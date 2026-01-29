আগন্তুক নিৰ্বাচনক গৰিহণা বাংলাদেশৰ বহিষ্কৃত নেত্ৰী হাছিনাৰ
নোবেল বঁটাবিজয়ী মহম্মদ ইউনুছৰ নেতৃত্বত বাংলাদেশৰ অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন চৰকাৰখনে ইচ্ছাকৃতভাৱে তেওঁৰ দলটোক বাদ দি লাখ লাখ সমৰ্থকৰ ভোটাধিকাৰ কাঢ়ি লোৱা বুলি দাবী কৰে ।
Published : January 29, 2026 at 1:34 PM IST
ঢাকা : বাংলাদেশৰ পৰা উচ্ছেদিত হৈ ভাৰতলৈ নিৰ্বাসিত হোৱা বাংলাদেশী নেত্ৰী শ্বেখ হাছিনাই তেওঁৰ দলক বাংলাদেশৰ আসন্ন নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণৰ পৰা নিষিদ্ধ কৰাৰ বাবে বাংলাদেশৰ অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন চৰকাৰখনে লোৱা সিদ্ধান্তৰ পিছত দেশখনৰ আগন্তুক নিৰ্বাচনক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে । তেওঁৰ এই মন্তব্যই অহা মাহত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ ভোটদানৰ পূৰ্বে দেশখনত উত্তেজনা আৰু বৃদ্ধি কৰিব পাৰে বুলি আশংকা কৰা হৈছে ।
২০২৪ চনত শতাধিক লোকৰ মৃত্যু হোৱা আৰু তেওঁৰ ১৫ বছৰীয়া শাসন ব্যৱস্থা ওফৰাই পেলোৱা ছাত্ৰ বিদ্ৰোহৰ পিছত মৃত্যুদণ্ডৰ শাস্তি লাভ কৰা হাছিনাই যোৱা সপ্তাহত দ্য এছোচিয়েটেড প্ৰেছলৈ প্ৰেৰণ কৰা ই-মেইলযোগে সকীয়াই দিছিল যে সৰ্বাংগীন, মুক্ত আৰু নিকা নিৰ্বাচন অবিহনে বাংলাদেশে দীৰ্ঘদিনীয়া অস্থিৰতাৰ সন্মুখীন হ’ব ।
নোবেল বঁটাবিজয়ী মহম্মদ ইউনুছৰ নেতৃত্বত বাংলাদেশৰ অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰে ইচ্ছাকৃতভাৱে তেওঁৰ দল তথা পূৰ্বৰ শাসকীয় আৱামী লীগক নিৰ্বাচনৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখি তেওঁৰ লাখ লাখ সমৰ্থকক ভোটাধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰা বুলিও দাবী কৰে ।
তেওঁ লিখিছে, "প্ৰতিবাৰেই জনসাধাৰণৰ এক উল্লেখযোগ্য অংশক ৰাজনৈতিক অংশগ্ৰহণৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হয়, ই ক্ষোভ গভীৰ কৰে, প্ৰতিষ্ঠানসমূহক অবৈধ কৰি তোলে আৰু ভৱিষ্যতৰ অস্থিৰতাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে ।"
হাছিনাই লগতে কয়, "বহিষ্কাৰৰ পৰা জন্ম হোৱা চৰকাৰে বিভক্ত জাতি এটাক একত্ৰিত কৰিব নোৱাৰে ।"
এক উত্তেজনাপূৰ্ণ নিৰ্বাচন
১২ ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া বাংলাদেশৰ নিৰ্বাচনত ১২ কোটি ৭০ লাখতকৈ অধিক লোকে ভোটদানৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে, যিটোক বহুলভাৱে দেশখনৰ দশক দশক ধৰি আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্বাচন হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে আৰু গণ বিদ্ৰোহৰ পিছত হাছিনাক ক্ষমতাৰ পৰা অপসাৰণ কৰাৰ পিছত এইটো প্ৰথম নিৰ্বাচন ।
ইউনুছৰ অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন প্ৰশাসনে এই প্ৰক্ৰিয়াটো তদাৰক কৰি আছে । আনহাতে, ভোটাৰসকলেও ব্যাপক ৰাজনৈতিক সংস্কাৰৰ ওপৰত প্ৰস্তাৱিত সাংবিধানিক গণভোটৰ দাবী কৰিছে । যোৱা সপ্তাহত আৰম্ভ হোৱা প্ৰচাৰ অভিযানত ৰাজধানী ঢাকা আৰু অন্যান্য ঠাইতো নিৰ্বাচনী ৰেলী অনুষ্ঠিত হৈছে ।
