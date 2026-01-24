মহম্মদ ইউনুছ 'জাতীয় শত্ৰু' ! অনুগ্ৰহ কৰি এতিয়াই হাৰ নামানিব : বাংলাদেশৰ জনতাক ক'লে হাছিনাই
"আমাৰ স্বাধীনতা পুনৰ লাভ কৰিব লাগিব আৰু আমাৰ গণতন্ত্ৰক পুনৰুজ্জীৱিত কৰিব লাগিব ।" ইউনুছ চৰকাৰক ওফৰাই পেলাবলৈ হাছিনাৰ আহ্বান ৷
Published : January 24, 2026 at 11:30 AM IST
নতুন দিল্লী: বাংলাদেশ অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ মুখ্য উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুছৰ ওপৰত তীব্ৰ আক্ৰমণ চলালে বাংলাদেশৰ অপসাৰিত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাই । দেশখন সন্ত্ৰাসৰ সময়ছোৱাত ডুব যোৱা বুলি উল্লেখ কৰি বাংলাদেশৰ ভূখণ্ড আৰু সম্পদ বিদেশী স্বাৰ্থক বিক্ৰী কৰাৰ প্ৰতাৰণামূলক ষড়যন্ত্ৰ চলি আছে বুলিও কয় হাছিনাই ।
দেশৰ জনসাধাৰণক "ইউনুছ চৰকাৰক ওফৰাই পেলাবলৈ" হাছিনাই আহ্বান জনায় । "বাংলাদেশত ১২ ফেব্ৰুৱাৰীত সাধাৰণ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা, শ্বেখ হাছিনাৰ দল আৱামি লীগক ইতিমধ্যে বাংলাদেশত নিষিদ্ধ কৰা হৈছে । ইয়াৰ পঞ্জীয়ন স্থগিত ৰখা হৈছে । বাংলাদেশ আজি এটা প্ৰাচীৰৰ দাঁতিত থিয় হৈ আছে, তেজেৰে ডুব যোৱা আৰু তিতি যোৱা এখন দেশ ।" হাছিনাই কয় ৷
VIDEO | Delhi: Former Bangladesh PM Sheikh Hasina’s audio message being played by panellists during interactive session organised by Foreign Correspondents' Club of South Asia.— Press Trust of India (@PTI_News) January 23, 2026
She says, “The country is facing lawlessness, insecurity, and persecution of minorities, with mob… pic.twitter.com/ubkPbUGnhy
তেওঁ কয়- "ইতিহাসৰ আটাইতকৈ বিপদজনক সময়ছোৱাৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে দেশ । জাতিৰ পিতা বংগবন্ধু শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমানৰ নেতৃত্বত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ মুক্তি সংগ্ৰামত জয়ী হোৱা গৃহভূমি এতিয়া উগ্ৰ সাম্প্ৰদায়িক শক্তি আৰু বিদেশী অপৰাধীৰ দুষ্ট আক্ৰমণত বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে । আমাৰ এসময়ৰ শান্তিপূৰ্ণ আৰু উৰ্বৰ ভূমি ঘাঁ, তেজেৰে তিতি যোৱা ঠাইলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে । সত্যটো হ’ল সমগ্ৰ দেশখনেই হৈ পৰিছে এক বিশাল কাৰাগাৰ, ফাঁচীৰ স্থান, মৃত্যুৰ উপত্যকা ।"
দিল্লীত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত বজোৱা প্ৰি-ৰেকৰ্ডিং অডিঅ’ বাৰ্তাত এই কথা কয় হাছিনাই । তেওঁ কয় যে সকলোতে শুনা যায় এতিয়া কেৱল ধ্বংসলীলাৰ মাজত জীয়াই থাকিবলৈ সংগ্ৰাম কৰা মানুহৰ কান্দোন । জীৱনৰ বাবে এক হতাশজনক কাতৰ অনুৰোধ, সকাহৰ বাবে হৃদয় বিদাৰক চিঞৰ । হত্যাকাৰী ফেচিষ্ট ইউনুছ আৰু সুদখোৰ, ধন লুণ্ঠনকাৰী, দুৰ্নীতিপৰায়ণ, ক্ষমতালোভী দেশদ্ৰোহীয়ে আমাৰ মাতৃভূমিৰ আত্মাক দাগ লগাইছে ।
