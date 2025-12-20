যুৱ নেতা শ্বৰীফ ওছমান বিন হাদীৰ জানাজাৰ বাবে সাজু বাংলাদেশ
দেশজুৰি তীব্ৰ হিংসা চলি থকাৰ মাজতে ইনকিলাব মঞ্চৰ আহ্বায়ক হাদীৰ জানাজাৰ বাবে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে । জানাজাৰ নামাজত শান্তি বজাই ৰাখিবলৈ আহ্বান ইউনুছ চৰকাৰৰ ।
Published : December 20, 2025 at 11:16 AM IST
ঢাকা (বাংলাদেশ) : ইনকিলাব মঞ্চৰ আহ্বায়ক শ্বৰীফ ওছমান বিন হাদীৰ মৃত্যুৰ লগে লগে পুনৰ বাংলাদেশত উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইছে । হাদীৰ সমৰ্থকে বিভিন্ন ধৰণৰ বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ সময়তে দেশজুৰি কটকটীয়া নিৰাপত্তা গঢ়ি তোলা হৈছে । তাৰ মাজতে বাংলাদেশৰ অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন চৰকাৰে যুৱ নেতাগৰাকীৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিবলৈ সাজু হৈছে । মহম্মদ ইউনুছ চৰকাৰে প্ৰেছ বিবৃতিত ঘোষণা কৰিছে যে দিনৰ ২ বজাত ৰাষ্ট্ৰীয় সংসদ ভৱনৰ চাউথ প্লাজাত জানাজাৰ নামাজ অনুষ্ঠিত হ'ব ।
জানাজাৰ সময়ত সংসদ ভবন আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে চৰকাৰে ড্ৰোণ উৰুৱাৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে । ইফালে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া বা জানাজাত উপস্থিত থাকিব বিচৰাসকলক কোনো ধৰণৰ বেগ বা গধুৰ বস্তু লগত লৈ নাযাবলৈ কোৱা হৈছে ।
ইফালে শুকুৰবাৰে সামাজিক মাধ্যমত ইনকিলাব মঞ্চই কয়, "পৰিয়ালৰ ইচ্ছামতে হাদীক জাতীয় কবি কাজী নজৰুল ইছলামৰ কবৰৰ কাষতে সমাধিস্থ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আৰু শনিবাৰে জহুৰৰ (দুপৰীয়াৰ নামাজ) পিছত মাণিক মিয়া এভিনিউত তেওঁৰ জানাজাৰ নামাজ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ।"
দলটোৱে নেতাগৰাকীৰ নশ্বৰ দেহটো ৰাজহুৱা দৰ্শনৰ ব্যৱস্থা কৰা নহ'ব বুলিও ঘোষণা কৰিছে আৰু আইন শৃংখলা বজাই ৰাখি হাদীৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হয় । বাংলাদেশৰ অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন চৰকাৰে শুকুৰবাৰে নাগৰিকসকলক হিংসাক প্ৰতিহত কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।
১২ ডিচেম্বৰত অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তৰ গুলীত আঘাতপ্ৰাপ্ত হাদীক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ছিংগাপুৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল যদিও তাত তেওঁৰ মৃত্যু হয় । আৰক্ষীৰ মতে হাদীৰ নশ্বৰদেহ ছিংগাপুৰৰ পৰা ঢাকাত উপস্থিত হোৱাৰ কিছু সময়ৰ পাছতে ৰাজধানীৰ বাওঁপন্থী ওদিচি শিল্পীগোষ্ঠীৰ মূল কাৰ্যালয়ত একাংশ লোকে অগ্নিসংযোগ কৰে ।
১৯৬৮ চনত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা দেশৰ সৰ্ববৃহৎ সাংস্কৃতিক সংগঠনটোৰ সাধাৰণ সম্পাদক জামছেদ আনোৱাৰে কয়,"অগ্নিসংযোগ কৰাৰ ফলত ওডিচিৰ কাৰ্যালয় ধ্বংস হয় ।" কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত বৃহৎ সংখ্যক আৰক্ষী, বিজিবি, সেনা মোতায়েন কৰা হয় ।