উল্লেখ্য যে সপ্তাহজোৰা হিংসাত্মক উত্তেজনাৰ অন্তত ২০২৪ চনৰ ৫ আগষ্টত হাছিনাই ভাৰতলৈ পলায়ন কৰাৰ তিনিদিন পিছত বাংলাদেশলৈ উভতি আহি ইউনুছে দায়িত্ব লয় । তেওঁ মুক্ত আৰু নিকা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে যদিও সমালোচকসকলে প্ৰশ্ন কৰে যে এই প্ৰক্ৰিয়াটোৱে গণতান্ত্ৰিক মান পূৰণ কৰিবনে নাই সন্দেহ আছে আৰু হাছিনাৰ আৱামি লীগক নিষিদ্ধ কৰাৰ পিছত ই প্ৰকৃততে সৰ্বাংগীন হ’বনে নাই তাৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন উঠিছে ।
আনহাতে, সংবিধানৰ বৃহৎ পৰিৱৰ্তন আনিব পৰা গণভোটৰ নিৰাপত্তা আৰু অনিশ্চয়তাক লৈও উদ্বেগ প্ৰকাশ পাইছে ।
ইউনুছৰ কাৰ্যালয়ে এ পিক দিয়া এক বিবৃতিত কয় যে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে শৃংখলাবদ্ধ নিৰ্বাচন নিশ্চিত কৰিব আৰু কাকো জোৰ-জবৰদস্তি বা হিংসাৰ জৰিয়তে ফলাফলত প্ৰভাৱ পেলাবলৈ নিদিয়ে । বিবৃতিটোত লগতে কোৱা হৈছে যে এই প্ৰক্ৰিয়াটো নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যবেক্ষক আৰু মানৱ অধিকাৰ সংগঠনসমূহক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে ।
নিৰ্বাচন আয়োগে জনোৱা মতে, ইউৰোপীয় সংঘ আৰু কমনৱেলথকে ধৰি প্ৰায় ৫০০ বিদেশী পৰ্যবেক্ষকে ১২ ফেব্ৰুৱাৰীত অনষ্ঠিত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচন চোৱা-চিতা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
পৰৱৰ্তী সময়ত কি হ’ব তাক লৈ চিন্তা
হাছিনাক ক্ষমতাচ্যুত কৰাৰ পিছৰে পৰা বাংলাদেশে ৰাজনৈতিক আৰু নিৰাপত্তাজনিত প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছে ।
মানৱ অধিকাৰ আৰু সংখ্যালঘু গোটসমূহে অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন কৰ্তৃপক্ষই নাগৰিক আৰু ৰাজনৈতিক অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰাত ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । ইফালে হাছিনাৰ দলটোৱে নিজৰ সদস্যসকলক স্বেচ্ছাচাৰীভাৱে গ্ৰেপ্তাৰ আৰু জিম্মাত মৃত্যুৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । অৱশ্যে এই দাবীক চৰকাৰে অস্বীকাৰ কৰিছে ।
ইছলামিক গোটৰ ক্ৰমবৰ্ধমান প্ৰভাৱ আৰু সংখ্যালঘু বিশেষকৈ হিন্দুসকলৰ ওপৰত আক্ৰমণক লৈও সমালোচকসকলে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ।
ইউনুছৰ অধীনত সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতাক লৈও উদ্বেগ বৃদ্ধি পাইছে । কেইবাজনো সাংবাদিক অপৰাধমূলক অভিযোগৰ সন্মুখীন হোৱাৰ লগতে দেশখনৰ দুখন আগশাৰীৰ দৈনিককাকতৰ কাৰ্যালয় ক্ষুব্ধ প্ৰতিবাদকাৰীৰ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হৈছে ।
ইফালে, ৬০ বছৰীয়া তাৰিক ৰহমানৰ নেতৃত্বত বাংলাদেশ নেচনেলিষ্ট পাৰ্টীয়ে ভোটদানত মুখ্য প্ৰতিদ্বন্দ্বী হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে ।