হাছিনাই কয়- "২০২৪ চনৰ ৫ আগষ্টত এক সুপৰিকল্পিত ষড়যন্ত্ৰত দেশৰ শত্ৰু হত্যাকাৰী ফেচিষ্ট ইউনুছ আৰু তেওঁৰ জাতিবিৰোধী উগ্ৰপন্থী সহযোগীসকলে মোক বলপূৰ্বকভাৱে আঁতৰাই পেলালে, যদিও মই জনসাধাৰণৰ প্ৰত্যক্ষ নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি । সেইদিনাৰ পৰাই দেশখন নিৰ্দয় আৰু শ্বাসৰুদ্ধকৰ সন্ত্ৰাসৰ সময়ছোৱাত ডুব গৈছে । গণতন্ত্ৰ এতিয়া নিৰ্বাসনত । মানৱ অধিকাৰ ভৰিৰে গচকি পেলোৱা হৈছে । সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতা বিলুপ্ত কৰা হৈছে । হিংসা, নিৰ্যাতন, যৌন নিৰ্যাতন বৃদ্ধি পাইছে । জীৱন বা সম্পত্তিৰ বাবে কোনো নিৰাপত্তা নাই । ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলে অহৰহ নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হৈছে । আইন-শৃংখলাৰ পতন ঘটিছে ।
VIDEO | Delhi: In an audio message played by panellists during an interactive session organised by the Foreign Correspondents' Club of South Asia, former Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina says, “Bangladesh, once a peaceful and fertile nation, is now facing extreme violence,… pic.twitter.com/bqeTy5cW82— Press Trust of India (@PTI_News) January 23, 2026
উগ্ৰপন্থীৰ উন্মাদনাই সমগ্ৰ দেশতে ভয়ৰ বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰিছে । ৰাজধানীৰ পৰা দুৰ্গম গাঁওলৈকে জনসমাগমৰ হিংসা, ব্যাপক লুণ্ঠন, অস্ত্ৰৰে ডকাইতি, ধন দাবী আদিৰ প্ৰকোপ । আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানবোৰ বিশৃংখল হৈ পৰিছে, ন্যায় এক দুঃস্বপ্ন হৈ পৰিছে ।
তাতোকৈ বিপজ্জনক কথাটো হ’ল বাংলাদেশৰ ভূখণ্ড আৰু সম্পদ বিদেশী স্বাৰ্থক বিক্ৰী কৰাৰ প্ৰতাৰণামূলক ষড়যন্ত্ৰ চলি আছে । জাতিটোক বিশ্বাসঘাতকতা কৰি হত্যাকাৰী ফেচিষ্ট ইউনুছে আমাৰ প্ৰিয় মাতৃভূমিক বহুজাতিক যুদ্ধৰ চৌকাত ঠেলি দিছে ।" শ্বেখ হাছিনাই আৰু কয়- "এই কঠিন সময়ত সমগ্ৰ জাতিটো একেলগে উঠিব লাগিব আৰু আমাৰ মহান মুক্তিযুদ্ধৰ মনোভাৱেৰে অনুপ্ৰাণিত হ’ব লাগিব । ইউনুছ 'জাতীয় শত্ৰু' ।
এই জাতিৰ শত্ৰুৰ বিদেশী পুতলা চৰকাৰক যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত ওফৰাই পেলাবলৈ বাংলাদেশৰ সাহসী পুত্ৰ-কন্যাই শ্বহীদৰ তেজেৰে লিখা সংবিধানখন সুৰক্ষিত আৰু পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব, আমাৰ স্বাধীনতা পুনৰ লাভ কৰিব লাগিব, আমাৰ সাৰ্বভৌমত্ব ৰক্ষা কৰিব লাগিব আৰু আমাৰ গণতন্ত্ৰক পুনৰুজ্জীৱিত কৰিব লাগিব । অৰাজকতা আৰু আপোনাৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰৰ খহনীয়াৰ সন্মুখীন হৈ আপোনাৰ সাহস আৰু শক্তিৰ পৰীক্ষা দৈনিক হয়। অনুগ্ৰহ কৰি এতিয়াই হাৰ নামানিব ।"
লগতে পঢ়ক: ২০২৫ ত বাংলাদেশত সংখ্যালঘু লোকৰ ওপৰত কিমান আক্ৰমণ হৈছিল ? তথ্য দিলে অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰে