বাংলাদেশ বিদ্ৰোহৰ পিছত বৃহস্পতিবাৰে প্ৰথমটো নিৰ্বাচন : গণতান্ত্ৰিক নীতি আৰু সংখ্যালঘুৰ অধিকাৰৰ এক পৰীক্ষা
বহিঃৰাষ্ট্ৰত বসবাস কৰা বাংলাদেশী নাগৰিকসকলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ডাক ভোটিং ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব ।
Published : February 11, 2026 at 5:59 PM IST
ঢাকা : বৃহস্পতিবাৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰ্বাচনত বাংলাদেশীসকলে ভোটদান কৰিব । ই হ'ব গণ বিদ্ৰোহে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাৰ ১৫ বছৰীয়া শাসনৰ অন্ত পেলোৱাৰ পিছত প্ৰথমটো নিৰ্বাচন । জনসাধাৰণে এই নিৰ্বাচনক লৈ বহু আশা কৰিছে । তেওঁলোকৰ আশা এই নিৰ্বাচনে দশকৰো অধিক সময় বিতৰ্কিত নিৰ্বাচন আৰু সংকুচিত ৰাজনৈতিক স্থানৰ পিছত গণতান্ত্ৰিক নীতি-নিয়ম পুনৰ স্থাপন কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ।
এই পৰিৱৰ্তনৰ নিৰ্বাচনৰ তদাৰক কৰিছে নোবেল বঁটাবিজয়ী মহম্মদ ইউনুছৰ নেতৃত্বাধীন অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন প্ৰশাসনে । তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ন্যায্য ভোটদানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে । বাংলাদেশৰ নিৰ্বাচনৰ বিষয়ে জানো আহক ।
নিৰ্বাচনৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি
নতুন সংসদ নিৰ্বাচনত প্ৰায় ১৭ কোটি লোকৰ দেশখনৰ ১২.৭ কোটিতকৈ অধিক যোগ্য ভোটাৰে অংশগ্ৰহণ কৰিব । দেশজুৰি ১,৯৮১ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে সংসদীয় আসনৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব । ইউনুছ নেতৃত্বাধীন প্ৰশাসনে মুক্ত, ন্যায্য আৰু শান্তিপূৰ্ণ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ বুলি উল্লেখ কৰিছে । ইয়াক নিশ্চিত কৰাত সহায় কৰিবলৈ ইউৰোপীয় ইউনিয়ন আৰু বাংলাদেশৰ অন্তৰ্গত কমনৱেলথকে ধৰি প্ৰায় ৫০০ বিদেশী পৰ্যবেক্ষক উপস্থিত থাকিব ।
এই ভোটদানত এক উল্লেখযোগ্য পদ্ধতিগত পৰিৱৰ্তনো ঘটিছে । বহিঃৰাষ্ট্ৰত বসবাস কৰা বাংলাদেশী নাগৰিকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ডাক ভোটিং ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব । দেশৰ বৃহৎসংখ্যক প্ৰবাসী জনতাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰি নিৰ্বাচনী অংশগ্ৰহণ বিস্তৃত কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংসদত ৩৫০ খন আসন আছে । ইয়াৰে ৩০০ খন একক সদস্য সমষ্টিৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ বিপৰীতে অতিৰিক্ত ৫০ খন আসন মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষিত । সংসদৰ কাৰ্যকাল পাঁচ বছৰীয়া ।
বাংলাদেশত গণতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে ভোটগ্ৰহণ এক পৰীক্ষা
নিৰ্বাচনত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যকাল, কাৰ্যবাহী ক্ষমতাৰ ওপৰত অধিক শক্তিশালী পৰীক্ষা আৰু সংসদীয় ক্ষমতা আৰু অন্যান্য সুৰক্ষা ব্যৱস্থাকে ধৰি একত্ৰীকৰণত বাধা দিয়া ৰাজনৈতিক সংস্কাৰৰ বাবেও গণভোট অনুষ্ঠিত হ’ব ।
এই প্ৰক্ৰিয়াই প্ৰকৃত প্ৰাতিষ্ঠানিক সংস্কাৰ প্ৰদান কৰে নে বৰ্তমানৰ ক্ষমতাৰ গাঁথনিকে সমৰ্থন কৰাটো অব্যাহত ৰাখি বাংলাদেশৰ ঘৰুৱা স্থিতিশীলতাক গঢ় দিব, যিটো ১৯৭১ চনত পাকিস্তানৰ পৰা স্বাধীনতাৰ পিছত সামৰিক শাসন আৰু দুৰ্বল গণতান্ত্ৰিক গাঁথনিৰ সময়ছোৱাত চিহ্নিত হৈ আহিছে সেইটো লক্ষণীয় হ'ব ।
ৰবাৰ্ট এণ্ড এথেল কেনেডি হিউমেন ৰাইটছ চেণ্টাৰৰ কৰ্মচাৰী এটৰ্নী কেথেৰিন কুপাৰে কয়, "বাংলাদেশৰ ভৱিষ্যত ইয়াৰ নাগৰিক আৰু নিৰ্বাচিত নেতাৰ হাতত আছে, যাতে দেশখনৰ অধিকাৰ সন্মানীয় গণতন্ত্ৰ হিচাপে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত কৰিব পৰা যায় ।"
তেওঁ কয় যে নৱনিৰ্বাচিত চৰকাৰে “নাগৰিক স্থানক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া আৰু সুৰক্ষা দিয়া, নাগৰিক সমাজ, সংবাদ মাধ্যম, ৰাজনৈতিক বিৰোধী আৰু সকলো নাগৰিককে দমনৰ ভয় নোহোৱাকৈ মাত মাতিবলৈ দিয়াটো অতি জৰুৰী ।”
