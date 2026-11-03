বাংলাদেশত বস্ত্ৰ উদ্যোগৰ কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতিবাদত অচল ৫০০ৰো অধিক কাৰখানা, ভাৰতৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ
বিশ্বব্যাপী ৰপ্তানিত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰাৰ সম্ভাৱনা... মূলতঃ শ্ৰমিকসকলৰ মজুৰি বৃদ্ধিৰ দাবীৰে এই প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হৈছে...৩১ অক্টোবৰৰ পৰা বাংলাদেশত প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে ৷
Published : November 3, 2026 at 4:46 PM IST
নতুন দিল্লী: বিগত ৩১ অক্টোবৰৰ পৰা বাংলাদেশত প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে ৷ ৰেডিমেড গাৰ্মেণ্ট (আৰএমজি) আৰু বস্ত্ৰশিল্পৰ সৈতে জড়িত শ্ৰমিকসকলৰ উত্তাল প্ৰতিবাদে দেশখনৰ প্ৰধান ঔদ্যোগিক কেন্দ্ৰসমূহৰ নিয়মীয়া কাৰ্যকলাপত বহু পৰিমাণে ব্যাঘাত জন্মাইছে ৷ ইয়াৰ ফলত দেশখনৰ ৰপ্তানি, কৰ্মসংস্থাপনৰ অৱস্থাৰ লগতে অৰ্থনৈতিক স্থিতিশীলতাত সমস্যা বৃদ্ধি পাইছে ।
মঙলবাৰে পুৱাৰে পৰা পুনৰ ইয়াক লৈ নতুনকৈ প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হয় ৷ মূলতঃ শ্ৰমিকসকলৰ মজুৰি বৃদ্ধিৰ দাবীৰে এই প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হৈছে ৷ বৰ্তমান এই প্ৰতিবাদৰ ঢৌ ঢাকা, গাজীপুৰ, আশুলিয়া, সাভাৰ আৰু অন্যান্য ঔদ্যোগিক অঞ্চলসমূহলৈ বিয়পি পৰিছে ।
বাংলাদেশত চলি থকা পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত ভাৰতৰ বিদেশ মন্ত্ৰণালয়েও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৷
#WATCH | Delhi: On Garment workers' protest in Bangladesh, MEA Spokesperson Randhir Jaiswal says, "We continue to follow these developments." https://t.co/R3zKvFejlw— ANI (@ANI) November 3, 2026
শ্ৰমিকৰ মজুৰি আৰু তেওঁলোকে সন্মুখীন হোৱা কৰ্ম পৰিস্থিতিক লৈ আৰম্ভ হোৱা এই প্ৰতিবাদ দিন বাগৰাৰ লগে লগে অধিক উত্তপ্ত হৈ পৰা দেখা গৈছে ৷ যাৰ ফলস্বৰূপে আৰক্ষীৰ সৈতে সংঘৰ্ষ, পথ অৱৰোধ, কাৰখানা বন্ধ, সা-সামগ্ৰীৰ ধ্বংস, অগ্নিকাণ্ড আদিৰ দৰে বিক্ষিপ্ত ঘটনাসমূহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷
বাংলাদেশৰ দৰে এখন দেশৰ বাবে উদ্বেগৰ মুখ্য কাৰণটো হৈছে ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থনীতিৰ মেৰুদণ্ড হিচাপে কাম কৰা উদ্যোগ এটাই সন্মুখীন হোৱা বিঘিনি ৷ যাৰ প্ৰভাৱ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগান শৃংখলতো পৰে ।
