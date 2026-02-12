সকলোৱে বিচাৰিছে পৰিৱৰ্তন; কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত আৰম্ভ ভোটদান, সাজু বাংলাদেশৰ ১২.৭ কোটি ভোটাৰ
অনুষ্ঠিত হৈছে বাংলাদেশৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন ২০২৬ ৷ পুৱাৰ পৰা বুথত ভোটাৰৰ দীঘলীয়া শাৰী পৰিলক্ষিত হৈছে ৷
Published : February 12, 2026 at 10:54 AM IST
ঢাকা : আজি (বৃহস্পতিবাৰ) পুৱাৰে পৰা বাংলাদেশত আৰম্ভ হৈছে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া ৷ পুৱা ৭:৩০ বজাৰ (স্থানীয় সময় অনুসৰি) পৰা নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ ওলাই আহিছে জনতা ৷ বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰে পৰা ৩০০টা সংসদীয় সমষ্টিৰ ভিতৰত ২৯৯টা সমষ্টিত ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয় । এজন প্ৰাৰ্থীৰ মৃত্যুৰ বাবে বাংলাদেশৰ এটা সমষ্টিত ভোটদান বাতিল কৰা হয় ।
২০২৪ চনৰ আগষ্ট মাহত দেশজোৰা ব্যাপক প্ৰতিবাদৰ ফলত প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাক ক্ষমতাচ্যুত কৰাৰ পিছত এয়া প্ৰথমটো ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া । আজি বিয়লি ৪:৩০ বজালৈকে চলিব ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া ।
ভোটদান শেষ হোৱাৰ পিছতে ১২ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰাই আৰম্ভ হ’ব ভোটগণনা । নিৰ্বাচন আয়োগে ১৩ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পুৱা, ভোটগণনা সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিব ফলাফল ।
উল্লেখ্য যে, দেশখনৰ ত্ৰয়োদশ সংসদীয় নিৰ্বাচনৰ সমান্তৰালভাৱে ৮৪ দফীয়া জটিল সংস্কাৰ পেকেজৰ গণভোটৰ চলি আছে । নিৰ্বাচন আয়োগে বিশদ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, প্ৰায় ১০ লাখ নিৰাপত্তাৰক্ষী নিয়োগ কৰিছে, যিটো দেশৰ নিৰ্বাচনী ইতিহাসত এতিয়ালৈকে সৰ্ববৃহৎ বুলি গণ্য কৰা হৈছে ।
হাছিনাৰ বৰ্তমান ভংগ হোৱা আৱামি লীগৰ অনুপস্থিতিত মূলতঃ বাংলাদেশ নেচনেলিষ্ট পাৰ্টী (BNP) আৰু ইয়াৰ এসময়ৰ মিত্ৰ জামাত-ই-ইছলামীৰ মাজত এই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা । মুখ্য উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুছৰ অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰে যোৱা বছৰ আৱামি লীগ ভংগ কৰি নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাত বাধা আৰোপ কৰিছিল ।
এই নিৰ্বাচনত ৫০ টা ৰাজনৈতিক দলৰ মুঠ ১৭৫৫ গৰাকী প্ৰাৰ্থী আৰু ২৭৩ গৰাকী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে । বি এন পিয়ে সৰ্বাধিক ২৯১জন প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে । ইয়াৰে ৮৩ গৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থী ।
নির্বাচিত চৰকাৰখনক শীঘ্রে ক্ষমতা হস্তান্তৰ কৰাৰ প্রতিশ্রুতি দিয়া ইউনুছে ৰাজনৈতিক দল, প্রার্থী আৰু অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পক্ষক ভোটদানৰ দিনটোত সংযম, সহনশীলতা আৰু গণতান্ত্ৰিক আচৰণ বজাই ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছে ৷
ভোটগ্ৰহণৰ প্ৰাকক্ষণত দেশবাসীক টেলিভিছনযোগে দিয়া ভাষণত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত এ এম এম নাছিৰ উদ্দিনে ভোটাৰসকলক মুক্তভাৱে ভোটদান কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । তেওঁ ৰাজনৈতিক দল, প্ৰাৰ্থী, ভোটাৰসকলক শান্তিপূৰ্ণ আৰু আন্তৰিক পৰিৱেশ বজাই ৰাখিবলৈ আহ্বান জনায় । নিৰ্বাচন পৰিচালনা সংস্থা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠানকে ধৰি ৪৫ খন দেশ আৰু সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিয়ে নিৰ্বাচন নিৰীক্ষণ কৰি আছে বুলিও তেওঁ কয় ।
নিৰ্বাচনৰ আয়ুক্ত আব্দুৰ ৰহমানেল মাচুদে নিৰ্বাচনৰ সময়ত নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে প্ৰায় ৯,০০,০০০ আইন প্ৰয়োগকাৰী কৰ্মী নিয়োগ কৰা হৈছে বুলি চৰকাৰী BSS সংবাদ সংস্থাই প্ৰকাশ কৰিছে । ৰাজধানীৰ মূল অঞ্চলসমূহত কৰ্তৃপক্ষই আৰ্মৰড পাৰ্ছনেল কেৰিয়াৰ (Armoured Personnel Carrier চমুকৈ APCs) আৰু ৰেপিড একচন টীম (Rapid Action Teams চমুকৈ RATs) নিয়োগ কৰিছে ।
আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, তেওঁলোকে নিৰ্বাচন আয়োগক বিপদজনক ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ তালিকা প্ৰদান কৰিছে, য’ত দেখা গৈছে যে ঢাকাৰ ২১৩১টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত ১৬১৪টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰক বিপদজনক বুলি গণ্য কৰা হৈছে ৷ সেনাই ঢাকা চহৰৰ দুটা কেন্দ্ৰক “ৰিস্কি”(risky) বুলি চিনাক্ত কৰিছে ।
প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচনী নিৰাপত্তাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ড্ৰ’ণ । নিৰ্বাচন আয়োগৰ তথ্য অনুসৰি, প্ৰায় ১২.৭ কোটি ভোটাৰৰ ভিতৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোটদান কৰা লোকৰ সংখ্যা প্ৰায় ৩.৫৮ শতাংশ । প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগত পঞ্জীয়নভুক্ত প্ৰায় ৮,০০,০০০ প্ৰবাসী বাংলাদেশীয়ে তথ্য-প্ৰযুক্তিভিত্তিক ডাক বেলট ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে ভোটদান কৰিব পাৰিব ।