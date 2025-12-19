নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই ইউনুছৰ বাংলাদেশ আকৌ জ্বলি ছাৰখাৰ: ভাৰত বিৰোধী শক্তিৰ উত্থান বাংলাদেশত
ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰত প্ৰতিবাদ । মাজনিশা সাংবাদিকক আবদ্ধ কৰি জ্বলাই দিলে সংবাদপত্ৰৰ কাৰ্যালয় ৷ কেবাটাও সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ ।
Published : December 19, 2025 at 9:02 AM IST
ঢাকা (বাংলাদেশ) : অহা বছৰৰ আৰম্ভণিতে বাংলাদেশত অনুষ্ঠিত হ'ব সাধাৰণ নিৰ্বাচন । অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰে ফেব্ৰুৱাৰীত সাধাৰণ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে । এই ঘোষণাৰ পিছত যে পুনৰ উত্তেজিত হৈছে বাংলাদেশ । ঠায়ে ঠায়ে প্ৰতিবাদ আৰু বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হৈছে । একেদৰে পুনৰ এবাৰ ভাৰত বিৰোধী শক্তি সক্ৰিয় হোৱা দেখা গৈছে বাংলাদেশত । তাৰ অন্যতম উদাহৰণ দেখা গ'ল চট্টগ্ৰামত ভাৰতীয় সহকাৰী উচ্চায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰত ।
বি ডি নিউজৰ তথ্য অনুসৰি ইনকিলাব মঞ্চৰ আহ্বায়ক শ্বৰীফ ওছমান বিন হাদীৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতে চট্টগ্ৰামত ভাৰতীয় সহকাৰী উচ্চায়ুক্তৰ বাহিৰত বৃহস্পতিবাৰে ব্যাপক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে একাংশ উত্তেজিত লোকে । বৃহস্পতিবাৰে নিশা প্ৰায় ১১ বজাত বন্দৰ চহৰৰ খুলছিত মিছনৰ কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰত সমবেত হয় শ শ বিক্ষোভকাৰী । ইফালে প্ৰতিবাদৰ কথা জানিব পাৰি তাৎক্ষণিকভাৱে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰক্ষী ।
জানিব পৰা মতে নিশা ১১ বজাৰ পূৰ্বে আৰম্ভ হয় এই প্ৰতিবাদ । আৰক্ষীয়ে বি ডি নিউজক জনোৱা মতে একে সময়তে ২ নং গেটত আন এটা প্ৰতিবাদকাৰী দলে অৱস্থান গ্ৰহণ কৰে । ভাৰতীয় সহকাৰী উচ্চায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত সমবেত লোকসকলে হাদী হত্যাৰ ন্যায়ৰ লগতে আৱামী লীগ বিৰোধী আৰু ভাৰত বিৰোধী শ্ল'গানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে । পিছত আৰক্ষীয়ে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
খুলছিৰ আৰক্ষী অধীক্ষক শ্বাহিন আলমে জনোৱা মতে উচ্চায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰত প্ৰতিবাদ কৰাসকলক আঁতৰাই দিয়া হৈছে । আইন-শৃংখলা পৰিস্থিতি বজাই ৰাখিবলৈ আৰক্ষী জোৱানসকলক সেই অঞ্চলটোত মোতায়েন কৰা হৈছে বুলিও তেওঁ জনাইছে । উল্লেখ্য যে জুলাইৰ বিদ্ৰোহ আৰু আৱামী লীগক নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা আন্দোলনৰ মাজতে এইবাৰ হাদীৰ মৃত্যুৰ বিষয়টোৱে প্ৰাধান্য লাভ কৰিছে ।
জানিব পৰা মতে হাদীয়ে ঢাকা-৮ সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে সংসদীয় নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল । কিন্তু যোৱা শুকুৰবাৰে বিজয়নগৰত প্ৰচাৰ চলাই থকা অৱস্থাত তেওঁক আক্ৰমণ কৰা হৈছিল । মটৰ চাইকেলত অহা আক্ৰমণকাৰীয়ে ৰিক্সাত যাত্ৰা কৰা হাদীক লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰে । গুৰুতৰভাৱে আহত হাদীক ততাতৈয়াকৈ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাস্পতাললৈ লৈ যোৱা হয় আৰু তাত তেওঁৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰা হয় । পিছত তেওঁক ৰাজধানীৰ এভাৰকেয়াৰ হাস্পতাললৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় । সোমবাৰে বিয়লি তেওঁক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে এয়াৰ এম্বুলেন্সেৰে ছিংগাপুৰলৈ লৈ যোৱা হয় ।