যুৱক-যুৱতীসকলৰ জনপ্ৰিয় প্ৰতিবাদী আন্দোলন স্থায়ী গণতান্ত্ৰিক পৰিৱৰ্তনলৈ ৰূপান্তৰিত হ’ব পাৰে নেকি তাৰো গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা হিচাপে কাম কৰিব এই নিৰ্বাচনৰ ফলাফল । নিৰ্বাচনত প্ৰায় ৫০ লাখ লোক নতুন ভোটাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোটদান কৰিব ।
জিয়াৰ পুত্ৰই নিজৰ পৰিচয় গঢ়াৰ সম্ভাৱনা আছে
বাংলাদেশৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ দশক দশক ধৰি দুটা প্ৰতিদ্বন্দ্বী বংশৰ আশে-পাশে ঘূৰি আহিছে । এফালে দেশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কন্যা হাছিনাৰ নেতৃত্বত আছে আৱামি লীগ। ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে বাংলাদেশ নেচনেলিষ্ট পাৰ্টী, যিটো বৰ্তমান প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী খালেদা জিয়াৰ পুত্ৰ তাৰিক ৰহমানৰ নেতৃত্বত আছে । উল্লেখ্য যে যোৱ বছৰ ডিচেম্বৰ মাহত জিয়াৰ মৃত্যু হয় ।
আৱামি লীগ নিষিদ্ধ হোৱাৰ লগে লগে বি এন পিয়ে আগশাৰীৰ দল হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰি তাৰিক ৰহমানক আগশাৰীৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে স্থান দিছে । ১৭ বছৰ স্বনিৰ্বাসনৰ অন্তত ডিচেম্বৰ মাহত বাংলাদেশলৈ উভতি অহা ৰহমানে গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠান পুনৰ নিৰ্মাণ, আইনৰ শাসন পুনৰুদ্ধাৰ আৰু অৰ্থনীতি পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ।
আনহাতে, বি এন পিক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে ইছলামিক সংগঠন জামাত-ই-ইছলামীৰ নেতৃত্বত ১১টা দলৰ মিত্ৰজোঁটে । এই মিত্ৰজোঁটে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত নিজৰ প্ৰভাৱ বৃদ্ধি কৰিব বিচাৰিছে । হাছিনাৰ দিনত জামাত-ই-ইছলামীক নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল যদিও তেওঁ ক্ষমতাৰ পৰা নিৰ্বাসিত হোৱাৰ পিছৰে পৰা জামাত-ই-ইছলামীয়ে প্ৰভাৱ লাভ কৰিছে । এই মিত্ৰতাত ২০২৪ চনৰ বিদ্ৰোহৰ নেতাসকলে সৃষ্টি কৰা নৱগঠিত নেচনেল চিটিজেন পাৰ্টীকো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
কেইবা দশকৰ পিছত হাছিনা অবিহনে প্ৰথম নিৰ্বাচন
বৰ্তমান ভাৰতত নিৰ্বাসিত হৈ বাস কৰি থকা হাছিনাক ক্ষমতাৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰাৰ পিছত এই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’ব । যোৱা বছৰ ইউনুছ নেতৃত্বাধীন প্ৰশাসনৰ অধীনত থকা বিশেষ ন্যায়াধিকৰণে তেওঁৰ অনুপস্থিতিতে হাছিনাক মৃত্যুদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিছিল । ২০২৪ চনৰ বিদ্ৰোহৰ সময়ত শ শ লোকৰ মৃত্যুক লৈ মানৱতাবিৰোধী অপৰাধৰ গোচৰ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হয় ।
ইফালে হাছিনাই এই আদালতক 'কেংগাৰু আদালত' বুলি অভিহিত কৰি এই বিচাৰক গৰিহণা দিছে । নিৰ্বাসনৰ পিছত ভাৰতৰ পৰায়ে দ্য এছ’চিয়েটেড প্ৰেছৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ নিজৰ দলটোক নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণৰ পৰা বাদ দিয়াৰ সিদ্ধান্তক গৰিহণা দিয়ে । হাছিনাৰ শাসনকালত বিৰোধী দল আৰু মানৱ অধিকাৰ সংগঠনসমূহে দেশখনৰ নিৰ্বাচনক বিশ্বাসযোগ্যতাৰ অভাৱ বুলি ব্যাপকভাৱে সমালোচনা কৰিছিল ।
সংখ্যালঘু হিন্দুসকলৰ ভয় অনুভৱ
বাংলাদেশত ক্ৰমান্বয়ে গা কৰি উঠা জৰুৰী চিন্তাৰ বিষয়টো হ’ল কঠোৰপন্থী গোটৰ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা প্ৰাধান্য । তেওঁলোকৰ প্ৰভাৱে মহিলা আৰু ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলৰ অধিকাৰ আৰু সুৰক্ষাক লৈ আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে । সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায় বিশেষকৈ হিন্দুসকলে বৰ্ধিত ভয় আৰু হিংসাৰ ঘটনাৰ কথা কৈছে । যাৰ ফলত মুছলমান সংখ্যাগৰিষ্ঠ দেশখনত নিজৰ স্থানৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ আশংকা গভীৰ হৈ পৰিছে ।
ইছলামিক মিত্ৰজোঁটে এই উত্তেজনাৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰি ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱ পুনৰ দৃঢ় কৰিব পাৰে বুলি উদ্বেগ বৃদ্ধি পাইছে । উল্লেখ্য যে বাংলাদেশত ৯০% তকৈ অধিক জনসংখ্যা হৈছে মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ । আনহাতে, প্ৰায় ৮% হৈছে হিন্দু নাগৰিক ।