হঠাৎ বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মহম্মদ ছাহাবুদ্দিনৰ পদত্যাগ
শ্বেখ হাছিনাৰ ঘনিষ্ঠ বুলি পৰিচিত বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মহম্মদ ছাহাবুদ্দিন । কোন হ'ব পৰৱৰ্তী ৰাষ্ট্ৰপতি ?
By ANI
Published : July 25, 2026 at 10:31 AM IST
ঢাকা (বাংলাদেশ) : পুনৰ বাংলাদেশৰ ৰাজনীতিত তোলপাৰ লাগিছে ৷ কাৰ্যকাল শেষ হোৱাৰ দুবছৰ পূৰ্বে শুকুৰবাৰে বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মহম্মদ ছাহাবুদ্দিনে পদত্যাগ কৰে ৷ স্বাস্থ্যজনিত কাৰণৰ বাবেই মহম্মদ ছাহাবুদ্দিনে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ৷ এই কথা তেওঁ নিজেই সদৰী কৰে ৷ জানিব পৰা মতে, বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাৰ মিত্ৰ আছিল মহম্মদ ছাহাবুদ্দিন ।
‘দ্য ডেইলী ষ্টাৰ’ কাকতৰ মতে, ৭৬ বছৰীয়া নেতাগৰাকীয়ে পদত্যাগৰ কাৰণ সন্দৰ্ভত সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কয়, “মই স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় বহু সমস্যাত ভুগি আছো । যাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো ৷”
President of Bangladesh, Mohammed Shahabuddin, has submitted his resignation letter to Major (Retd.) Hafiz Uddin Ahmed, Speaker of the Jatiya Sangsad, citing severe health reasons.— ANI (@ANI) July 24, 2026
(file pic) pic.twitter.com/gyeyFKG83o
ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই এই সন্দৰ্ভত সংবাদ সংস্থা PTI-ক কয়, ‘‘শ্বাহাবুদ্দিনৰ প্ৰতিনিধিয়ে পদত্যাগ পত্ৰ লৈ তেওঁৰ কাৰ্যালয় এৰি সংসদলৈ গৈছে । পদত্যাগ পত্ৰখন সংসদীয় অধ্যক্ষ হাফিজুদ্দিন আহমেদৰ হাতত দাখিল কৰা হ’ব, যিয়ে নতুন ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচিত নোহোৱালৈকে বাংলাদেশৰ সংবিধান অনুসৰি ভাৰপ্ৰাপ্ত ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিব । অধ্যক্ষই পত্ৰখন নোপোৱালৈকে মই পদত্যাগ সন্দৰ্ভত কোনো আনুষ্ঠানিক মন্তব্য দিব নোৱাৰো ।’’
উল্লেখ্য যে, ১৯৭১ চনৰ মুক্তিযুদ্ধত মুখ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা আৰু নিম্ন আদালতৰ ন্যায়াধীশ হিচাপে কৰ্মৰত শ্বাহাবুদ্দিনে ২০২৩ চনৰ এপ্ৰিল মাহত আগন্তুক পাঁচ বছৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছিল ।
সৰ্বোচ্চ পদবীলৈ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ লগতে ২০২৪ চনৰ জুলাই-আগষ্টৰ হিংসাত্মক ছাত্ৰ প্ৰতিবাদৰ পাছতো তেওঁ সাংবিধানিক পদত থকা একমাত্ৰ ব্যক্তি আছিল । কিন্তু এই প্ৰতিবাদৰ ফলত হাছিনাৰ আৱামি লীগ চৰকাৰৰ পতন ঘটে । ভাৰতলৈ পলায়ন কৰা হাছিনাই ২০২৪ চনৰ ৫ আগষ্টৰ পৰা ভাৰতত বাস কৰি আহিছে ।
- বাংলাদেশৰ পৰৱৰ্তী ৰাষ্ট্ৰপতি কোন হ’ব ?
মহম্মদ শ্বাহাবুদ্দিনৰ পদত্যাগৰ পাছতে কেবিনেট সচিব নাচিমুল ঘানী বাংলাদেশৰ নতুন ৰাষ্ট্ৰপতি হ’ব পাৰে বুলি জল্পনা-কল্পনাৰ সৃষ্টি হৈছে । তেওঁৰ নাম শীৰ্ষ সম্ভাব্য উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে চৰ্চা চলিছে ।
কেইদিনমান পূৰ্বে ব্ৰিটেইনত বাস কৰা বাংলাদেশী সাংবাদিক জুলকাৰনেইন ছায়েৰে ছ’চিয়েল মিডিয়াত দাবী কৰিছিল যে ৰাষ্ট্ৰপতি মহম্মদ ছাহাবুদ্দিনে পদত্যাগ কৰিব পাৰে আৰু চৰকাৰে বৰ্তমানৰ কেবিনেট সচিব নাচিমুল ঘানীক তেওঁৰ উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে নিযুক্তি দিব পাৰে ।