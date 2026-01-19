২০২৫ ত বাংলাদেশত সংখ্যালঘু লোকৰ ওপৰত কিমান আক্ৰমণ হৈছিল ? তথ্য দিলে অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰে
সমগ্ৰ বাংলাদেশতে সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ সৈতে জড়িত মুঠ ৬৪৫টা ঘটনা সংঘটিত হৈছে ।
January 19, 2026
ঢাকা (বাংলাদেশ) : মহম্মদ ইউনুছৰ নেতৃত্বত বাংলাদেশৰ অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰে সোমবাৰে সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ক প্ৰভাৱিত কৰা কাণ্ড আৰু ২০২৫ চনত বাংলাদেশৰ সাধাৰণ আইন-শৃংখলা পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে তথ্য ৰাজহুৱা কৰে ।
অন্তৱৰ্তীকালীন বাংলাদেশ চৰকাৰৰ মুখ্য উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুছে ছ’চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰা আৰক্ষীৰ অভিলেখৰ আনুষ্ঠানিক পৰ্যালোচনা অনুসৰি ২০২৫ চনৰ জানুৱাৰীৰ পৰা ডিচেম্বৰলৈকে চৰকাৰী আৰক্ষী অভিলেখৰ বছৰজোৰা পৰ্যালোচনাই সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ সদস্যসকলৰ সৈতে জড়িত ৬৪৫টা কাণ্ডৰ নথিভুক্ত কৰা হৈছে, যিবোৰ দেশজুৰি পৰীক্ষিত এজাহাৰ, সাধাৰণ ডায়েৰী, চাৰ্জ শ্বীট আৰু তদন্তৰ আপডেটৰ পৰা সংকলিত কৰা হৈছে ।
মুখ্য উপদেষ্টাগৰাকীয়ে এক প্ৰেছ বিবৃতিত কয় যে বাংলাদেশে স্বচ্ছতা, সঠিকতা আৰু দৃঢ়তাৰে অপৰাধৰ সন্মুখীন হ’বলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ।
বিবৃতিটোত লগতে কোৱা হৈছে, “যদিও প্ৰতিটো কাণ্ড চিন্তাৰ বিষয়, তথ্যই এটা স্পষ্ট আৰু প্ৰমাণভিত্তিক ছবি দাঙি ধৰে, অধিকাংশ গোচৰ সাম্প্ৰদায়িক নহয়, অপৰাধমূলক প্ৰকৃতিৰ আছিল, যিয়ে আইন-শৃংখলাৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ জটিলতা আৰু ভয় বা ভুল তথ্যৰ পৰিৱৰ্তে তথ্যৰ ওপৰত ৰাজহুৱা আলোচনাক ভিত্তি কৰি লোৱাৰ গুৰুত্ব দুয়োটাকে আলোকপাত কৰে ।”
বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে- "এই তথ্যই দেখুৱাইছে যে ৭১টা কাণ্ডক সাম্প্ৰদায়িক উপাদান থকা বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে, আনহাতে ৫৭৪টা কাণ্ডক অসাম্প্ৰদায়িক প্ৰকৃতিৰ বুলি মূল্যায়ন কৰা হৈছে । সাম্প্ৰদায়িক কাণ্ডত মূলতঃ ধৰ্মীয় স্থান আৰু মূৰ্তিৰ ভাঙি-ছিঙি বা অপবিত্ৰ কৰাৰ লগতে আন কিছু সংখ্যক অপৰাধ জড়িত আছিল । ইয়াৰ বিপৰীতে সংখ্যালঘু ব্যক্তি বা সম্পত্তিৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলোৱা অধিকাংশ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে অপৰাধমূলক কাৰ্যকলাপৰ পৰা ধৰ্ম, চুবুৰীৰ বিবাদ, ভূমি সংঘাত, ৰাজনৈতিক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা, চুৰি, যৌন হিংসা আৰু পূৰ্বৰ ব্যক্তিগত শত্ৰুতাৰ সৈতে জড়িত গোচৰসমূহকে ধৰি আন বহুতো ।"
লগতে বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰা হৈছে যে - "এই পাৰ্থক্য গুৰুত্বপূৰ্ণ । যদিও সকলো অপৰাধ গুৰুতৰ আৰু জবাবদিহিতাৰ দাবী, তথ্যই প্ৰমাণ কৰে যে সংখ্যালঘু ভুক্তভোগীৰ সৈতে জড়িত বেছিভাগ কাণ্ড সাম্প্ৰদায়িক শত্ৰুতাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হোৱা নাছিল, বৰঞ্চ বহল অপৰাধমূলক আৰু সামাজিক কাৰকৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈছিল যিয়ে ধৰ্মীয় আৰু জাতিগত সীমাৰেখাৰ নাগৰিকসকলক প্ৰভাৱিত কৰে । সঠিক শ্ৰেণীবিভাজনে ভুল তথ্য প্ৰতিৰোধ কৰাত সহায় কৰে আৰু অধিক ফলপ্ৰসূ আইন প্ৰয়োগকাৰী সঁহাৰিৰ সমৰ্থন কৰে ।"
