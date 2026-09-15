আৱামী লীগৰ ৭ জ্যেষ্ঠ নেতাক মৃত্যুদণ্ডৰ নিৰ্দেশ
বাংলাদেশৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধ ন্যায়াধীকৰণৰ মতে, ২০২৪ চনৰ জুলাই-আগষ্ট মাহত ছাত্ৰ আন্দোলনৰ সৈতে জড়িত হত্যা, হিংসাত্মক কাৰ্যত উচটনি দিছিল এওঁলোকে ।
By ANI
Published : September 15, 2026 at 3:30 PM IST
ঢাকা: বাংলাদেশৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধ ন্যায়াধীকৰণে ২০২৪ চনৰ ছাত্ৰ বিদ্ৰোহৰ সৈতে জড়িত মানৱতাৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধৰ গোচৰত আৱামী লীগৰ সাধাৰণ সম্পাদক ওবাইদুল কোৱাদাৰকে ধৰি দলটোৰ ৭জন জ্যেষ্ঠ নেতাক মৃত্যুদণ্ডৰ শাস্তি ঘোষণা কৰিছে । মঙলবাৰে ন্যায়াধীশ নজৰুল ইছলাম চৌধুৰীৰ নেতৃত্বত গঠিত ট্ৰিবিউনেল-২ আদালতে এই ৰায়দান কৰে ।
মৃত্যুদণ্ডৰে দণ্ডিত হোৱা আন নেতাসকলৰ ভিতৰত আছে আৱামী লীগৰ যুটীয়া সাধাৰণ সম্পাদক বাহাউদ্দিন নাছিম; তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ বিভাগৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী মহম্মদ আলী আৰাফাত; জুবো লীগৰ সভাপতি শ্বেখ ফাজলে শ্বামছ পাৰশ আৰু সাধাৰণ সম্পাদক মইনুল হুছেইন খান নিখিল; আৰু ছাত্ৰ লীগৰ সভাপতি ছাদ্দাম হুছেইন আৰু সাধাৰণ সম্পাদক শ্বেখ ৱালি আশ্বিফ আনান ।
ন্যায়াধীকৰণৰ মতে, ২০২৪ চনৰ জুলাই-আগষ্ট মাহত তেতিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাৰ চৰকাৰে ছাত্ৰ আন্দোলনৰ সৈতে জড়িত হত্যা, হিংসাত্মক কাৰ্যত উচটনি দিয়া আৰু হত্যাৰ বাবে উচটনি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে ।
বাংলাদেশৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধ ন্যায়াধীকৰণ-১-এ ২০২৫ চনত হাছিনাক বিদ্ৰোহৰ সময়ত মানৱতাৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধৰ দোষী সাব্যস্ত কৰি মৃত্যুদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰাৰ পিছত এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ।
ন্যায়াধীকৰণে হাছিনাক হিংসাত্মক কাৰ্যত উচটনি দিয়া, নৃশংসতা প্ৰতিৰোধ বা অভিযুক্তক শাস্তি নিদিয়া, প্ৰতিবাদকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ড্ৰ’ন, হেলিকপ্টাৰ, মাৰণাস্ত্ৰ ব্যৱহাৰৰ নিৰ্দেশ দিয়াকে ধৰি পাঁচোটা অভিযোগতে দোষী সাব্যস্ত কৰে ।
হাছিনাৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰাক্তন আৰক্ষী অধীক্ষক চৌধুৰী আব্দুল্লাহ আল মামুন আৰু প্ৰাক্তন গৃহমন্ত্ৰী আছাদুজ্জামান খান কামালৰ বিৰুদ্ধেও অভিযোগ উত্থাপন কৰা হয় ।২০২৪ চনৰ ৫ আগষ্টত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ব্যাপক বিদ্ৰোহৰ মাজতে চৰকাৰৰ পতনৰ পিছত ৭৮ বছৰীয়া হাছিনাই ভাৰতলৈ পলায়ন কৰে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে ন্যায়াধীকৰণে হাছিনা, কামাল আৰু মামুনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদকাৰীক হত্যাৰ নিৰ্দেশ দিয়া, উচ্চতৰ কমাণ্ডৰ দায়িত্ব, যৌথ অপৰাধমূলক উদ্যোগ আদি পাঁচটা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল । এই কাৰ্যই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে আৰু ন্যায়াধীকৰণৰ ৰায়দানৰ ফলত ২০২৪ চনৰ বিদ্ৰোহক কেন্দ্ৰ কৰি হোৱা হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ ওপৰত এক বৃহৎ আইনী তদন্তৰ সূচনা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: জইছ-ই-মহম্মদৰ মুৰব্বী মাছুদ আজহাৰৰ মূৰৰ দাম ৭০ লাখ টকা ঘোষণা পাকিস্তানৰ