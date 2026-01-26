ভাৰতত হাছিনাই ভাষণ দিলে কেনেকৈ ? বাংলাদেশ আচৰিত-হতভম্ব
শুকুৰবাৰে হাছিনাই বাংলাদেশৰ জনসাধাৰণক ইউনুছ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনক উৎখাত কৰিবলৈ আহ্বান জনাই কয় যে এই চৰকাৰ ক্ষমতাত থাকিলে বাংলাদেশত নিৰপেক্ষ নিৰ্বাচন সম্ভৱ নহ’ব ।
Published : January 26, 2026 at 5:14 PM IST
ঢাকা(বাংলাদেশ): গাদীচ্যুত প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাক ভাৰতত ৰাজহুৱা সমাৱেশত ভাষণ দিবলৈ দিয়াত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি বাংলাদেশে দেওবাৰে কয় যে তেওঁৰ মন্তব্যই সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দেশৰ ৰাজনৈতিক স্থিতিশীলতাত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ।
ৰাজ্যিক সংবাদ সংস্থা বি এছ এছৰ বাতৰি অনুসৰি, নতুন দিল্লীৰ ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত হাছিনাক ভাষণ দিবলৈ আৰু অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাজনৈতিক মন্তব্য কৰিবলৈ অনুমতি দিয়াত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে “আচৰিত” আৰু “হতভম্ব” হোৱা বুলি ঢাকাই জাৰি কৰা এক বিবৃতিত প্ৰকাশ পাইছে ৷
বিবৃতিটোত এনেদৰে কোৱা হৈছে, ‘‘ইয়াৰ ফলত বাংলাদেশৰ গণতান্ত্ৰিক পৰিৱৰ্তন আৰু শান্তি আৰু নিৰাপত্তা স্পষ্টভাৱে সংকটত পৰিছে । ২০২৪ চনৰ আগষ্ট মাহত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী নেতৃত্বাধীন ব্যাপক আন্দোলনৰ ফলত চৰকাৰৰ পতনৰ পিছত ঢাকাৰ পৰা পলায়ন কৰি ভাৰতত বাস কৰি আহিছে ৭৮ বছৰীয়া হাছিনাই ।’’
‘‘দুয়োখন দেশৰ মাজত হোৱা দ্বিপাক্ষিক প্ৰত্যাৰ্পণ চুক্তিৰ অধীনত তেওঁক প্ৰত্যাৰ্পণৰ বাবে বাকী থকা অনুৰোধৰ কথাও মন্ত্ৰালয়ে উল্লেখ কৰে । বাৰে বাৰে অনুৰোধ জনোৱাৰ পিছতো হাছিনাক গতাই দিয়াৰ বিষয়টোৱে কোনো অগ্ৰগতি লাভ নকৰাত বাংলাদেশ ক্ষুব্ধ হৈয়েই আছে ৷ আনহাতে, ইয়াৰ পিছতো ভাৰতৰ ভূমিৰ পৰা ৰাজনৈতিক বক্তব্য দিবলৈ হাছিনাক অনুমতি দিয়া হৈছে’’ বুলিও বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰা হৈছে ৷
ইয়াত কোৱা হৈছে যে এনে ব্যৱস্থা দুয়োখন দেশৰ মাজত হস্তক্ষেপ নকৰা আৰু ভাল চুবুৰীয়া সম্পৰ্কৰ নীতি-নিয়মৰ বিপৰীত । ইয়াত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে যে আৱামী লীগৰ নেতৃত্বই গ্ৰহণ কৰা উচটনিমূলক পদক্ষেপে অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰে দলটোৰ কাৰ্যকলাপ কিয় নিষিদ্ধ কৰিছে, সেই কথাকে প্ৰকাশ কৰিছে ৷
শুকুৰবাৰে হাছিনাই বাংলাদেশৰ জনসাধাৰণক মহম্মদ ইউনুছ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনক উৎখাত কৰিবলৈ আহ্বান জনাই কয় যে এই চৰকাৰ বাংলাদেশৰ ক্ষমতাত থাকিলে মুক্ত আৰু নিকা নিৰ্বাচন সম্ভৱ নহ’ব ।
ঢাকাৰ পৰা পলায়ন কৰাৰ পিছত ভাৰতত অনুষ্ঠিত এক সমাৱেশত প্ৰথমটো ৰাজহুৱা ভাষণ দি আৱামী লীগৰ নেত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে বাংলাদেশে যোৱা বছৰৰ পৰিঘটনাৰ সঁচাকৈয়ে নিৰপেক্ষ তদন্ত কৰিবলৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘক আহ্বান জনোৱা উচিত । সমান্তৰালকৈ জনসাধাৰণক সংবিধানখন পুনৰুদ্ধাৰ কৰিবলৈ আৰু ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলক সুৰক্ষা প্ৰদানৰ বাবে ঐক্যবদ্ধভাৱে কাম কৰিবলৈ নেত্ৰীগৰাকীয়ে আহ্বান জনায় ।
পূৰ্বতে ৰেকৰ্ডিং কৰা এক অডিঅ’ ক্লিপত হাছিনাই দিয়া বাৰ্তাটো নতুন দিল্লীৰ এক অনুষ্ঠানত প্ৰদৰ্শিত হৈছিল ৷ বাংলাদেশত ১২ ফেব্ৰুৱাৰীৰ সংসদীয় নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ আৰম্ভ হোৱাৰ এদিন পিছতে এই বাৰ্তা ৰাজহুৱা হয় । ইতিমধ্যে আৱামী লীগ দলক নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাত বাধা প্ৰদান আৰোপ কৰা হৈছে ।
২০২৪ চনৰ আগষ্ট মাহত হাছিনা চৰকাৰৰ পতনৰ পিছত ইউনুছৰ নেতৃত্বত অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰখন ক্ষমতালৈ অহাত ভাৰত-বাংলাদেশৰ মাজৰ সম্পৰ্কত কিছু পৰিমাণে ফাঁট মেলে ৷ বাংলাদেশত সংখ্যালঘু বিশেষকৈ হিন্দুসকলৰ ওপৰত কৰি অহা আক্ৰমণক লৈ ভাৰতে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি আহিছে ।