এই পৰিঘটনাসমূহ ভাৰতৰ দৰে দেশে অতি সূক্ষ্মতাৰে নিৰীক্ষণ কৰাটো অতি প্ৰয়োজন ৷ কিয়নো বাংলাদেশ কেৱল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বস্ত্ৰৰ বজাৰত প্ৰতিযোগীয়ে নহয়, বৰং বস্ত্ৰ যোগান শৃংখলৰ মূল অংশগ্ৰহণকাৰীও । তদুপৰি ই এনে এখন চুবুৰীয়া দেশ যাৰ অৰ্থনৈতিক স্থিতিশীলতাই চুবুৰীয়া দেশৰ বাণিজ্যত ব্যাপক প্ৰভাৱ পেলায় ।
বাংলাদেশৰ বস্ত্ৰ নিৰ্মাণ খণ্ডত জন্মা ব্যাঘাত অব্যাহত থাকিলে ভাৰতৰ বস্ত্ৰ উদ্যোগটোৱেও সুযোগ আৰু প্ৰতিযোগিতামূলক প্ৰত্যাহ্বান দুয়োটাৰে সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ এইক্ষেত্ৰত ভাৰতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অৰ্ডাৰ লাভ কৰিব পাৰে যদিও কপাহৰ দৰে কেঁচামাল ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰত বাংলাদেশৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হয় ৷
#WATCH | Dhaka, Bangladesh: Tensions escalate in Bangladesh on the fourth day of garment workers' protests demanding higher wages. Garment factories, particularly in Dhaka's Mirpur area, had partially resumed operations in the morning. However, workers have once again walked out of factories and taken to the streets, prompting the deployment of police personnel to control the situation.— ANI (@ANI) November 3, 2026
প্ৰতিবাদ কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিল
বস্ত্ৰ উদ্যোগৰ সৈতে জড়িত শ্ৰমিকসকলে নূন্যতম মজুৰি মাহিলী ৯,৫১৮ হাজাৰ টকাৰ পৰা ৩০ হাজাৰ টকালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছিল ৷ যাৰ ফলতে এই প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হৈছিল ৷ এই দাবী বৰ্তমানৰ মজুৰিৰ তুলনাত ১৪০ শতাংশ বেছি ৷ শ্ৰমিকসকলৰ এই দাবীয়ে তেওঁলোকে লাভ কৰি থকা মজুৰি আৰু জীৱন-যাপনৰ ব্যয়ৰ মাজৰ ব্যৱধানক লৈ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা হতাশাক প্ৰতিফলিত কৰিছে ।
যোৱা ৩১ অক্টোবৰত আশুলিয়া আৰু গাজীপুৰৰ ঔদ্যোগিক অঞ্চলৰ কেইবাটাও কাপোৰৰ কাৰখানাত শ্ৰমিকে কাম বন্ধ কৰি ৰাজপথলৈ ওলাই অহাত প্ৰতিবাদ অধিক তীব্ৰতৰ হৈ পৰে । প্ৰতিবাদৰ এই জুইকুৰা অন্যান্য বস্ত্ৰ উৎপাদন উদ্যোগসমূহলৈও বিয়পি পৰিছিল ।
প্ৰতিবাদী শ্ৰমিকসকলে স্বেচ্ছাচাৰীভাৱে চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰাটো বন্ধ কৰাৰ দাবী উত্থাপনৰ লগতে বৰ্খাস্ত কৰা কৰ্মচাৰীসকলক অন্য ঠাইত কৰ্মসংস্থাপন লাভ কৰাত বাধা দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ব্লেকলিষ্টিঙৰ নিয়ম আঁতৰোৱা, চাকৰি হেৰুওৱা শ্ৰমিকসকলক পুনৰ নিযুক্তি দিয়াৰ দাবীকে ধৰি কেইবাটাও এনে দাবী উত্থাপন কৰে ।
