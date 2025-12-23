ETV Bharat / international

ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্তক বাংলাদেশৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ তলব

১০ দিনৰ ভিতৰত ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্তক দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে তলব কৰিলে বাংলাদেশে ।

ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্তক দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে তলব (AP)
By PTI

Published : December 23, 2025 at 3:17 PM IST

ঢাকা (বাংলাদেশ): শেহতীয়াভাৱে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ বাংলাদেশত সৃষ্টি হোৱা অশান্ত পৰিৱেশৰ মাজতেই ঢাকাত থকা ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্ত প্ৰণয় বাৰ্মাক বাংলাদেশৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে তলব কৰে । মঙলবাৰে বাংলাদেশৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে তলব কৰে ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্তজনক । বাংলাদেশৰ বৈদেশিক সচিব আছাদ আলম ছিয়ামে ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্তক তলব কৰিছে । বৈদেশিক সূত্ৰই এই কথা সদৰী কৰিছে ।

বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ৰ সূত্ৰই এই বিষয়ে নিশ্চিত কৰিছে । এই সূত্ৰ অনুসৰি ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্ত প্ৰণয় বাৰ্মাক বাংলাদেশত সৃষ্টি হোৱা ঘটনা প্ৰবাহৰ প্ৰতি লক্ষ্য় ৰখি ভাৰতত থকা বিশেষকৈ দিল্লী আৰু কলকাতাত বাংলাদেশী কূটনৈতিক প্রতিষ্ঠানত সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰা সম্পৰ্কে অৱগত হোৱাৰ বাবে তলব কৰা হয় ।

উল্লেখ্য় যে যোৱা ১০ দিনৰ ভিতৰত ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্ত প্ৰণয় বাৰ্মাক বাংলাদেশৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে তলব কৰে । চুবুৰীয়া দেশখনৰ প্ৰতিনিধিক অন্তৱৰ্তী চৰকাৰৰ কাৰ্যকালৰ সময়ত সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনাৰ বাবে কমেও ছয়বাৰকৈ তলব কৰিছে । ইয়াৰ পূৰ্বে যোৱা ১৪ ডিচেম্বৰত ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্ত তলব কৰিছিল ।

উল্লেখ্য় যে যোৱা ২ ডিচেম্বৰত আগৰতলাত প্ৰতিবাদকাৰীয়ে বাংলাদেশ সহকাৰী উচ্চায়ুক্তৰ চৌহদত আক্ৰমণ চলোৱাৰ পিছত নিৰাপত্তাজনিত উদ্বেগ বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বুলি বৈদেশিক সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে ।

বৈঠকৰ অন্তত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত বাৰ্মাই দুয়োখন দেশৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ শক্তিশালী আৰু গভীৰতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় বুলি কয় । ইপিনে, ভাৰতৰ সকলো বাংলাদেশী কূটনৈতিক প্রতিষ্ঠানৰ নিৰাপত্তা বৃদ্ধিৰ বাবে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ লোৱা হৈছে বুলি মন্ত্রালয়ে আশ্বাস দিয়ে ৷

