ নাম বাছি লওঁ, সেইবোৰ সম্পূৰ্ণ আমাৰ নিজৰ কাম । তেওঁলোকে ইয়াক লৈ কিয় বিচলিত হ'ব লাগে ?’’
তেওঁ কয়, ‘‘আমি তেওঁলোকক কি নাম দিওঁ বা নিদিওঁ, সেয়া আমাৰ কাম । তেওঁলোক কিয় ক্ষুণ্ণ হ'ব ? তেওঁলোকে আঘাত পোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই ।’’ ৰহমানে উল্লেখ কৰে যে দেশবোৰে ইখনে সিখনৰ আভ্যন্তৰীণ কাম-কাজত হস্তক্ষেপ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে ।
তেওঁ কয় যে আমি আশা কৰিছো যে আন দেশৰ আভ্যন্তৰীণ কামত কোনেও হস্তক্ষেপ নকৰে । প্ৰতিটো জাতিৰ বাবে স্বতন্ত্ৰ বৈদেশিক নীতিৰ পোষকতা কৰি তেওঁ কয়, ‘‘কেৱল বাংলাদেশে নহয়, প্ৰতিখন দেশৰ নিজস্ব স্বতন্ত্ৰ বৈদেশিক নীতি থাকিব লাগে । আমি আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰক সন্মান কৰো আৰু কৰি যাম ৷ আনহাতে, আমিও তেওঁলোকৰ পৰা উপযুক্ত সন্মান লাভ কৰাৰ বাবে দাবী কৰিব পাৰো ৷’’
উল্লেখ্য যে, ভাৰত-বাংলাদেশৰ মাজেৰে বৈ যোৱা তীস্তা নদী দুয়োখন চুবুৰীয়া দেশৰ মাজত বিশেষকৈ পানী বিনিময় আৰু নদী ব্যৱস্থাপনা বিষয়ক লৈ দীৰ্ঘদিনীয়া আলোচ্যৰ বিষয় হৈ আহিছে ৷ এপ্ৰিল মাহত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ চৰকাৰী মুখপাত্ৰ ৰণধীৰ জয়ছোৱালে তীস্তা বিষয় সন্দৰ্ভত চীনৰ সৈতে বাংলাদেশৰ যোগাযোগ সন্দৰ্ভত ভাৰতৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰি দিছিল । তেওঁ কয় যে এনে বিষয়সমূহ ঢাকাৰ সৈতে নিয়মীয়াকৈ প্ৰতিষ্ঠিত দ্বি-পাক্ষিক ব্যৱস্থাৰ অধীনত আলোচনা কৰা হয় ।
সংবাদমেলত ভাষণ প্ৰদান কৰি জয়ছোৱালে কয়, ‘‘তীষ্টাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ মাজত ৫৪ খন নদী ভাগ কৰা হৈছে । জল সম্পৰ্কীয় সকলো বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ আমাৰ হাতত দ্বি-পাক্ষিক ব্যৱস্থা আছে আৰু এই ব্যৱস্থাসমূহৰ নিয়মীয়াকৈ বৈঠক হয় ।’’
লগতে পঢ়ক: তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ভাৰতত উপস্থিত জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ছানাই টাকাইচি