সময়ৰ লগে লগে হোৱা ঘৰ ভাৰা বৃদ্ধি, যাতায়াত, খাদ্য, বিদ্যুৎ আৰু অন্যান্য অত্যাৱশ্যকীয় ব্যয়কে ধৰি কেইবাটাও ব্যয়ৰ বাবে শ্ৰমিকসকলৰ মজুৰিৰে নোজোৰে । যাৰ বাবে তেওঁলোকে মজুৰি বৃদ্ধিৰ দাবী তোলে যাতে ভালদৰে পৰিয়ালটো পোহপাল দিব পাৰে ৷
শেহতীয়াকৈ কাপোৰ উদ্যোগৰ সৈতে জড়িত কৰ্মচাৰীসকলৰ মজুৰি ২০২৩ চনৰ ১ ডিচেম্বৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল ৷ সেই সময়ত নূন্যতম ৮,০০০ টকাৰ পৰা ১২,৫০০ টকালৈ মজুৰি বৃদ্ধি কৰা হৈছিল ৷ সংশোধিত শ্ৰম আইনৰ অধীনত চলিত বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰ মাহত মজুৰিৰ গাঁথনিৰ সংশোধনৰ পুনৰ পৰ্যালোচনা কৰা হ’ব ।
বাৰে বাৰে দাবী উত্থাপন কৰাৰ পাছতো কৰ্তৃপক্ষই নতুন নূন্যতম মজুৰি ব’ৰ্ড গঠনত পলম কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ৷ ১ নৱেম্বৰত এই অসন্তুষ্টি আৰু অধিক তীব্ৰতৰ হৈ পৰে আৰু ঢাকাৰ মীৰপুৰ ঔদ্যোগিক অঞ্চলৰ লগতে গাজীপুৰ আৰু সাভাৰৰ কেইবাটাও স্থানলৈ প্ৰতিবাদ বিয়পি পৰে ।
আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীসকলক ছত্ৰভংগ দিয়াবলৈ চেষ্টা কৰাত দুয়োপক্ষৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হয় । নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে কন্দুৱা গেছ, পানীৰ কামান আদি ব্যৱহাৰ কৰাৰ বিপৰীতে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে আৰক্ষীক উদ্দেশ্যি শিলাবৰ্ষণ কৰে ৷ যাৰ ফলত বহু সা-সামগ্ৰীৰ ক্ষতিসাধন হয় ।
বাংলাদেশৰ সংবাদ ৱেবছাইট ‘দ্য ডেইলী ষ্টাৰ’ৰ তথ্য অনুসৰি, বিগত ১ নৱেম্বৰত দেশখনৰ কমেও ৫২৯ টা বস্ত্ৰ কাৰখানাই বন্ধ ঘোষণা কৰিছিল । আনহাতে, বাংলাদেশ গাৰ্মেণ্ট মেনুফেকচাৰ্ছ এণ্ড এক্সপ’ৰ্টাৰ্ছ এছ’চিয়েশ্বনে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, এই অশান্তিজৰ্জৰ পৰিৱেশৰ মাজতে প্ৰায় ৯,৮৭,১৯০ গৰাকী শ্ৰমিকে কৰ্মস্থলী এৰি যায় ।
চৰকাৰী সঁহাৰি আৰু মজুৰি ব’ৰ্ডৰ গঠন
প্ৰধানমন্ত্ৰী তাৰিক ৰহমানৰ নেতৃত্বত বাংলাদেশ চৰকাৰে ১ নৱেম্বৰত ছয়জনীয়া নূন্যতম মজুৰি ব’ৰ্ড গঠনৰ কথা ঘোষণা কৰি পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ অনাৰ চেষ্টা চলায় ৷ জ্যেষ্ঠ জিলা আৰু ছেছন ন্যায়াধীশ শ্বেখ আছফাকুৰ ৰহমানক এই ব’ৰ্ডৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে । ব’ৰ্ডত বস্ত্ৰ নিৰ্মাতা আৰু শ্ৰমিকৰ প্ৰতিনিধিৰ লগতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এজন স্বতন্ত্ৰ সদস্যকো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
