সেনাবাহিনীৰ বিৰোধিতা নকৰিবলৈ ইউনুছক সকীয়নি বি এন পিৰ
জুলাই চনদ নামেৰে অভিহিত ঘোষণা কাৰ্যকৰীকৰণক লৈ ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মাজত চলি থকা মতানৈক্যৰ মাজতে ইউনুছে ততাতৈয়াকৈ ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ সৈতে জৰুৰী বৈঠক আহ্বান কৰে ।
ঢাকা/নতুন দিল্লী: বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী খালেদা জিয়াৰ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী পাৰ্টীয়ে বুধবাৰে অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ মুৰব্বী মহম্মদ ইউনুছক অসামৰিক ন্যায়াধিকৰণত সামৰিক বিষয়াৰ বিচাৰৰ বিষয়টোক লৈ সেনাৰ বিৰোধিতা নকৰিবলৈ সকীয়াই দিয়ে ।
দলটোৰ স্থায়ী সমিতিৰ সদস্য ছালাহুদ্দিন আহমেদে ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ সৈতে হোৱা জৰুৰী বৈঠকত ইউনুছক কয়, ‘‘আমি (বি এন পি) বিচাৰো যে আপুনি সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ সৈতে সু-সম্পৰ্ক বজাই ৰাখক ।’’ তেওঁ লগতে কয়, ‘‘দেশখন (বাংলাদেশ) সুস্থিৰ অৱস্থাত থাকিব লাগে ।’’
অহা বছৰৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া সাধাৰণ নিৰ্বাচন প্ৰসংগত আহমেদে কয়, ‘‘আমি কোনো ধৰণৰ ৰিস্ক ল’ব নিবিচাৰো, কাৰণ আমি ইয়াৰ ব্যয় বহন কৰিব নোৱাৰিম ।’’
ইয়াৰ পূৰ্বে সন্ধিয়া ইউনুছে ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ সৈতে খৰখেদাকৈ এক জৰুৰী বৈঠক আহ্বান কৰে, কাৰণ তেওঁৰ চৰকাৰে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ধাৰাবাহিক সংস্কাৰৰ প্ৰস্তাৱ দি খচৰা প্ৰস্তুত কৰা জুলাই চনদ নামৰ ঘোষণাপত্ৰখন কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ মাজত মতানৈক্য আছিল ।
বাংলাদেশৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধ ন্যায়াধিকৰণে (আই চি টি-বি ডি) যোৱা সপ্তাহত হাছিনাকে ধৰি সেৱা আগবঢ়োৱা ১৬ জন সামৰিক বিষয়া আৰু আন ১৪ জনৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰেপ্তাৰৰ পৰোৱানা জাৰি কৰিছিল ৷ কাৰণ তেওঁলোকে পূৰ্বৰ শাসনকালত “বলপূৰ্বকভাৱে নিৰুদ্দেশ কৰা বা ৰাজনৈতিক বিৰোধীক অপহৰণ আৰু নিৰ্যাতন” কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ।
সেনাই কয় যে আই চি টি-বি ডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা জাৰি কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকে ১৬ জন বিষয়াৰ ১৫ জনকে সামৰিক জিম্মাত লয় ৷ কিন্তু সেনা আইনৰ অধীনত ক’ৰ্ট মাৰ্শ্বেলৰ পৰিৱৰ্তে আই চি টি-বি ডি আইনৰ অধীনত দেৱানী আদালতত বিচাৰ হ’ব বুলি চলি থকা উদ্বেগজনক জল্পনা-কল্পনাৰ মাজতে তেওঁ কোনো ৱাৰেণ্টৰ কপি লাভ নকৰা বুলি স্বীকাৰ কৰে ৷
আই চি টি-বি ডিৰ মুখ্য অভিযুক্ত তাজুল ইছলামে সামৰিক বাহিনীৰ ঘোষণাৰ পাছত একেৰাহে দুদিন আদালতত হাজিৰ হ’বলৈ দাবী জনাইছিল যদিও সামৰিক বাহিনীয়ে এতিয়ালৈকে এই আহ্বানক আওকাণ কৰিছে ।
ইফালে, চৰকাৰে ঢাকা ছাউনীৰ ভিতৰৰ এটা অট্টালিকাক অস্থায়ী কাৰাগাৰ বুলি ঘোষণা কৰিছিল যদিও ইয়াৰ উদ্দেশ্য নিৰ্দিষ্ট কৰা নাছিল ৷ আনহাতে, বাংলাদেশত তেওঁৰ বিচাৰক লৈ অস্বস্তিৰ ভাৱ স্পষ্ট পৰিলক্ষিত হৈছিল ৷