ইয়াত কোৱা হৈছে, "ৰিপ'ৰ্টত আৰক্ষীৰ উল্লেখযোগ্য সংযোগৰ নথিভুক্ত কৰা হৈছে । শ শ গোচৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে পঞ্জীয়ন কৰা হৈছিল, বহু ঘটনাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু আন কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত তদন্ত চলি আছে । ইয়াৰ দ্বাৰা অপৰাধৰ সৈতে মোকাবিলা কৰা আৰু ৰাজহুৱা শৃংখলা বজাই ৰখাৰ প্ৰতি প্ৰতিষ্ঠানিক প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰতিফলিত কৰা হৈছে, বিশেষকৈ ধৰ্মীয় স্থান বা সাম্প্ৰদায়িক উদ্বেগ জড়িত স্পৰ্শকাতৰ গোচৰত ।"
বিবৃতিটোত বিতংভাৱে উল্লেখ কৰা হৈছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বাংলাদেশে আইন-শৃংখলাৰ গুৰুতৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈয়েই আছে ।
"প্ৰতি বছৰে গড়ে সমগ্ৰ দেশতে হিংসাত্মক অপৰাধৰ বাবে প্ৰায় ৩,০০০-৩,৫০০ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে । এইটো গৌৰৱৰ সংখ্যা নহয় । হেৰুওৱা প্ৰতিটো জীৱন এক ট্ৰেজেডী আৰু এনে পৰিসংখ্যাৰ সন্মুখত কোনো সমাজেই আত্মতুষ্টিশীল হ'ব নালাগে । তদুপৰি এই পৰিসংখ্যাসমূহ সঠিক প্ৰেক্ষাপটত বুজিব লাগিব । হিংসাত্মক অপৰাধে ধৰ্ম, জাতি, নিৰ্বিশেষে সকলো সম্প্ৰদায়কে প্ৰভাৱিত কৰে ।’’ বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে।
"সৰ্বাধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল উপলব্ধ সূচকসমূহে প্ৰকাশ কৰে যে বাংলাদেশত আইন-শৃংখলা ক্ৰমাগতভাৱে উন্নত হৈছে । উন্নত পুলিচিং, উন্নত চোৰাংচোৱা সমন্বয়, দ্ৰুত সঁহাৰিৰ সময় আৰু জবাবদিহিতা বৃদ্ধিয়ে লেহেমীয়া কিন্তু অৰ্থপূৰ্ণ অগ্ৰগতিৰ ক্ষেত্ৰত অৰিহণা যোগাইছে । চৰকাৰ আৰু আইন প্ৰয়োগকাৰী সংস্থাসমূহে অপৰাধ আৰু অধিক হ্ৰাস আৰু আইনৰ অধীনত সকলোৰে বাবে সম সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ।" বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে।
"বাংলাদেশ হৈছে মুছলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্ৰীষ্টান আৰু অন্যান্য বিশ্বাসৰ লোকৰ দেশ, যিসকল সকলো সমান অধিকাৰৰ নাগৰিক । প্ৰতিটো সম্প্ৰদায়ৰ বাবে সুৰক্ষা আৰু ন্যায় নিশ্চিত কৰাটো কেৱল সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা নহয় বৰঞ্চ এটা নৈতিক বাধ্যবাধকতা । উপাসনাৰ স্থানসমূহ সুৰক্ষিত কৰা, হিংসাৰ প্ৰৰোচনা ৰোধ কৰা, অপৰাধমূলক কাৰ্য্যৰ বিৰুদ্ধে তৎকালীন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা ।" ইয়াত কোৱা হৈছে ।
"এই প্ৰতিবেদন স্বচ্ছতা আৰু জবাবদিহিতাৰ মনোভাৱেৰে উপস্থাপন কৰা হৈছে । ই প্ৰত্যাহ্বানক অস্বীকাৰ কৰা নাই, নিখুঁততাও দাবী কৰা নাই । বৰঞ্চ ই বহল ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটৰ ভিতৰত সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ক প্ৰভাৱিত কৰা অপৰাধৰ ধাৰাসমূহৰ বাস্তৱিক, প্ৰমাণভিত্তিক ছবি প্ৰদান কৰিব বিচাৰে । গঠনমূলক নিৰীক্ষণ, দায়িত্বশীল প্ৰতিবেদন আৰু অবিৰত প্ৰতিষ্ঠানিক সংস্কাৰ এই সকলোবোৰ প্ৰগতিৰ প্ৰয়োজনীয় উপাদান ।" ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে ।
ইয়াত কোৱা হৈছে, "বাংলাদেশৰ আইন-শৃংখলাৰ পৰিস্থিতি বিচ্ছিন্ন কাণ্ডৰ দ্বাৰা সংজ্ঞায়িত নহয়, বৰঞ্চ সেইবোৰৰ সমাধানৰ বাবে সামূহিক প্ৰচেষ্টাৰ দ্বাৰা সংজ্ঞায়িত হয় । এতিয়াও কাম বাকী আছে যদিও দিশটো স্পষ্ট: বাংলাদেশৰ সকলো নাগৰিক, মুছলমান, হিন্দু আৰু আন সকলোৰে বাবে আইন-শৃংখলাৰ প্ৰতিদিনে উন্নতি হৈছে ।"