শ্ৰম আৰু নিয়োগ মন্ত্ৰী আৰিফুল হক চৌধুৰীয়ে শ্ৰমিকসকলক নিজৰ নিজৰ কাৰখানালৈ ঘূৰি আহিবলৈ আহ্বান জনায় । তেওঁলোকৰ প্ৰাথমিক দাবী - মজুৰিৰ আনুষ্ঠানিক পৰ্যালোচনা এখন ব’ৰ্ড গঠনৰ জৰিয়তে সমাধান কৰা হ’ব বুলি তেওঁ আশ্বাস দিয়ে । অৱশ্যে এই ঘোষণাই ততাতৈয়াকৈ স্বাভাৱিক অৱস্থা ঘূৰাই অনাত ব্যৰ্থ হয় ৷
শ্ৰমিকসকলে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখি মজুৰি পুনৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলত দৰমহা অৰ্থপূৰ্ণ বৃদ্ধি হ’ব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ নিয়োগ সম্পৰ্কীয় অন্যান্য অভিযোগসমূহো সমাধান কৰিব লাগিব বুলি দৃঢ়তাৰে কয় ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰহমানে শীৰ্ষ মন্ত্ৰী আৰু উপদেষ্টাসকলৰ সৈতে জৰুৰী বৈঠক আহ্বান কৰি পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে ৷ বিষয়াসকলক শ্ৰমিক, কাৰখানা আৰু ৰাজহুৱা সম্পত্তি ধ্বংস হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰাটো নিশ্চিত কৰিবলৈও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিয়ে ।
শ্ৰমিকৰ অভিযোগৰ শোষণ কৰি কিছুমান ৰাজনৈতিক উপাদানে অস্থিৰতা সৃষ্টি কৰাৰ চেষ্টা চলাইছিল বুলিও চৰকাৰে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।
ইফালে, BGMEA আৰু বাংলাদেশ নিটৱেৰ মেনুফেকচাৰ্ছ এণ্ড এক্সপ’ৰ্টাৰ্ছ এছ’চিয়েশ্বনে সকীয়াই দিছে যে যদিহে প্ৰতিবাদৰ বাবে কাৰখানাসমূহ বন্ধ হৈ থাকে, তেন্তে বস্ত্ৰ নিৰ্মাতাসকলে দীৰ্ঘসময়ৰ বাবে নিজৰ কাম-কাজ বন্ধ কৰিবলৈ বাধ্য হ’ব পাৰে । কাৰখানাৰ মালিকসকলেও এই ইংগিত দিছে যে যদি শ্ৰমিকসকলে কামলৈ ঘূৰি আহিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে, তেন্তে তেওঁলোকে দেশৰ শ্ৰম আইন প্ৰয়োগ কৰি ‘কাম নকৰিলে, দৰমহা নোপোৱা’ নীতি ৰূপায়ণ কৰিব পাৰে ৷
২ নৱেম্বৰত দেশৰ বস্ত্ৰ উদ্যোগসমূহ পুনৰ মুকলি কৰা হয় যদিও উত্তেজনা শাম কটা নাছিল ৷ ঢাকা আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা ঔদ্যোগিক কেন্দ্ৰসমূহত সংঘৰ্ষ অব্যাহত থকাৰ বিপৰীতে পৰিস্থিতিৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ গাজীপুৰত সীমাৰক্ষী বাংলাদেশৰ(বিজিবি) সদস্যকে ধৰি একাধিক নিৰাপত্তাৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছিল । কাৰখানাসমূহ পুনৰ মুকলি কৰি কাম-কাজ পুনৰ আৰম্ভ হোৱাৰ কথা যদিও ইয়াক শ্ৰমিকসকলৰ সমস্যাৰ সমাধান বুলি গণ্য কৰিব নোৱাৰি ।
বাংলাদেশৰ অৰ্থনীতিৰ বাবে এই পৰিস্থিতি কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ
