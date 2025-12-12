অৱশেষত বাংলাদেশত নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা: ১২ ফেব্ৰুৱাৰীত হ'ব ভোট
Published : December 12, 2025 at 7:19 AM IST
ঢাকা: অৱশেষত ঘোষণা কৰা হ'ল বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰ্বাচনৰ দিন ৷ ২০২৬ চনৰ ১২ ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ’ব বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ নিৰ্বাচন । ২০২৪ চনৰ আগষ্ট মাহত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাক পদচ্যুত কৰা ছাত্ৰ নেতৃত্বাধীন বিদ্ৰোহৰ পিছত এইটোৱেই হ’ব দেশখনৰ প্ৰথমটো ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰ্বাচন । একেদিনাই "জুলাই চনদ"ৰ ওপৰতো ৰাষ্ট্ৰীয় গণভোটৰ অনুষ্ঠিত হ'ব, য'ত কাৰ্যবাহী ক্ষমতা ৰোধ কৰা আৰু ন্যায়িক স্বাধীনতা শক্তিশালী কৰাকে ধৰি ৰাজ্যিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ উল্লেখযোগ্য সংস্কাৰৰ প্ৰস্তাৱ ৰখা হ'ব ।
বাংলাদেশ সংসদৰ মুঠ ৩০০ খন আসনৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব এই নিৰ্বাচন । দেশখনৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত এ এম এম নাছিৰ উদ্দিনে বৃহস্পতিবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় টেলিভিছন "বি টিভি" আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ৰেডিঅ’ "বাংলাদেশ বেতাঁৰ"ত দেশবাসীক সম্বোধি এই কথা ঘোষণা কৰে । সূচী অনুসৰি চলিত বৰ্ষৰ ২৯ ডিচেম্বৰ হৈছে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ শেষ দিন ৷ ২০২৬ চনৰ ২২ জানুৱাৰীৰ পৰা নিৰ্বাচনৰ ৪৮ ঘণ্টা আগলৈকে প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰচাৰ চলাব পাৰিব ।
নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰায় ১২৭.৬ মিলিয়ন ভোটাৰৰ বাবে ৪২,৭৬১টা ভোটকেন্দ্ৰ আৰু ২,৪৪,৭৩৯টা বুথ স্থাপনৰ পৰিকল্পনা চূড়ান্ত কৰিছে । পুৱা ৭:৩০ বজাৰ পৰা বিয়লি ৪:৩০ বজালৈ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব ৷ মাত্ৰ এজন প্ৰাৰ্থীয়ে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা সমষ্টিত "ন' ভোট"ৰ বিকল্প থাকিব । প্ৰথমবাৰৰ বাবে এইবাৰ বাংলাদেশত পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ বাবে প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত পোষ্টাৰৰ ব্য়ৱহাৰ নিষিদ্ধ কৰা হৈছে ।
বাংলাদেশত ছাত্ৰ নেতৃত্বাধীন বিদ্ৰোহৰ ফলত ২০২৪ চনৰ জুলাই মাহত তেতিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাৰ চৰকাৰ গাদীচ্যূত হৈছিল । উপায়ন্তৰ হৈ ৫ আগষ্টত ভাৰতলৈ পলায়ন কৰিছিল শ্বেখ হাছিনা ৷ ইয়াৰ পাছতে বাংলাদেশত ন'বেল বঁটা বিজয়ী মহম্মদ ইউনুছৰ অধীনত এখন অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰ গঠন হৈছিল ।
অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰে শ্বেখ হাছিনাৰ বাংলাদেশ আৱামী লীগৰ কাৰ্যকলাপ নিষিদ্ধ কৰে । অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰ আৰু নিৰ্বাচন আয়োগে সেই নিষেধাজ্ঞা উঠাই নিদিলে আৱামী লীগে আগন্তুক নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব । বৰ্তমান আৱামী লীগৰ বহু নেতা-কৰ্মী পলাতক হৈ দেশ-বিদেশত আশ্ৰয় লৈ আছে । কাৰাগাৰতো আছে দলটোৰ বহু নেতা-কৰ্মী ।