যোৱা মাহত মৃত্যু হোৱা হাছিনাৰ মুখ্য প্ৰতিদ্বন্দ্বী তথা প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী খালেদা জিয়াৰ পুত্ৰ ৰহমানে ১৭ বছৰতকৈ অধিক সময় স্বনিৰ্বাসনৰ অন্তত ডিচেম্বৰ মাহত ঘৰলৈ উভতি আহে । তেওঁ ১৭ কোটি জনসংখ্যাৰ দক্ষিণ এছিয়াৰ এই ৰাষ্ট্ৰখনৰ স্থিতিশীলতাৰ বাবে কাম কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ।
ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ নিৰ্বাচনত ৰহমানৰ মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী হৈছে ইছলামিক দল জামাত-ই-ইছলামীৰ নেতৃত্বত ১১টা দলৰ মিত্ৰজোঁট ।
হাছিনাৰ দিনত জামাত-ই-ইছলামিক তীব্ৰ চাপত পৰিছিল আৰু নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণত বাধা দিয়া হৈছিল । ১৯৭১ চনত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে বাংলাদেশৰ স্বাধীনতা যুদ্ধৰ সৈতে জড়িত যুদ্ধ অপৰাধৰ অভিযোগত দলটোৰ শীৰ্ষ নেতাসকলে ফাঁচি বা কাৰাদণ্ডৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছিল ।
বাংলাদেশ নেচনেলিষ্ট পাৰ্টী চমুকৈ বি এন পিয়ে ২০১৪ আৰু ২০২৪ চনত নিৰ্বাচন বৰ্জন কৰিছিল । ২০১৮ চনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল যদিও পিছত হাছিনাই নিৰ্বাচনত ৰিগিং কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ।
হাছিনাই কয় দেশে ‘নিজৰ ঘা ভাল’ কৰিব লাগিব
সমালোচকসকলে হাছিনাক দীৰ্ঘদিন ধৰি ক্ৰমবৰ্ধমান স্বৈৰাচাৰী ব্যৱস্থাৰ নেতৃত্ব দি অহাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছে । মতানৈক্য আৰু ৰাজনৈতিক বিৰোধীসকলক দমন কৰাৰ বাবেও তেওঁ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল । তেওঁৰ চৰকাৰৰ অধীনত থকা নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহে বলপূৰ্বকভাৱে বিৰোধীক নিৰুদ্দেশ কৰাৰ অভিযোগৰো সন্মুখীন হৈছিল ।
তথাপিও হাছিনাই বিদ্ৰোহী হত্যাকাণ্ডক লৈ মানৱতাৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধৰ অভিযোগত তেওঁৰ অনুপস্থিতিত মৃত্যুদণ্ডৰ শাস্তি দিয়া বাংলাদেশ আদালতক 'কেংগাৰু আদালত' বুলি খাৰিজ কৰিছে ।
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অধিকাৰ সংগঠনসমূহে এই বিচাৰৰ ন্যায্যতাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ।
এ পিলৈ প্ৰেৰণ কৰা ইমেইলত হাছিনাই কয় যে বাংলাদেশে আগবাঢ়ি যাবলৈ ৰাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আৰু বৰ্জনৰ চক্ৰবেহু ভেদ কৰিব লাগিব । তেওঁৰ মতে, তেওঁৰ চৰকাৰৰ অধীনত কিছুমান নিৰ্বাচন "প্ৰকৃততে অংশগ্ৰহণমূলক নাছিল, কাৰণ প্ৰধান ৰাজনৈতিক দলসমূহে গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া বৰ্জন কৰিবলৈ বাছি লৈছিল" ।
তেওঁ কয়, "মই মানি লৈছোঁ যে এয়া আদৰ্শ স্থিতিৰ পৰা বহুত দূৰৈত আছিল ।" লগতে তেওঁ কয় যে বাংলাদেশৰ ৰাজনৈতিক দলসমূহে এতিয়া সেই চক্ৰৰ অন্ত পেলাব লাগিব । "নহ'লে কোনো শুধৰণি নহ'ব ।" তেওঁ কয় ।
তেওঁ লগতে কয় যে দেশখনক এনে এক বৈধ চৰকাৰৰ প্ৰয়োজন যিয়ে “জনসাধাৰণৰ প্ৰকৃত সন্মতিৰে” শাসন কৰিব ।
"দেশখনৰ বাবে সেইটোৱেই হৈছে ঘাবোৰ ভাল কৰাৰ সৰ্বোত্তম উপায় ।" তেওঁ কয় ।