উল্লেখ্য যে বিগত বছৰ ছাত্ৰ আন্দোলনত (জুলাই বিদ্ৰোহ) অংশগ্ৰহণ কৰা নেতাসকলৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল হাদী । একেদৰে ১২ ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া সাধাৰণ নিৰ্বাচনত তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ কথা আছিল ।
ইফালে বিমানৰ জেনেৰেল মেনেজাৰ (জনসংযোগ) বোশ্ৰা ইছলামৰ উদ্ধৃতি দি চৰকাৰী সংবাদ সংস্থা বি এছ এছে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি বিমান বাংলাদেশ এয়াৰলাইন্সৰ এখন বিমানেৰে সন্ধিয়া প্ৰায় ৬ বজাত ইনকিলাব মঞ্চৰ মুখপাত্ৰ হাদীৰ নশ্বৰদেহ ৰাজধানীলৈ অনা হৈছে । হাদীৰ নশ্বৰদেহ বিমানবন্দৰৰ পৰা উলিয়াই লৈ যোৱাৰ সময়ত নিৰাপত্তা বজাই ৰাখিবলৈ বাংলাদেশৰ সেনা, সশস্ত্ৰ বাহিনী বেটেলিয়ন (এ এফ বি) আৰু বৃহৎ সংখ্যক আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছিল ।
কিন্তু ইউনুছে হাদীৰ মৃত্যু নিশ্চিত কৰাৰ কিছু সময়ৰ পাছতে বৃহস্পতিবাৰে নিশা চট্টোগ্ৰামত সহকাৰী ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্তৰ বাসগৃহত শিলগুটি নিক্ষেপকে ধৰি আক্ৰমণ আৰু ভাঙি-ছিঙি সংঘটিত কৰি দেশৰ বিভিন্ন অঞ্চল কঁপাই তুলিছিল ।
ইফালে অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন চৰকাৰেও হাদীৰ মৃত্যুক লৈ শোকপ্ৰকাশ কৰিছে । এই ঘটনাত জড়িতসকলক শীঘ্ৰে কৰায়ত্ত কৰি শাস্তি প্ৰদানৰো আশ্বাস দিছে মহম্মদ ইউনুছে । সমান্তৰালকৈ ৰাইজক আইন শৃংখলা বজাই ৰাখিবলৈও আহ্বান জনাইছে । তাৰ মাজতে শনিবাৰে এদিনীয়া ৰাজ্যিক শোক ঘোষণা কৰিছে ইউনুছে ।
ইয়াৰ মাজতে আকৌ বাংলাদেশত প্ৰতিবাদে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । সংবাদ মাধ্যমৰ কাৰ্যালয়, সাংস্কৃতিক গোটৰ কাৰ্যালয়, ৰাজনৈতিক দলৰ কাৰ্যালয় আদিত নিৰন্তৰ আক্ৰমণ আৰু লুটপাত হোৱা দেখা গৈছে । ভাৰত বিৰোধী শক্তিৰো উত্থান হৈছে । যাৰ ফলত বাংলাদেশৰ ৰাজপথত ভাৰত বিৰোধী শ্ল'গান দিয়া দেখা গৈছে । চট্টোগ্ৰামস্থিত সহকাৰী ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্তৰ বাসগৃহতো প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ইটা-শিল নিক্ষেপ কৰে ।
একাংশ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে সন্দেহ কৰা মতে হাদীৰ আক্ৰমণকাৰী ভাৰতলৈ পলায়ন কৰিছে । যাৰ বাবে তেওঁলোকে হত্যাকাৰীক ঘূৰাই নিদিয়ালৈকে অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন চৰকাৰক ভাৰত উচ্চায়ুক্ত বন্ধ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে । ইয়াৰ মাজতে মৈইমনচিং চহৰত একাংশ লোকে এজন হিন্দুক নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰি মৃতদেহত অগ্নিসংযোগ কৰে । মৃত যুৱকজন ডিপু চন্দ্ৰ দাস বুলি জানিব পৰা গৈছে । অৱশ্যে ইউনুছ চৰকাৰে এই ঘটনাক গৰিহণা দি কয় যে বাংলাদেশত এনে হিংসাৰ কোনো স্থান নাই ।
