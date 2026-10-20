দুৰ্গা পূজাৰ মণ্ডপে মণ্ডপে ভ্ৰমণ বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ; হিন্দু সমাজক শুভেচ্ছা তাৰিক ৰহমানৰ
দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে ঢাকাৰ ৰংপুৰস্থিত ঐতিহাসিক ৰাধা গোবিন্দ মন্দিৰ পৰিদৰ্শন বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী তাৰিক ৰহমানৰ ৷
By ANI
Published : October 20, 2026 at 7:38 PM IST
ঢাকা (বাংলাদেশ): শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ মহানৱমী উপলক্ষে মঙলবাৰে বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী তাৰিক ৰহমানে ঢাকাৰ ৰংপুৰস্থিত ঐতিহাসিক ৰাধা গোবিন্দ ধৰ্মসভা মন্দিৰ পৰিদৰ্শন কৰে । ৰহমানে পূজাস্থলীত উপস্থিত থকা ভক্তসকলক সাক্ষাৎ কৰি হাত জোকাৰি হিন্দু সমাজলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনায় ৷ লগতে তেওঁ ৰাইজৰ অনুৰোধত ভক্তসকলৰ সৈতে ফটোও উঠে ৷
পুৱা ৯ বজাত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঢাকাৰ তেজগাঁও বিমানবন্দৰৰ পৰা বায়ুসেনাৰ বিমানেৰে ৰাওনা হয় ৷ পুৱা ৯:৫০ বজাত ছেদপুৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হৈ বিমানবন্দৰৰ আনুষ্ঠানিকতা সম্পূৰ্ণ কৰি তাৰিক ৰহমানে পথেৰে ৰংপুৰ অভিমুখে ৰাওনা হয় । তাৰাগাঞ্জ আৰু পাগলাপিৰকে ধৰি পথৰ দুয়োকাষে শতাধিক দলৰ নেতা-কৰ্মীয়ে সমবেত হৈ তেওঁক আদৰণি জনায় । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তেওঁলোকক অভিবাদন জনায় ৷
PM visits Durga Puja mandap at Rangpur’s historic Radha Gobinda Dharmasabha Temple https://t.co/HpBhFsvcfB— UNB - United News of Bangladesh (@unbnewsroom) October 20, 2026
নিশা প্ৰায় ১২:০৫ বজাত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী পূজা মণ্ডপত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে মন্দিৰ সমিতিৰ সভাপতি ভবতোষ চৰকাৰ বসু, সাধাৰণ সম্পাদক খোকন সৰকাৰ, বাংলাদেশ পূজা উদজাপান পৰিষদৰ ৰংপুৰ জিলা শাখাৰ সভাপতি ৰামজীৱন কুণ্ডু, নগৰ শাখাৰ সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰশান্ত কুমাৰ ৰায় আৰু নগৰ নাগৰিক সমিতিৰ সদস্য সম্পাদক পলাশ কান্তি নাগে আদৰণি জনায় ।
এই ভ্ৰমণৰ সময়ত তেওঁ এই দুয়োটা স্থানতে দলৰ নেতা-কৰ্মীসকলক উদ্দেশ্যি চমু ভাষণত ভাষণ দিয়ে, য’ত তেওঁ সকলোকে দেশ আৰু জনসাধাৰণৰ কল্যাণৰ বাবে একত্ৰিত হৈ কাম কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । ত্ৰয়োদশ ৰাষ্ট্ৰীয় সংসদীয় নিৰ্বাচনত নিজৰ দলৰ বিজয়ৰ পাছত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত তাৰিকে ৰহমানৰ এয়া প্ৰথম ৰংপুৰ ভ্ৰমণ ।
বাংলাদেশ পূজা উদজাপান পৰিষদৰ ৰংপুৰ নগৰ শাখাৰ সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰশান্ত কুমাৰ ৰায়ে কয়, ‘‘বিগত বছৰৰ তুলনাত এইবাৰ ৰংপুৰ জিলাৰ ৯৬৪টা পণ্ডলত দুৰ্গা পূজা পালন কৰা হৈছে । বুধবাৰে বিজয়া দশমীৰ দিনা হিন্দু সমাজৰ বৃহত্তম ধৰ্মীয় উৎসৱ দুৰ্গা পূজাৰ সামৰণি পৰিব ।’’