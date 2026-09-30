আকৌ আহিল দুৰ্গা পূজা : বাংলাদেশত শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱক কেন্দ্ৰ কৰি কটকটীয়া নিৰাপত্তা

আকৌ আহিল দুৰ্গা পূজা : বাংলাদেশত শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱক কেন্দ্ৰ কৰি কটকটীয়া নিৰাপত্তা
দুৰ্গাপূজাৰ সময়ত নিৰাপত্তা কটকটীয়া কৰিবলৈ নিৰাপত্তাৰক্ষীসকলে ৰাষ্ট্ৰীয় দূৰসংযোগ নিৰীক্ষণ কেন্দ্ৰ(এনটিএমচি)য়ে ইতিমধ্যে ব্যৱহাৰ কৰা ম’বাইল এপটো ব্যৱহাৰ কৰিব ।
By ANI
Published : September 30, 2026 at 7:12 PM IST
ঢাকা(বাংলাদেশ): কেইটামান দিনৰ পিছতেই শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ আৰম্ভ হ’ব ৷ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱক কেন্দ্ৰ কৰি সকলোৰে মাজত সীমাহীন ব্যস্ততা ক্ৰমাৎ আৰম্ভ হৈছে ৷ ভাৰতৰ চুবুৰীয়া বাংলাদেশতো দুৰ্গোৎসৱক কেন্দ্ৰ কৰি ব্যাপক প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে ৷
শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাক কেন্দ্ৰ কৰি বাংলাদেশত সুকীয়া কটকটীয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷ বাংলাদেশৰ গৃহমন্ত্ৰী ছালাহুদ্দিন আহমেদে কঠোৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা, চৰকাৰী পুঁজি বৃদ্ধিৰ লগতে আগন্তুক শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ বাবে প্ৰযোজ্য বন্ধৰ সময় বৃদ্ধি কৰাৰ কথা বুধবাৰে ঘোষণা কৰে ।
তেওঁ কয় যে দুৰ্গোৎসৱক কেন্দ্ৰ কৰি অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া অনুষ্ঠানসমূহৰ মসৃণ পৰিচালনাৰ দায়িত্ব ৰাষ্ট্ৰীয়, সংমণ্ডল, জিলা আৰু মহকুমা পৰ্যায়ৰ চৰকাৰী সংস্থাসমূহৰ ওপৰত ন্যস্ত কৰা হৈছে । দুৰ্গা পূজা শান্তিপূৰ্ণভাৱে অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভত গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ত এক উচ্চস্তৰীয় বৈঠকৰ অন্তত এই পৰিকল্পনাসমূহৰ কথা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদৰি কৰে । এই বৈঠকত চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ লগতে আইন প্ৰয়োগকাৰী সংস্থাসমূহৰ শীৰ্ষ বিষয়া আৰু হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সংগঠনসমূহৰ প্ৰতিনিধিসকল উপস্থিত থাকে ।
বাংলাদেশৰ ধৰ্মীয় আৰু সামাজিক সম্প্ৰীতি বিগত বছৰৰ তুলনাত যথেষ্ট উন্নত হোৱা বুলি দেশখনৰ গৃহমন্ত্ৰী ছালাহুদ্দিনে কয় ৷ নিৰাপত্তাজনিত কাৰকৰ সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে চোৰাংচোৱা সংস্থাসমূহে এতিয়ালৈকে কোনো মণ্ডপক বিশেষভাৱে দুৰ্বল বা বিপদজনক বুলি চিনাক্ত কৰা নাই ৷ অৱশ্যে তেওঁ লগতে ইয়াকো উল্লেখ কৰে যে দুৰ্গোৎসৱৰ সময়ত আইন প্ৰয়োগকাৰী সংস্থাসমূহ সম্পূৰ্ণ সজাগ হৈ থাকিব আৰু কোনো ধৰণৰ ভাবুকি আহিলে তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ।
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে যে, প্ৰধানমন্ত্ৰী তাৰিক ৰহমানৰ নিৰ্দেশমৰ্মে দুৰ্গা পূজা পেণ্ডেলৰ বাবদ চৰকাৰী পুঁজি ৪ কোটি টকাৰ পৰা ৫ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে । তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে যে বিগত বছৰৰ তুলনাত দেশখনত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া দুৰ্গা পূজা পেণ্ডেলৰ সংখ্যা প্ৰায় ১৫০০ লৈ বৃদ্ধি পাইছে । বাংলাদেশৰ চৰকাৰী সংবাদ সংস্থা বিএছএছে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, সমগ্ৰ দেশতে পূজা পেণ্ডেলৰ সংখ্যা চলিত বৰ্ষত ৩৩,৮৫১ খনলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
The #Bangladesh Government is committed to ensuring a safe, peaceful and festive environment for the celebration of #DurgaPuja2026 across the country, says Religious Affairs Minister Mohammad Shamim Kaiser.— All India Radio News (@airnewsalerts) September 30, 2026
Security has stepped up across the country to ensure that the upcoming… pic.twitter.com/rIiW5aPNS5
