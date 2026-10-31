বাংলাদেশৰ বিৰোধী নেতাৰ ভাৰত কৰিড'ৰৰ বিৰুদ্ধে সকীয়নি, বিচাৰিলে উচিত গংগা জলচুক্তি
এনচিপিৰ আহ্বায়ক নাহিদ ইছলামে অভিযোগ কৰে যে বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী তাৰিক ৰহমানৰ চৰকাৰে দেশখনৰ মাজেৰে ভাৰতীয় ট্ৰেনজিট কৰিড’ৰৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব বিচাৰিছে ।
Published : October 31, 2026 at 3:52 PM IST
ঢাকা : বাংলাদেশৰ এজন বিৰোধী নেতাই দেশখনৰ মাজেৰে ভাৰতীয় ট্ৰেনজিট কৰিড’ৰৰ সুবিধা প্ৰদানৰ বাবে যিকোনো পদক্ষেপৰ বিৰুদ্ধে সকীয়াই দিছে । লগতে ডিচেম্বৰ মাহত গংগা চুক্তিৰ ম্যাদ উকলি যোৱাৰ পূৰ্বে নতুন দিল্লীৰ সৈতে উচিত পানী ভাগ-বাটোৱাৰা চুক্তিৰ আহ্বান জনাইছে । স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমত এই কথা প্ৰকাশ পাইছে ।
বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী তাৰিক ৰহমানৰ চৰকাৰে দেশৰ মাজেৰে ভাৰতীয় ট্ৰেনজিট কৰিড’ৰৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব বিচৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি শুকুৰবাৰে ঢাকাত অনুষ্ঠিত এক সমাবেশত নেচনেল চিটিজেন পাৰ্টীৰ (এনচিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইছলামে এই মন্তব্য কৰে ।
বাংলাদেশৰ কাকত 'প্ৰথম আলো' আৰু 'bdnews24 নিউজ' ৱেবছাইটৰ তথ্য অনুসৰি, নদীখনৰ পানীত বাংলাদেশৰ অংশ সুৰক্ষিত কৰা চৰ্তত গংগাৰ পানী ভাগ-বাটোৱাৰা চুক্তি নবীকৰণ নহ'লে নতুনকৈ প্ৰতিবাদৰ হুংকাৰ দিয়ে ।
উল্লেখ্য যে এনচিপি হৈছে ২০২৪ চনৰ জুলাই মাহত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথৰ প্ৰতিবাদত কেন্দ্ৰীয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা ছাত্ৰ নেতৃত্বাধীন আন্দোলনৰ সৈতে জড়িত নেতাসকলে ২০২৫ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত গঠন কৰা এটা ৰাজনৈতিক দল ।
নাহিদৰ উদ্ধৃতিৰে bdnews24-এ প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, "জাপানে আকৌ এবাৰ বাংলাদেশৰ মাজেৰে কৰিড'ৰ সৃষ্টি কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে । চৰকাৰে অবৈধ কৰিড'ৰটো ভাৰতক গতাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী তাৰিক ৰহমান, আমি স্পষ্টকৈ ক'ব বিচাৰোঁ যে বাংলাদেশৰ জনসাধাৰণে এনে কোনো অবৈধ কৰিড'ৰ মানি নলয় ।"
তাৰিক ৰহমানে ২৬ অক্টোবৰৰ পৰা ২৯ অক্টোবৰলৈ জাপান ভ্ৰমণ কৰাৰ সময়ত দুয়োখন দেশে তেওঁলোকৰ 'বে অৱ বেংগল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল গ্ৰ’থ বেল্ট' (বিআইজি-বি) পদক্ষেপক সংযোগ শক্তিশালী কৰা, প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আৰু ভূ-ৰাজনৈতিক বিপদৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱা, অৰ্থনৈতিক বৃদ্ধিৰ বাবে ৰাজহুৱা-ব্যক্তিগত অংশীদাৰিত্ব প্ৰসাৰ কৰা আৰু শান্তি আৰু স্থিতিশীলতাৰ বাবে সহযোগিতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নতুন কৌশলগত সহযোগিতাৰ পদক্ষেপলৈ উন্নীত কৰিবলৈ সন্মত হৈছিল ।
বাংলাদেশক কেন্দ্ৰ হিচাপে লৈ বংগোপসাগৰ অঞ্চলটোক অংশীদাৰিত্বমূলক সমৃদ্ধিৰ অঞ্চল হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ দিশত কাম কৰিবলৈও দুয়োগৰাকী নেতাই সন্মত হয় । আনহাতে, জাপানে নিজৰ উন্নয়ন সংস্থা জাইকাৰ পৰা বিত্তীয় সাহায্যৰ জৰিয়তে দক্ষিণ-পূব বাংলাদেশৰ মাটাৰবাৰী গভীৰ সাগৰীয় বন্দৰৰ উন্নয়নত সহায় আগবঢ়াইছে ।
