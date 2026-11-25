শ্বেখ হাছিনাৰ সাম্ভাৱ্য বাংলাদেশ প্ৰত্যাৱৰ্তন: বিজিবিৰ মুঠ ১০৮ টা প্লাটুন মোতায়েন
হাছিনাৰ সাম্ভাৱ্য বাংলাদেশ প্ৰত্যাৱৰ্তনক লৈ সাজু হৈছে বাংলাদেশ সীমান্তৰক্ষী বাহিনী ৷
Published : November 25, 2026 at 8:43 PM IST
ঢাকা(বাংলাদেশ) : ১৬ ডিচেম্বৰত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনা পুনৰ বাংলাদেশলৈ উভতি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ তাৰ বাবে সাজু হৈছে বাংলাদেশৰ প্ৰশাসন ৷ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী হাছিনাৰ সম্ভাব্য বাংলাদেশ প্ৰত্যাৱৰ্তনক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হোৱা ৰাজনৈতিক উত্তেজনাৰ মাজতে দেশখনৰ কেইবাখনো জিলাত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰা হৈছে ।
এই পদক্ষেপৰ অংশ হিচাপে বাংলাদেশ সীমান্তৰক্ষী বাহিনী চমুকৈ বিজিবিৰ মুঠ ১০৮ টা প্লাটুন মোতায়েন কৰা হৈছে ৷ যাৰ ভিতৰত ৫৬ টা প্লাটুন হাছিনাৰ গৃহ জিলা গোপালগঞ্জত নিয়োগ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
শ্বেখ হাছিনাই পুনৰ বাংলাদেশলৈ ঘূৰি যোৱাৰ তথ্য প্ৰকাশৰ পাছতে বাংলাদেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰে'ল, বাছ আৰু বেংকত অগ্নিসংযোগৰ দৰে হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হৈছে । একেদৰে বৰ্তমান নিষিদ্ধ ঘোষিত আৱামী লীগে ২৯ আৰু ৩০ নৱেম্বৰত দেশজুৰি লকডাউন ঘোষণা কৰিছে ৷ সেয়ে পৰিস্থিতি অধিক অৱনতি হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে ৷
বাংলাদেশ সীমান্তৰক্ষী বাহিনীৰ তথ্য অনুসৰি, গোপালগঞ্জৰ উপৰি ঢাকাত ১৮ টা, গাজীপুৰত ১৮ টা, নাৰায়ণগঞ্জত ৬টা, চট্টগ্ৰামত ৩ টা আৰু কক্সবাজাৰত ১ টা বিজিবিৰ প্লাটুন মোতায়েন কৰা হৈছে । ড্ৰ'ন আৰু বডী কেমেৰাৰ জৰিয়তে ২৪ ঘণ্টাই পৰিস্থিতি নিৰীক্ষণ কৰি থকা হৈছে ।
আনহাতে, ২০২৪ চনৰ আগষ্ট মাহত ছাত্ৰ আন্দোলনৰ ফলত বাংলাদেশ ত্যাগ কৰি ভাৰতত আশ্ৰয় লৈ আছে ৭৯ বছৰীয়া শ্বেখ হাছিনাই ৷ আগন্তুক ১৬ ডিচেম্বৰত স্বদেশলৈ উভতি যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে বুলি হাছিনাৰ মুখপাত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে ।
ভাৰতৰ পৰা তেওঁক প্ৰত্যৰ্পণ কৰাৰ বাবে বাংলাদেশে ইতিমধ্যে অনুৰোধ জনাইছে যদিও নতুন দিল্লীয়ে এতিয়ালৈকে এই সন্দৰ্ভত কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰা নাই ।
লগতে পঢ়ক : দিন-বাৰ ঠিক হ'ল, ১৬ ডিচেম্বৰত দিল্লীৰ পৰা বাংলাদেশলৈ উভতিব অপসাৰিত প্ৰধানমন্ত্ৰী হাছিনা