কিন্তু হাদীৰ অস্ত্ৰোপচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰা নিউৰ'চাৰ্জন আব্দুল আহাদে বৃহস্পতিবাৰে নিশা ভিডিঅ' বাৰ্তাযোগে কয় যে ছিংগাপুৰৰ জেনেৰেল হাস্পতালে হাদীৰ মৃত্যু নিশ্চিত কৰিছে । ইফালে ইনকিলাব মঞ্চৰ ফেচবুক পেজত প্ৰকাশ কৰা এক বিবৃতিত হাদীক তথাকথিত "ভাৰতীয় আধিপত্যৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম"ৰ 'শ্বহীদ' বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে ।
ইফালে দেশখনত আন এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে । প্ৰতিবাদকাৰীয়ে এইবাৰ সংবাদ মাধ্যমক লক্ষ্য কৰি লৈছে । প্ৰথমে আক্ৰমণ কৰা দেখা গৈছিল বাংলা ভাষাৰ দৈনিক বাতৰি কাকত 'প্ৰথম আলো'ত । য'ত ৰাইজে বিভিন্ন শ্ল'গান দি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।
বৃহস্পতিবাৰে নিশা প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ইংৰাজী ভাষাৰ দৈনিক কাকত 'দ্য ডেইলী ষ্টাৰ'ৰ কাৰ্যালয়ত আক্ৰমণ কৰে । ঢাকাৰ কাওৰণ বজাৰত তথা কাকতৰ কাৰ্যালয়ত নিশা প্ৰায় ১২ মান বজাত প্ৰতিবাদকাৰীয়ে আক্ৰমণ কৰে । আক্ৰমণৰ সময়ত বহু সাংবাদিক তথা সংবাদকৰ্মী কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰতে আছিল । এই আক্ৰমণৰ প্ৰায় ৪ ঘণ্টা পিছত প্ৰতিষ্ঠানটোৰ প্ৰায় ২৫ গৰাকী সাংবাদিকক উদ্ধাৰ কৰা হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
বি ডি নিউজৰ তথ্য অনুসৰি নিশা প্ৰায় ১২ বজাত কাৰ্যালয়টোত প্ৰতিবাদকাৰীয়ে অগ্নিসংযোগ কৰে । তাৰ পূৰ্বে ৰাইজে কাৰ্যালয়টো ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে । প্ৰথমে কাকতখনৰ কাৰ্যালয়ৰ তলৰ মহলা আৰু প্ৰথম মহলা ভাঙি জুই লগাই দিয়ে আক্ৰমণকাৰীয়ে । এই অগ্নিকাণ্ডই দ্ৰুতগতিত দুটা মহলা আৱৰি ধৰে । সাংবাদিকসকলে জনোৱা মতে প্ৰচণ্ড ভিৰৰ বাবে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীও অট্টালিকাটোত উপস্থিত হ'ব পৰা নাছিল ।
অট্টালিকাৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থকা সাংবাদিক জিমা ইছলামে লিখিছে, "মই আৰু উশাহ ল'ব নোৱাৰোঁ । ধোঁৱা বেছি হৈছে । মই ভিতৰত আছোঁ । আপোনালোকে মোক হত্যা কৰিলে ।" অৱশ্যে পলমকৈ হ'লেও অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে সেই স্থানত উপস্থিত হৈ পুৱতি নিশা প্ৰায় ২ বজাত জুই নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনে ।
কিন্তু সাংবাদিকসকলক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাছিল । ইফালে 'দ্য ডেইলী ষ্টাৰ'ৰ সন্মুখত সেনা মোতায়েন কৰা হৈছে । পিছত সেনাই সাংবাদিকসকলক এছক'ৰ্ট দি বাহিৰলৈ লৈ যায় । নিউ এজৰ সম্পাদক নুৰুল কবীৰে প্ৰতিবাদকাৰীৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ গৈছিল যদিও তেওঁ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হয় ।
এনে পৰিস্থিতিত বাংলাদেশৰ মুখ্য উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুছে নাগৰিকসকলক শান্তি বজাই ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।