বাংলাদেশৰ সেনাৰ এডজুটেণ্ট জেনেৰেল মেজৰ জেনেৰেল মহম্মদ হাকিমুজ্জামানে শনিবাৰে সংবাদমেলত কয় যে তেওঁৰ ১৬ জন বিষয়াক সেনাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত ৰিপ’ৰ্ট দাখিল কৰিবলৈ কোৱা হৈছিল আৰু ইয়াৰে ১৫ জনক সঁহাৰি জনাই সামৰিক জিম্মাত ৰখা হৈছে ।
তেওঁ কয় যে পদত্যাগী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সামৰিক সচিব হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা এজন মেজৰ জেনেৰেলে আত্মগোপন কৰিছিল যদিও তেওঁক বিদেশলৈ যোৱাত বাধা দিয়া হৈছিল । বুধবাৰে সন্ধিয়া অনুষ্ঠিত বৈঠকত বি এন পিৰ নেতাগৰাকীয়ে ইউনুছক কয় যে তেওঁৰ প্ৰশাসনক তেওঁৰ দলৰ সমৰ্থন “চৰ্তসাপেক্ষ” আৰু “সীমিত নহয়” ।
আহমেদে কয়, ‘‘আমি আপোনালোকক ধাৰাবাহিকভাৱে সমৰ্থন কৰি আহিছো আৰু কৰি যাম ৷ কিন্তু এই সমৰ্থন সীমাহীন নহয়, আমাৰ এটা সীমা আছে । আমি গণতন্ত্ৰৰ দিশত আগবাঢ়িবলৈ এই সীমাৰ ভিতৰতে আপোনালোকক আমাৰ সমৰ্থন দিছো । অনুগ্ৰহ কৰি ইয়াক বাস্তৱত পৰিণত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক ।’’
বাংলাদেশৰ বৃহত্তম ইছলামিক দল জামাত-ই-ইছলামী, ইউনুছৰ আশীৰ্বাদত ফেব্ৰুৱাৰী মাহত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা ছাত্ৰ নেতৃত্বাধীন নেশ্যনেল চিটিজেন পাৰ্টী, বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পাৰ্টী (চি পি বি) আৰু আন কেইবাটাও গোটে স্বয়ং মুখ্য উপদেষ্টাগৰাকীৰ নেতৃত্বত ৰাষ্ট্ৰীয় ঐক্যমত আয়োগৰ সৈতে আলোচনাত যোগদান কৰে ।
ইউনুছৰ প্ৰশাসনে আৱামী লীগ ভংগ কৰি দিছিল, যেতিয়ালৈকে ইয়াৰ নেতাসকলৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকৰ অসৎ কামৰ বিচাৰ নহয় ৷ আনহাতে নিৰ্বাচন আয়োগে ইয়াৰ পঞ্জীয়ন স্থগিত ৰাখিছিল, যাৰ ফলত দলটোৱে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিল ।
জুলাই বিদ্ৰোহ নামেৰে পৰিচিত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী নেতৃত্বাধীন এক হিংসাত্মক ৰাজপথৰ অভিযানে ২০২৪ চনৰ ৫ আগষ্টত আৱামী লীগ চৰকাৰক ক্ষমতাৰ পৰা উৎখাত কৰে ৷ তাৰ পিছত হাছিনা ভাৰতলৈ ৰাওনা হয় আৰু তিনিদিন পিছত পেৰিছৰ পৰা আহি ইউনুছে অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ দায়িত্ব লয় ।
ইউনুছ প্ৰশাসনে আই চি টি-বি ডি আইন সংশোধন কৰি হাছিনাকে ধৰি পূৰ্বৰ শাসন ব্যৱস্থাৰ নেতাসকলৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিছিল আৰু তাজুল ইছলামক চৰকাৰী মুখ্য অধিবক্তা (chief prosecutor) হিচাপে নিযুক্তি দিছিল ।
১৯৭১ চনৰ বাংলাদেশৰ মুক্তিযুদ্ধৰ সময়ত পাকিস্তানী সৈন্যৰ কঠোৰ সহযোগীসকলৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ চলাবলৈ পূৰ্বৰ চৰকাৰে আই চি টি-বি ডি গঠন কৰিছিল ৷ সেই সময়ত তাজুল ইছলামে অভিযুক্তসকলৰ পক্ষ ল’বলৈ মুখ্য অধিবক্তা হিচাপে উপস্থিত হৈছিল ।
পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ অধিকাংশ আৱামী লীগৰ নেতা আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তিয়ে এতিয়া কাৰাগাৰত আছে নাইবা দেশৰ ভিতৰত-বিদেশত পলাতক অৱস্থাত আছে ৷ অৱশ্যে ইয়াৰ কৰ্মী-সমৰ্থকে ঢাকা আৰু অন্যান্য ঠাইত ৰাজপথত পদযাত্ৰা কৰি নিজৰ অস্তিত্ব অনুভৱ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ।