জাপানৰ বিষয়াসকলে ইয়াৰ পূৰ্বে বন্দৰটোক কেন্দ্ৰ কৰি বিস্তৃত আঞ্চলিক সংযোগ দৃষ্টিভংগীৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰিছে । ইয়াৰ অংশ হিচাপে ভাৰতৰ উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যসমূহক বাংলাদেশৰ মাজেৰে বংগ উপসাগৰ আৰু দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ সৈতে সংযোগ কৰাৰ এক ঔদ্যোগিক মূল্য শৃংখলৰ কল্পনা কৰিছে ।
অৱশ্যে বাংলাদেশৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী হুমায়ুন কবীৰে শুকুৰবাৰে কয় যে তাৰিক ৰহমানৰ জাপান ভ্ৰমণৰ সময়ত কোনো তৃতীয় দেশৰ বিষয়ত আলোচনা হোৱা নাছিল । ঢাকা ট্ৰিবিউনৰ মতে, সাংবাদিকৰ আগত তেওঁ কয়, "আমি অতি স্পষ্টভাৱে কৈছিলোঁ... কোনো তৃতীয় দেশৰ উল্লেখ নাই । আমি তালৈ বংগ উপসাগৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ যোৱা নাছিলোঁ, কাৰণ বংগ উপসাগৰ কেৱল আমাৰ নহয় ।"
কবীৰে কয় যে বাংলাদেশ আৰু জাপানৰ অৰ্থনৈতিক অংশীদাৰিত্বৰ ওপৰত আলোচনাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে । তেওঁ লগতে কয় যে যদিহে আন দেশৰ সৈতে জড়িত বিষয়সমূহ আলোচনা কৰিবলগীয়া হয়, তেন্তে সেই দেশসমূহৰ প্ৰতিনিধি আলোচনাৰ মেজত উপস্থিত থাকিব লাগিব । সংবাদ সংস্থা ইউএনবিয়ে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে ।
ইফালে ২৮ অক্টোবৰত ভাৰতে কয় যে তেওঁলোকে জাপানৰ সৈতে নিজৰ অংশীদাৰিত্ব অধিক দৃঢ় কৰিব, য'ত উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰ সৈতে জড়িত পদক্ষেপসমূহো অন্তৰ্ভুক্ত থাকিব । ইয়াৰ কেইঘণ্টামান পূৰ্বে বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী তাৰিক ৰহমান আৰু জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ছানাই টাকাইচিয়ে আঞ্চলিক সংযোগ বৃদ্ধিৰ বাবে সন্মতি প্ৰদান কৰিছিল আৰু বাংলাদেশৰ মাটাৰবাৰী গভীৰ সাগৰীয় বন্দৰলৈ জাপানৰ অতিৰিক্ত সাহায্য প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰা চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছিল ।
এই সন্দৰ্ভত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰণধীৰ জয়ছোৱালে নতুন দিল্লীত কয়, "জাপানৰ সৈতে আমাৰ এক অতি শক্তিশালী অংশীদাৰিত্ব আছে । উত্তৰ-পূব (ভাৰত) আৰু জাপানক জড়িত কৰিও আমাৰ কেইবাটাও পদক্ষেপ আছে আৰু আমি এই সংযোগসমূহ আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিব বিচাৰোঁ ।"
নাহিদে উত্থাপন কৰা ভাৰত সম্পৰ্কীয় আন এটা ডাঙৰ বিষয় আছিল গংগা জলচুক্তি, যাৰ ম্যাদ ১২ ডিচেম্বৰত শেষ হ’ব ।
গংগা চুক্তি উপযুক্তভাৱে নবীকৰণ নকৰিলে বাংলাদেশী জনসাধাৰণ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিব বুলি নাহিদে সকীয়াই দিয়ে । bdnews24-এ প্ৰকাশ কৰা মতে, তেওঁ কয়, "এইবাৰ আমি গংগা জলচুক্তিৰ উচিত অংশৰ এটাও অংশ এৰি নিদিওঁ ।"
১৯৯৬ চনৰ ১২ ডিচেম্বৰত স্বাক্ষৰিত এই ৩০ বছৰীয়া চুক্তিখনে পশ্চিমবংগৰ ফাৰাক্কা বেৰেজত জানুৱাৰীৰ পৰা মে’ মাহলৈকে পানী কম থকাৰ সময়ত ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ মাজত গংগাৰ জলভাগৰ ভাগ-বতৰা কৰাটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ।
বাংলাদেশে খৰালি কালত নদীখনৰ পানীত নিজৰ অংশ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ ১৯৭৭ চনৰ চুক্তিৰ দৰেই নিশ্চয়তা থকা দফাৰে নতুন বা সংশোধিত, দীৰ্ঘম্যাদী চুক্তি বিচাৰি আহিছে ।
আনহাতে, ভাৰতে কয় যে বাংলাদেশৰ সৈতে নদী সম্পৰ্কীয় আৰু পানী বিনিময় বিষয়ৰ আলোচনা দ্বিপাক্ষিক যুটীয়া নদী আয়োগৰ জৰিয়তে হয় ।