বাংলাদেশৰ ৰেডিমেড কাপোৰ উদ্যোগ ইয়াৰ অৰ্থনীতিৰ অন্যতম মূল স্তম্ভ আৰু দেশখনৰ ৰপ্তানিৰ জৰিয়তে হোৱা উপাৰ্জনৰ সৰ্ববৃহৎ উৎস । এয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ৰপ্তানিৰ ৰাজহৰ ৮০ শতাংশতকৈ অধিক, যিয়ে জিডিপিত প্ৰায় ১০ শতাংশ অৰিহণা যোগায় আৰু প্ৰায় ৪০ লাখ লোকক কৰ্মসংস্থাপন প্ৰদান কৰে ।
বাংলাদেশৰ সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পোৱা বাতৰি অনুসৰি, ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষত উদ্যোগটোৱে প্ৰায় ৩৮.৭ বিলিয়ন ডলাৰৰ ৰপ্তানিৰ অভিলেখ ৰচে ৷ চীনৰ পিছতে বিশ্বৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম কাপোৰ ৰপ্তানিকাৰক দেশ হিচাপে বাংলাদেশ পৰিচিত । বিশেষকৈ ইউৰোপ আৰু উত্তৰ আমেৰিকাৰ পিছত ই নিজকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফেশ্বন ব্ৰেণ্ড আৰু খুচুৰা বিক্ৰেতাসকলৰ এক মূল উৎসৰ গন্তব্যস্থান হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে ।
অতি স্পৰ্শকাতৰ সময়ত এই শেহতীয়া অশান্তিৰ উন্মেষ ঘটিছে । অক্টোবৰৰ পৰা ফেব্ৰুৱাৰী–মাৰ্চৰ সময়ছোৱা অৰ্ডাৰ লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ এই সময়তে প্ৰস্তুতকাৰীসকলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰেতাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰে আৰু আগন্তুক ছিজনৰ বাবে বস্ত্ৰ উৎপাদনৰ প্ৰতিশ্ৰুতিক ধাৰ্য কৰে ৷
বাংলাদেশৰ ‘দ্য ডেইলী ষ্টাৰ’ আৰু ‘দ্য বিজনেছ ষ্টেণ্ডাৰ্ড’ৰ ৱেবছাইট অনুসৰি উদ্যোগ প্ৰতিনিধিসকলে অনুমান কৰিছে যে এই সময়ছোৱাত বাৰ্ষিক প্ৰায় ৪০ শতাংশ ৰপ্তানি অৰ্ডাৰ লাভ কৰা হয় । ফলত সাময়িকভাৱে হোৱা যিকোনো পৰিস্থিতিয়ে উৎপাদনৰ সময়সূচী, ডেলিভাৰীৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু বিদেশী ক্ৰেতাৰ আস্থাত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে । ইয়াৰ প্ৰভাৱ উদ্যোগটোৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিগৰাকীৰে ওপৰত পৰিব পাৰে ৷
গতিকে চৰকাৰে এক দ্বৈত প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে ৷ এটা হৈছে মজুৰি সম্পৰ্কীয় বৈধ অভিযোগসমূহৰ সমাধান কৰা আৰু ইয়াৰ ফলত হোৱা যিকোনো বিঘিনি যাতে বাংলাদেশৰ ৰপ্তানি প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষমতাৰ সৈতে আপোচ নকৰে, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগে ।
মজুৰিৰ তাৎক্ষণিক বৃদ্ধিয়ে শ্ৰমিকৰ ক্ৰয় ক্ষমতা উন্নত কৰিব পাৰে আৰু এনেধৰণৰ প্ৰতিবাদৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস কৰিব পাৰে । কিন্তু প্ৰস্তুতকাৰীসকলে যুক্তি আগবঢ়ায় যে বৃদ্ধি পোৱা শ্ৰমৰ ব্যয়, শক্তিৰ সম্পৰ্কে অনিশ্চয়তা, উৎপাদন ব্যয় আৰু মূল বিদেশী বজাৰৰ ভিতৰত চাহিদা হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে তেওঁলোকৰ লাভৰ হাৰত ইতিমধ্যে চাপ পৰিছে ।
