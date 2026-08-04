শ্বেখ হাছিনাৰ ৰাজনৈতিক কাৰ্যকলাপ নিষিদ্ধ কৰাৰ বাবে ভাৰতক আহ্বান ঢাকাৰ
ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্ত দীনেশ ত্ৰিবেদী আৰু বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা উপদেষ্টা হুমায়ুন কবীৰৰ বৈঠকত এই বিষয়টো উত্থাপন হয় ।
Published : August 4, 2026 at 9:57 AM IST
ঢাকা: বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাক ভাৰতৰ ভূখণ্ডৰ পৰা ৰাজনৈতিক বক্তব্য দিয়া আৰু ৰাজহুৱা ৰাজনৈতিক কাৰ্যকলাপত লিপ্ত হোৱাত বাধা দিবলৈ বাংলাদেশে ভাৰতক আহ্বান জনাইছে ৷ বাংলাদেশৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ে কয় যে এনে কাৰ্যকলাপে দুয়োখন দেশৰ দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ।
ঢাকাস্থিত ভাৰতৰ নৱনিযুক্ত উচ্চায়ুক্ত দীনেশ ত্ৰিবেদী আৰু বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা উপদেষ্টা হুমায়ুন কবীৰৰ মাজত সোমবাৰে বিয়লি ঢাকাৰ তেজগাঁৱৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত বৈঠকত এই বিষয়টো উত্থাপন হয় ৷
এই সৌজন্যতামূলক সাক্ষাৎকাৰত দুয়োখন দেশৰ মাজত বৰ্তমানৰ দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ বিভিন্ন দিশৰ লগতে পাৰস্পৰিক স্বাৰ্থৰ বিষয়সমূহৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হয় ৷ বাংলাদেশৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ৰ এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি অনুসৰি, দুয়োপক্ষই পাৰস্পৰিক সন্মান, বিশ্বাস, আৰু ভাগ-বাটোৱাৰা স্বাৰ্থৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক আৰু অধিক শক্তিশালী আৰু আগুৱাই নিয়াৰ আশা প্ৰকাশ কৰে ৷
বাংলাদেশৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ে কয় যে এই বৈঠকত পলাতক শ্বেখ হাছিনাই ৫ আগষ্টত ৰাজহুৱা ভাষণ দিব পাৰে বুলি ছ’চিয়েল মিডিয়াত প্ৰচাৰিত বাতৰিৰ বিষয়েও আলোচনা কৰা হয় ।
এই সন্দৰ্ভত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা উপদেষ্টাগৰাকীয়ে উচ্চায়ুক্তক জনাই যে বাংলাদেশে ভাৰতৰ সহযোগিতা আশা কৰিছে যাতে পলাতক শ্বেখ হাছিনাকে ধৰি নিষিদ্ধ সংগঠনৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিসকলে ভাৰতীয় ভূখণ্ড ব্যৱহাৰ কৰি ৰাজনৈতিক বক্তব্য দিব নোৱাৰে বা বাংলাদেশক অস্থিৰ কৰি তোলা কাৰ্যকলাপত লিপ্ত হ'ব নোৱাৰে ৷
সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি বুধবাৰে নতুন দিল্লীত এফ চি চি দক্ষিণ এছিয়াৰ উদ্যোগত আয়োজিত এক ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানত শ্বেখ হাছিনাই অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । তেওঁৰ পুত্ৰ ছাজিব ৱাজেদ জয়, বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰী মহিবুল হাছান চৌধুৰী নৌফেল, বাংলাদেশ হিউমেন ৰাইটছ ৱাচ্ছৰ সাধাৰণ সম্পাদক মহম্মদ আলী ছিদ্দিকেও এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
লগতে পঢ়ক : বৈদেশিক নীতিৰ সূত্ৰৰ সন্ধানৰ মাজতে নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাৰত ভ্ৰমণৰ সম্ভাৱনা