অৱশ্যে দুৰ্গাপূজাৰ সময়ত নিৰাপত্তা কটকটীয়া কৰিবলৈ নিৰাপত্তাৰক্ষী বিষয়াসকলে ৰাষ্ট্ৰীয় দূৰসংযোগ নিৰীক্ষণ কেন্দ্ৰ(এনটিএমচি)য়ে ইতিমধ্যে ব্যৱহাৰ কৰা ম’বাইল এপটো ব্যৱহাৰ কৰিব । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে এই এপে যিকোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত তথ্য তাৎক্ষণিকভাৱে প্ৰচাৰ কৰাত সহায় কৰিব আৰু শান্তিপূৰ্ণ তথা উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ বৰ্তাই ৰাখিবলৈ বিষয়াসকলক ক্ষীপ্ৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাত সহায় কৰিব ।
বিএছএছৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, এই ব্যৱস্থা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ জিলা পৰ্যায়ৰ বিষয়াসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে ৷ সমান্তৰালকৈ আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ লগতে সংমণ্ডল আৰু জিলা পৰ্যায়তো ২৪ ঘণ্টাই নিৰীক্ষণ কোষৰ ব্যৱস্থা উপলব্ধ থাকিব ৷ পূজাৰ বিভিন্ন পেণ্ডেলত উপস্থিত থাকিবলগীয়া স্বেচ্ছাসেৱকৰ নাম তালিকা আৰু যোগাযোগৰ তথ্যসমূহো থানাসমূহে সংগ্ৰহ কৰি আছে ।
প্ৰতিবেদন অনুসৰি, স্বেচ্ছাসেৱকসকলক চৰকাৰী পৰিচয় পত্ৰ প্ৰদান কৰা হ’ব যাতে আইন প্ৰয়োগকাৰী সংস্থাসমূহৰ সৈতে সমন্বয় স্থাপনত সুবিধা হয় । পূজাস্থলীত নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে বিদ্যুৎ যোগান নিশ্চিত কৰিবলৈ সংশ্লিষ্ট বিষয়াসকলক গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে নিৰ্দেশ দিছে । প্ৰতিটো পেণ্ডেলত জেনেৰেটৰসমূহ ২৪ ঘণ্টাই উপলব্ধ ৰাখিবলৈ বা জেনেৰেটৰ বিকল হ’লে অতিৰিক্ত বেকআপ হিচাপে চাৰ্জ দিব পৰা ধৰণৰ লাইট সাজু কৰি ৰাখিবলৈ পূজা কমিটীসকলক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।
বিএছএছৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি, হিন্দু সমাজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবীৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই চৰকাৰে দুৰ্গা পূজাৰ চৰকাৰী বন্ধ তিনিদিনলৈ বৃদ্ধি কৰিছে । মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মতে, শুকুৰবাৰ আৰু শনিবাৰৰ নিয়মীয়া ছুটীৰ সৈতে মিলি এইবাৰৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে মুঠ পাঁচ দিনৰ ছুটী লাভ কৰিব ।
শেহতীয়াকৈ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেইবাটাও আইন-শৃংখলাৰ বিষয় সন্দৰ্ভত সাংবাদিকসকলৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিছিল । ছিলেট, মাণিকগঞ্জ আৰু দিনাজপুৰত দুৰ্গা প্ৰতিমূৰ্তি ভাঙি পেলোৱাৰ যি অভিযোগ আৰু পোষ্ট সামাজিক মাধ্যমত বিয়পি পৰিছিল, সেয়া সংবাদমেল সম্বোধনৰ জৰিয়তে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক সত্যাসত্য নথকা বুলি উত্তৰ দিছিল ৷
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে উল্লেখ কৰে যে যদিহে এই খবৰ সঁচা, তেন্তে আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শকে তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব । ধন দাবী, সন্ত্ৰাসবাদ আৰু অন্যান্য অপৰাধৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয় যে আৰক্ষীয়ে নিয়মিতভাৱে ধন দাবী, অস্ত্ৰধাৰী অপৰাধী আৰু ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীৰ তালিকা আপডেট কৰে । তেওঁ কয় যে দোষীসকলক অপৰাধীৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগতে ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰত উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আইন প্ৰয়োগকাৰী সংস্থাসমূহক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ৷ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দেশখনৰ সাধাৰণ লোকসকলক তাৎক্ষণিকভাৱে আৰক্ষীৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন হ’লে ৰাষ্ট্ৰীয় জৰুৰীকালীন নম্বৰ ৯৯৯ ত ফোনযোগে যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
লগতে পঢ়ক: অস্ত্ৰ এৰি দেখুৱালে কলমৰ শক্তি: মেট্ৰিকত প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ প্ৰাক্তন নক্সালবাদী