এনেধৰণৰ দীৰ্ঘদিনীয়া বিবাদে এক কঠিন পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, য’ত কাৰখানা বন্ধ হ’লে শ্ৰমিকৰ উপাৰ্জনৰ ক্ষতি হ’ব পাৰে ৷ আনহাতে, বস্ত্ৰ নিৰ্মাতাসকলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অৰ্ডাৰসমূহ হেৰুওৱাৰ আশংকা থাকে ৷
ভাৰতত ইয়াৰ প্ৰভাৱ
বাংলাদেশত ঘটি থকা এনে পৰিঘটনাই ভাৰতত কেইবাটাও প্ৰভাৱ পেলাইছে, যিবোৰে বাণিজ্য, বস্ত্ৰ উৎপাদন, ৰপ্তানি প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষমতা, নিয়োগ, আঞ্চলিক যোগান শৃংখল আৰু দ্বিপাক্ষিক অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্ক আদি ক্ষেত্ৰসমূহ সামৰি লৈছে । ভাৰতৰ বাবে আটাইতকৈ তাৎক্ষণিক সম্ভাৱ্য লাভ হ’ল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কাপোৰৰ অৰ্ডাৰ বাংলাদেশৰ বিপৰীতে ভাৰতীয় বস্ত্ৰ প্ৰস্তুতকৰ্তাসকলে লাভ কৰিব পাৰে ।
বিশ্বৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম বস্ত্ৰ ৰপ্তানিকাৰক দেশ হিচাপে বাংলাদেশৰ এই স্থিতিৰ অৰ্থ হ’ল - ইয়াৰ উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়াত যিকোনো ধৰণৰ ব্যাঘাত জন্মিব পাৰে ৷ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফেশ্বন কোম্পানীসমূহে নিজৰ উৎসৰ বাবে দেশখনৰ ওপৰত বহু পৰিমাণে নিৰ্ভৰ কৰে ।
প্ৰতিষ্ঠিত বস্ত্ৰ উৎপাদন পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ দ্বাৰা ভাৰত এই অৰ্ডাৰসমূহৰ কিছুমানৰ বাবে বিকল্প গন্তব্যস্থান হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিব পাৰে । ভাৰতৰ প্ৰধান বস্ত্ৰ আৰু পোছাক উৎপাদন কেন্দ্ৰসমূহ হৈছে ক্ৰমে - তিৰুপুৰ, বেংগালুৰু, নয়দা, গুৰুগ্ৰাম, লুধিয়ানা, চুৰাট আৰু আহমেদাবাদ ৷ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰেতাসকলে যদি তেওঁলোকৰ উৎসৰ ব্যৱস্থাৰ বৈচিত্ৰ্যতা আনিবলৈ বিচাৰে, তেন্তে লাভৱান হ’ব পাৰে ।
ভাৰতীয় বস্ত্ৰ প্ৰস্তুতকৰ্তাসকলৰ কপাহী কাপোৰ, নিটেড কাপোৰ, ঘৰুৱা বস্ত্ৰ, কৃত্ৰিম কাপোৰ, কাৰিকৰী বস্ত্ৰ আৰু মূল্য সংযোজিত কাপোৰকে ধৰি কেইবাটাও খণ্ডত কাম কৰাৰ ক্ষমতা আছে । শেহতীয়া অশান্তিয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ব্ৰেণ্ডসমূহক একক উৎপাদন কেন্দ্ৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি থাকিব নে একাধিক দেশত নিজৰ অৰ্ডাৰ বিতৰণ কৰিব সেই বিষয়ে পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ ভবাই তুলিব পাৰে ৷
