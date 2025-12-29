১৭ বছৰ আত্মনিৰ্বাসনৰ অন্তত বাংলাদেশী ভোটাৰ হিচাপে নাম পঞ্জীয়ন বি এন পিৰ তাৰিক ৰহমানৰ
বি এন পিৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ তাৰিক ৰহমান আৰু তেওঁৰ কন্যা জাইমাই আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বাবে ভোটাৰ পঞ্জীয়নৰ আনুষ্ঠানিকতা সম্পূৰ্ণ কৰে ।
By PTI
Published : December 29, 2025 at 5:43 PM IST
ঢাকা (বাংলাদেশ) : বাংলাদেশ নেচনেলিষ্ট পাৰ্টী (বি এন পি)ৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ তাৰিক ৰহমানে সোমবাৰে আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে । ডেইলী ষ্টাৰৰ বাতৰি অনুসৰি, সোমবাৰে দিনৰ প্ৰায় ১২ বজাত ছেগুনবাগিচাস্থিত (Segunbagicha) ঢাকা বিভাগীয় আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে তেওঁ ।
বাংলাদেশ চিকিৎসক সন্থাৰ (Doctors Association of Bangladesh চমুকৈ DAB) মুখ্য উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ ফাৰহাদ হালিম ড’নাৰৰ সৈতে ৰহমানৰ হৈ মনোনয়ন দাখিল কৰে বি এন পিৰ অধ্যক্ষৰ উপদেষ্টা আব্দুছ ছালামে ৷
উল্লেখ্য যে, ১২ ফেব্ৰুৱাৰীৰ নিৰ্বাচনত ঢাকা-১৭ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ৰহমানে । আজি (সোমবাৰ) আছিল ত্ৰয়োদশ ৰাষ্ট্ৰীয় সংসদীয় নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দিন ।
সকলোকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কৰি আব্দুছ ছালামে কয় যে ১৭ বছৰ নিৰ্বাসনৰ পিছত চহৰৰ বাসিন্দাসকলে ৰহমানক উষ্ম আদৰণি জনাইছে । তেওঁ লগতে কয় যে ১২ ফেব্ৰুৱাৰীৰ নিৰ্বাচনত ঢাকা-১৭ৰ জনসাধাৰণে তেওঁৰ পক্ষত স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ভোটদান কৰিব বুলি তেওঁলোকে আশা কৰিছে ।
নিৰ্বাচনলৈ মাত্ৰ কেইসপ্তাহমানৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ দেওবাৰে বাংলাদেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে ৰহমানক ভোটাৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বাবে অনুমোদন জনায় । ইয়াৰে এদিন পূৰ্বে বি এন পিৰ ৬০ বছৰীয়া নেতাগৰাকীয়ে ইয়াৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ বায়’মেট্ৰিক নামভৰ্তিৰ বাবে আঙুলিৰ ছাপ আৰু আইৰিছ স্কেন প্ৰদান কৰে । ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ ভোটাৰ পঞ্জীয়নৰ আবেদন অনলাইনযোগে জমা দিছিল ।
প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী খালেদা জিয়াৰ পুত্ৰ ৰহমান আৰু তেওঁৰ কন্যা জামিয়াই শনিবাৰে নিৰ্বাচন আয়োগত ভোটাৰ পঞ্জীয়ন আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিচয় পত্ৰ (NID) প্ৰদানৰ সকলো প্ৰয়োজনীয় পদ্ধতি সম্পূৰ্ণ কৰে । এতিয়া ভোটাৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ পিছত তেওঁৰ আৰু তেওঁৰ কন্যাৰ বাবে নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিচয় পত্ৰৰ নম্বৰ সৃষ্টি কৰা হ’ব ।
বাংলাদেশে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ২০০৮ চনত ফটোগ্ৰাফ আৰু বায়’মেট্ৰিক তথ্যসহ ভোটাৰ তালিকা প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল । সেই সময়ত ৰাজনৈতিক বন্দী হৈ থকা ৰহমানে ২০০৮ চনৰ ১১ ছেপ্টেম্বৰত মুক্তি পোৱাৰ পিছত লণ্ডনলৈ ৰাওনা হৈছিল । যিহেতু সেই সময়ত বি এন পিৰ নেতাজন বিদেশত আছিল, সেয়েহে তেওঁক ভোটাৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হোৱা নাছিল ।
১৭ বছৰীয়া আত্মনিৰ্বাসনৰ অন্ত পেলাই বি এন পিৰ নেতাগৰাকীয়ে ২৫ ডিচেম্বৰত লণ্ডনৰ পৰা বাংলাদেশলৈ উভতি আহি নিজৰ দলৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে ৷ ইয়াৰ বিপৰীতে তেওঁৰ মাতৃ খালেদা জিয়া (Khaleda Zia) ঢাকাৰ এখন চিকিৎসালয়ত “অতি সংকটজনক” অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৷