ভাৰতত অনুষ্ঠিত বিমষ্টেকৰ বৈঠকলৈ নাহে বাংলাদেশৰ গৃহ মন্ত্ৰী
শ্বেহ হাছিনাৰ প্ৰত্যাৰ্পণৰ বিষয়ক লৈ ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ মতানৈক্য অব্যাহত আছে ।
Published : October 12, 2026 at 1:06 PM IST
ঢাকা : শেহতীয়াভাৱে বিভিন্ন বিষয়ক লৈ ভাৰত আৰু চুবুৰীয়া দেশ বাংলাদেশৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ যথেষ্ট অৱনতি ঘটিছে । ভাৰতত শ্বেখ হাছিনাৰ উপস্থিতিক লৈ ৰাজনৈতিক মতবিৰোধো অব্যাহত আছে ।
এনে পৰিস্থিতিত বাংলাদেশৰ গৃহ মন্ত্ৰী ছালাহউদ্দিন আহমেদে প্ৰস্তাৱিত ভাৰত ভ্ৰমণ বাতিল কৰিছে । গৃহ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বিমষ্টেকৰ (BIMSTEC) সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ গৃহ মন্ত্ৰী পৰ্যায়ৰ প্ৰথমখন বৈঠকত অংশগ্ৰহণ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ।
তেওঁৰ পৰিৱৰ্তে দেশখনৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ বিষয়াৰে গঠিত এটা প্ৰতিনিধি দলে এই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে । বাংলা ট্ৰিবিউনে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া দুদিনীয়া বৈঠকখনত বাংলাদেশৰ গৃহ বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ সচিব মনজুৰ মৰ্শ্বেড চৌধুৰীয়ে বাংলাদেশৰ প্ৰতিনিধি দলটোক নেতৃত্ব দিছে । মঙলবাৰে সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ গৃহ মন্ত্ৰীসকলৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছে ।
প্ৰতিবেদনত আহমেদৰ অনুপস্থিতিৰ কাৰণ উল্লেখ কৰা হোৱা নাই যদিও ২০২৪ চনৰ আগষ্ট মাহত শ্বেখ হাছিনা চৰকাৰৰ পতনৰ লগতে হাছিনাৰ ভাৰতলৈ পলায়নৰ পিছত ভাৰত-বাংলাদেশৰ সম্পৰ্ক অৱনতি ঘটাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে বুলি অনুমান কৰা হৈছে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী তাৰিক ৰহমানে ভাৰতত অনুষ্ঠিত ব্ৰিকছ সন্মিলনৰ আউটৰিচ অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণৰ পৰা বিৰত আছিল । বিমষ্টেকৰ অধ্যক্ষ হিচাপে তেওঁক ভাৰত চৰকাৰে আমন্ত্ৰণ জনাইছিল ।
ঢাকা ট্ৰিবিউনত প্ৰকাশিত এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি মনজুৰ মৰ্শ্বেড চৌধুৰীৰ নেতৃত্বত বাংলাদেশৰ প্ৰতিনিধি দলটোত ছাৰ্ক (SAARC), বিমষ্টেক আৰু অন্যান্য অগ্ৰাধিকাৰ বিষয়ৰ সৈতে জড়িত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ অতিৰিক্ত সচিব এ কে এম শ্বাহিদুল কৰিম আৰু যুটীয়া সম্পাদিকা ৰেবেকা খানে ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে বিভিন্ন খণ্ডৰ কাৰিকৰী আৰু অৰ্থনৈতিক সহযোগিতাৰ বাবে বে অৱ বেংগল ইনিচিয়েটিভ (বিমষ্টেক) হৈছে বাংলাদেশ, ভূটান, ভাৰত, ম্যানমাৰ, নেপাল, শ্ৰীলংকা আৰু থাইলেণ্ডক সামৰি লোৱা এটা আঞ্চলিক গোট ।
ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে বংগ উপসাগৰৰ সীমান্তৱৰ্তী দেশসমূহৰ মাজত আৰু ইয়াৰ ওচৰ-চুবুৰীয়া দেশসমূহৰ মাজত অৰ্থনৈতিক আৰু কাৰিকৰী সহযোগিতা বৃদ্ধি কৰা । ২০২৫ চনৰ এপ্ৰিল মাহত বাংলাদেশে বিমষ্টেকৰ অধ্যক্ষৰ পদ গ্ৰহণ কৰিছিল ।
বিমষ্টেকৰ গৃহ মন্ত্ৰীসকলৰ উদ্বোধনী বৈঠকৰ উদ্দেশ্য হৈছে সমগ্ৰ দক্ষিণ আৰু দক্ষিণ-পূব এছিয়া আৰু বংগোপসাগৰ অঞ্চলৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত নিৰাপত্তা সহযোগিতা শক্তিশালী কৰা ।
এই বৈঠকত বাংলাদেশ, ভূটান, ভাৰত, ম্যানমাৰ, নেপাল, শ্ৰীলংকা আৰু থাইলেণ্ডৰ প্ৰতিনিধিসকলক একত্ৰিত কৰি আঞ্চলিক নিৰাপত্তা সহযোগিতা পৰ্যালোচনা কৰাৰ লগতে আইন প্ৰয়োগ, চোৰাংচোৱা তথ্য বিনিময় আৰু সন্ত্ৰাসবাদ আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ প্ৰচেষ্টাত সমন্বয় শক্তিশালী কৰাৰ অন্বেষণ কৰা হ'ব ।
মঙলবাৰৰ বৈঠকত ভূটানৰ গৃহ মন্ত্ৰী, ম্যানমাৰৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী, নেপালৰ গৃহ মন্ত্ৰী, শ্ৰীলংকাৰ জন নিৰাপত্তা আৰু সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী, থাইলেণ্ডৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা পৰিষদৰ উপ-সচিব প্ৰধানে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি ইউএনবি সংবাদ সংস্থাই প্ৰকাশ কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে ভাৰতত শ্বেখ হাছিনাৰ উপস্থিতি দুয়োখন দেশৰ মাজত অন্যতম প্ৰধান বিতৰ্কিত বিষয় হিচাপে দেখা গৈছে । ঢাকাই তেওঁৰ প্ৰত্যাৰ্পণ বিচাৰি আহিছে যদিও ভাৰতে প্ৰযোজ্য আইন আৰু প্ৰতিষ্ঠিত আইনী ব্যৱস্থা অনুসৰি প্ৰত্যাৰ্পণৰ অনুৰোধৰ পৰীক্ষা কৰি আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে ।
আগষ্ট মাহত বাংলাদেশৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ে দাবী কৰিছে যে নতুন দিল্লীত হাছিনাৰ ভাৰ্চুৱেল সংবাদমেলৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী তাৰিক ৰহমানৰ ভাৰত ভ্ৰমণৰ পৰিৱেশ নাই । অৱশ্যে ভাৰতে স্পষ্ট কৰি দিছে যে হাছিনাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে মত-বিনিময়ত চৰকাৰৰ কোনো ভূমিকা নাছিল আৰু বাংলাদেশ চৰকাৰৰ বিষয়ে মঞ্চত কোৱা কোনো কথাই ভাৰতে সমৰ্থন নকৰে ।
লগতে পঢ়ক :
ৰিয়াধৰ আক্ৰমণত হায়দৰাবাদৰ এজন লোকৰ মৃত্যু, গুৰুতৰভাৱে আহত পৰিয়ালৰ আন ৩ সদস্য