বিশেষকৈ শ্ৰমিকসকলৰ মাজত বৃদ্ধি পোৱা অশান্তি, ৰাজনৈতিক অনিশ্চয়তা আৰু সা-সামগ্ৰীৰ সৈতে জড়িত সমস্যাসমূহ হ্ৰাস কৰিব বিচৰা কোম্পানীসমূহৰ বাবে যোগান শৃংখলৰ বৈচিত্ৰ্যৰ বহল বিশ্বব্যাপী ধাৰাটোৰ সৈতে একে হ’ব ।
ইয়াৰ এটা উদাহৰণ আছে ৷ ২০২৪ চনৰ আগষ্ট মাহত বাংলাদেশত ৰাজনৈতিক অস্থিৰতা আৰু কাৰখানা বন্ধ হোৱাৰ সময়ত ভাৰতীয় পোছাক ৰপ্তানিকাৰকসকলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অৰ্ডাৰসমূহ ভাৰতলৈ পুনৰ নিৰ্দেশিত হোৱাৰ সম্ভাৱনাৰ কথা ব্যক্ত কৰিছিল ৷
সেই সময়ত এপাৰেল এক্সপ’ৰ্ট প্ৰমোচন কাউন্সিলে ইংগিত দিছিল যে ভাৰতীয় নিৰ্মাতাসকলৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি যোগানৰ কিছুমান ব্যৱধান দূৰ কৰাত সহায় কৰিব পাৰি । কিন্তু উদ্যোগ প্ৰতিনিধিসকলে সতৰ্ক কৰি দিয়ে যে ভাৰতৰ বৰ্তমানৰ উৎপাদন ক্ষমতা আৰু যোগান শৃংখলৰ বাধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি হঠাতে বৃহৎ অৰ্ডাৰ লাভ কৰাটো দেশখনৰ বাবে কঠিন কাম বুলি বিবেচিত হ’ব ।
চলিত বৰ্ষৰ নৱেম্বৰৰ পৰিঘটনাই আকৌ এবাৰ একেধৰণৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷ বিশেষকৈ যদিহে এই প্ৰতিবাদ পৰৱৰ্তী কেইবাসপ্তাহলৈকে থাকে । কিন্তু এনেধৰণৰ অৰ্ডাৰক স্বয়ংক্ৰিয় বা স্থায়ী বুলি গণ্য কৰা উচিত নহয় । বাংলাদেশৰ পৰা উৎপাদন আঁতৰোৱাৰ আগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰেতাসকলে মূল্য নিৰ্ধাৰণ, উৎপাদন ক্ষমতা, পণ্যৰ মান, ডেলিভাৰীৰ সময়সূচী আৰু দক্ষ শ্ৰমিকৰ উপলব্ধতা আদি কাৰকসমূহৰ মূল্যায়ন কৰিব ।
বাংলাদেশৰ শ্ৰমিকৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা অশান্তিয়ে ভাৰতৰ বস্ত্ৰ উদ্যোগত কি প্ৰভাৱ পেলাব ?
এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ’ল বস্ত্ৰ নিৰ্মাণ খণ্ডত বাংলাদেশে যথেষ্ট খৰচৰ সুবিধা লাভ কৰে । চৰকাৰে মজুৰিৰ তাৎক্ষণিক বৃদ্ধিৰ অনুমোদন দিলেও বাংলাদেশে কিছু পৰিমাণে খৰচৰ সুবিধা ৰাখিব পাৰে । ই চূড়ান্ত মজুৰিৰ গাঁথনি, উৎপাদনশীলতাৰ স্তৰ আৰু অন্যান্য উৎপাদন সম্পৰ্কীয় খৰচৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব ।
২ নৱেম্বৰত ‘বিজনেছ ষ্টেণ্ডাৰ্ড’ ত প্ৰকাশিত এক বিশ্লেষণত বাংলাদেশৰ প্ৰস্তাৱিত মজুৰিৰ তুলনা ভাৰতৰ নিৰ্বাচিত ৰাজ্যৰ অদক্ষ কাপোৰৰ শ্ৰমিকৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত নূন্যতম মজুৰিৰ সৈতে তুলনা কৰা হৈছে ।
