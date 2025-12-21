ইউনুছ প্ৰশাসনক হাদী সমৰ্থকৰ অন্তিম সময়সীমা জাৰি

ইউনুছ প্ৰশাসনক হাদী সমৰ্থকৰ অন্তিম সময়সীমা জাৰি
২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰত হাদীৰ হত্যাকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰিলে পুনৰ প্ৰতিবাদত বহিব ইনকিলাব মঞ্চ ।
Published : December 21, 2025 at 2:51 PM IST
ঢাকা (বাংলাদেশ) : বাংলাদেশৰ মহম্মদ ইউনুছ নেতৃত্বাধীন অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন প্ৰশাসনক হাদীৰ সমৰ্থক তথা উগ্ৰবাদী সংগঠন ইনকিলাব মঞ্চই দিছে অন্তিম সময়সীমা । ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ নেতা শ্বৰীফ ওছমান হাদীৰ হত্যাকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ পৰা কোনো সঁহাৰি নাপালে তেওঁলোকে পুনৰ শ্বাহবাগত প্ৰতিবাদত বহিব । শনিবাৰে হাদীৰ জানাজাৰ সময়ত ঢাকাৰ শ্বাহবাগ চাৰিআলিত হাদীৰ হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থক একত্ৰিত হৈ বৃহৎ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিল আৰু পিছত চৰকাৰক এই সময়সীমা জাৰি কৰে ।
অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন চৰকাৰক সতৰ্কবাণী জাৰি কৰি উগ্ৰবাদী সংগঠনটোৰ নেতাসকলে কয়, "দেওবাৰে বিয়লি ৫:১৫ বজাৰ ভিতৰত শ্বৰীফ ওছমান হাদীৰ হত্যাকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সন্দৰ্ভত যদি চৰকাৰৰ পৰা কোনো সঁহাৰি নাহে তেন্তে তেওঁলোকে শ্বাহবাগত পুনৰ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰিব ।"
বাংলাদেশৰ আগশাৰীৰ দৈনিক কাকত দ্য ঢাকা ট্ৰিবিউনৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি আইকনিক শ্বাহবাগ চাৰিআলিৰ নাম 'হাদী চট্টৰ' ৰখাৰ বাবেও সংগঠনটোৱে দাবী জনাইছে ।
ইতিমধ্যে বাংলাদেশত সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ ঘোষণা কৰা হৈছে । তাৰ প্ৰাকক্ষণত অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই ১২ ডিচেম্বৰত শ্বৰীফ ওছমান হাদীক লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰে । আক্ৰমণৰ পিছত প্ৰথমে তেওঁক ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় আৰু পিছত তেওঁৰ অৱস্থা গুৰুতৰ হৈ থকাৰ বাবে এভাৰকেয়াৰ হাস্পতাললৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় । স্বাস্থ্যৰ অধিক অৱনতি ঘটাৰ পিছত হাদীক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে বিমানেৰে ছিংগাপুৰলৈ লৈ যোৱা হয় । ছিংগাপুৰত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত বৃহস্পতিবাৰে নিশা নেতাজনৰ মৃত্যু হয় । আনহাতে শুকুৰবাৰে তেওঁৰ মৃতদেহ বাংলাদেশলৈ ঘূৰাই অনা হয় ।
ইফালে মহম্মদ ইউনুছে নেতাজনৰ আদৰ্শক ৰক্ষা আৰু আগুৱাই নিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি সমৰ্থকসকলক আশ্বস্ত কৰিছে যে হাদীৰ মৃত্যুৰ পিছতো তেওঁৰ দৃষ্টিভংগী ম্লান হ'বলৈ দিয়া নহ'ব । ইউনুছে কয় যে তেওঁ হাদীৰ 'সপোন' পূৰণ কৰিব আৰু ইয়াক প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি আগুৱাই লৈ যোৱাতো নিশ্চিত কৰিব ।
লগতে পঢ়ক :পুনৰ উত্তপ্ত বাংলাদেশ : ভাৰতীয় সহকাৰী উচ্চায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত নিৰাপত্তা বৃদ্ধি