ইয়াৰ ভিতৰত ভাৰতৰ কিছুমান ৰাজ্যৰ আনুমানিক মাহিলী হাৰৰ তথ্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, যেনে - কৰ্ণাটক (১৩,২৫৪ টকা), তামিলনাডু (১৪,০৪৪ টকা) আৰু পঞ্জাব (১৩,৪৮৬ টকা) । এই পৰিসংখ্যাসমূহ বিভিন্ন দেশৰ মাজত প্ৰত্যক্ষভাৱে তুলনা কৰিব নোৱাৰি, কিয়নো বিনিময় হাৰ, বিধিগত মজুৰিৰ মাজত থকা পাৰ্থক্য, কামৰ সময় আৰু অতিৰিক্ত নিয়োগ সম্পৰ্কীয় সুবিধাসমূহৰ ভিন্নতা থাকে । তথাপিও এই পৰিসংখ্যাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পোছাকৰ বজাৰত প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰা ভাৰতীয় নিৰ্মাতাসকলে সন্মুখীন হোৱা খৰচৰ চাপৰ কথা বুজাইছে ।
বাংলাদেশী সাংবাদিক ছাইফুৰ ৰহমান তপনৰ মতে, ভাৰতৰ পূবৰ প্ৰতিবেশী দেশখনে বিগত চাৰি বছৰ ধৰি ভয়াৱহ মুদ্ৰাস্ফীতিৰ সৈতে যুঁজি থকাৰ কথা মনত ৰাখি বৰ্তমানৰ এই পৰিস্থিতিক এক স্বাভাৱিক পৰিঘটনা হিচাপে গণ্য কৰা উচিত ৷
ইটিভি ভাৰতক ঢাকাৰ পৰা ফোনযোগে তপনে কয়, ‘‘২০২৪ চনৰ আগষ্ট মাহৰ গণ বিদ্ৰোহৰ পিছত বাংলাদেশৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা আৰু আইন-শৃংখলাৰ পৰিস্থিতিত বিভিন্ন নতুন সমস্যাৰ সংযোজন ঘটিছিল । আমাৰ বস্ত্ৰশিল্পৰ শ্ৰমিকসকল বেছিভাগেই ব্যতিক্ৰমীভাৱে আমাৰ সমাজৰ অভাৱগ্ৰস্ত শ্ৰেণীৰ ।তেওঁলোকে বেছিভাগেই এই পৰিস্থিতিৰ বোজা বহন কৰিবলগীয়া হয় ।’’
তপনে লগতে কয় যে বাংলাদেশৰ বস্ত্ৰ উদ্যোগৰ সৈতে জড়িত শ্ৰমিকসকলৰ বাবে মজুৰি ব’ৰ্ড নিশ্চিতভাৱে গঠন কৰা হ’ব । তেওঁ কয়, ‘‘দেশৰ দুৰ্বল অৰ্থনৈতিক প্ৰদৰ্শন আৰু অন্যান্য সংকটৰ বাবে নিয়োগকৰ্তাসকলেও যথেষ্ট লোকচান বহন কৰিবলগীয়া হয় । ঠিক এই কাৰণেই, শ্ৰমিকসকলৰ মাজত অসন্তুষ্টি নাথাকিলে চৰকাৰ আৰু নিয়োগকৰ্তাসকলে মজুৰি ব'ৰ্ড স্থাপন কৰিবলৈ সন্মত নহ'লহেঁতেন ।’’
ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত তপনে কয় যে দেশখনত বিশেষ প্ৰভাৱ নপৰে, কিয়নো শেহতীয়াকৈ ভাৰতলৈ বাংলাদেশৰ বস্ত্ৰজাত সামগ্ৰীৰ আমদানি হ্ৰাস পাইছে । বাণিজ্য মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি, চলিত বৰ্ষৰ মাৰ্চ মাহত সমাপ্ত হোৱা বিত্তীয় বৰ্ষত ভাৰতে বাংলাদেশলৈ মুঠ ১০.৫৮ বিলিয়ন ডলাৰ ৰপ্তানিৰ ভিতৰত প্ৰায় ২ বিলিয়ন ডলাৰ কপাহী সূতা, কাপোৰ আৰু হস্ততাঁত সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰিছিল৷
তেওঁ কয় যে ভাৰতে আন দেশৰ পৰা যোগানৰ উৎস লাভ কৰিব পাৰে । ইয়াৰ উপৰিও তপনে উল্লেখ কৰে যে কিছু ৰাজনৈতিক উত্তেজনা অনিবাৰ্য, কিয়নো বাংলাদেশৰ গৃহমন্ত্ৰী চালাহুদ্দিন আহমেদে উল্লেখ কৰিছে যে চলি থকা প্ৰতিবাদক “আমাৰ সীমান্তৰ বাহিৰৰ” উপাদানে ইন্ধন যোগাইছে । তেওঁ লগতে কয়, ‘‘সেয়েহে এই বিষয়টোৱে ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ মাজৰ সম্পৰ্কত আৰু অধিক প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ।’’
লগতে পঢ়ক: এল নিনোৰ ট্ৰিপল প্ৰভাৱ: ২৭.৪ কোটি লোক খাদ্য সংকটত, শীততো গৰমৰ অনুভৱ, ধান-ঘেঁহুৰ খেতি ধ্বংস