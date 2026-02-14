ETV Bharat / international

বাংলাদেশ প্ৰথম ! বাংলাদেশৰ বৈদেশিক নীতিৰ ক্ষেত্ৰত স্থিতি স্পষ্ট কৰিলে তাৰিক ৰহমানে

বৃহৎ জয়ৰ পিছত প্ৰথমবাৰ সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি তাৰিক ৰহমানে ভাৰতৰ সৈতে সম্পৰ্ক সন্দৰ্ভত কয়, ‘মোৰ বাবে বাংলাদেশীৰ স্বাৰ্থ সৰ্বোচ্চ’ ।

বি এন পিৰ মুৰব্বী তাৰিক ৰহমান (Photo/Reuters)
By ANI

Published : February 14, 2026 at 8:26 PM IST

4 Min Read
ঢাকা : বাংলাদেশৰ ত্ৰয়োদশ ৰাষ্ট্ৰীয় সংসদীয় নিৰ্বাচনত বৃহৎ জয়ৰ পিছত বাংলাদেশ নেচনেলিষ্ট পাটীয়ে শনিবাৰে সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰে আৰু দলটোৰ মুৰব্বী তাৰিক ৰহমানে ভাৰতৰ সৈতে সম্পৰ্ককে ধৰি বাংলাদেশৰ বৈদেশিক নীতিয়ে দেশৰ স্বাৰ্থক অগ্ৰাধিকাৰ দিব বুলি জোৰ দিয়ে । সংবাদমেলত বি এন পিৰ অধ্যক্ষ তাৰিক ৰহমানে জোৰ দি কয় যে বাংলাদেশৰ বৈদেশিক নীতিয়ে দেশৰ স্বাৰ্থ আৰু জনসাধাৰণৰ মংগলক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ে ।

দলটোৰ কূটনৈতিক অগ্ৰাধিকাৰ সন্দৰ্ভত সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ৰহমানে কয়, "বাংলাদেশৰ স্বাৰ্থত থকা বৈদেশিক নীতিৰ বিষয়ে আমি নিজকে স্পষ্ট কৰি দিছো আৰু বাংলাদেশী জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থই প্ৰথম স্থান লাভ কৰে । বাংলাদেশ আৰু বাংলাদেশী জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰি আমি আমাৰ বৈদেশিক নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰিম ।"

ৰহমানৰ "বাংলাদেশ প্ৰথম" নীতিৰ লক্ষ্য হৈছে ভাৰত, চীন, আৰু পাকিস্তানৰ দৰে আঞ্চলিক শক্তিসমূহৰ সৈতে সম্পৰ্কৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাৰ লগতে অৰ্থনৈতিক চাপ আৰু শাসন ব্যৱস্থাৰ দৰে ঘৰুৱা প্ৰত্যাহ্বানসমূহো মোকাবিলা কৰা । বিভিন্ন দেশৰ সাংবাদিকসকলে সংবাদমেলত অংশগ্ৰহণ কৰে, য’ত এটা প্ৰশ্ন আছিল নিৰ্বাচনী বিজয়ৰ পিছত বি এন পি চৰকাৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্পৰ্কৰ প্ৰতি কেনে দৃষ্টিভংগী গ্ৰহণ কৰিব ।

দলটোৰ কূটনৈতিক কাঠামোৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰি বি এন পিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা আমিৰ খাছৰু মাহমুদ চৌধুৰীয়ে কয় যে দলটোৱে বহুপক্ষীয়তাবাদত বিশ্বাস কৰে আৰু দেশকেন্দ্ৰিক পন্থা গ্ৰহণ নকৰে । তেওঁ কয়, "বি এন পিয়ে বহুপক্ষীয়তাবাদৰ নীতিত বিশ্বাস কৰে । আমাৰ দেশকেন্দ্ৰিক নীতি নাই । আমাৰ নীতি বিশ্বজুৰি প্ৰযোজ্য, পাৰস্পৰিক সন্মান, পাৰস্পৰিক স্বাৰ্থ, হস্তক্ষেপহীনতা আৰু কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি । বাংলাদেশৰ বাবে এইবোৰ বাংলাদেশৰ বৈদেশিক নীতিৰ মৌলিক দিশ, আৰু ই বিশ্বৰ সকলো দেশতে প্ৰযোজ্য ।"

বি এন পিৰ নেতৃত্বই ইংগিত দিছিল যে সাৰ্বভৌমত্ব ৰক্ষা কৰা, কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত কৰা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অংশীদাৰিত্বত পাৰস্পৰিক সন্মান বৃদ্ধি কৰাটোৱে বাংলাদেশৰ কাৰ্যকালত বৈদেশিক সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিব । ইফালে ভাৰতে বি এন পি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ সৈতে সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰহমানক বিজয়ৰ বাবে অভিনন্দন জনাইছে আৰু গণতান্ত্ৰিক বাংলাদেশৰ প্ৰতি ভাৰতৰ সমৰ্থন পুনৰ দৃঢ় কৰিছে ।

এক্সৰ এটা পোষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "মই মোৰ কথা ক'ব বিচাৰিছো । বাংলাদেশৰ সংসদীয় নিৰ্বাচনত বি এন পিৰ বৃহৎ জয়ৰ বাবে তাৰিক ৰহমান ডাঙৰীয়াক বহুত অভিনন্দন । এই জয়ে আপোনাৰ নেতৃত্বৰ প্ৰতি বাংলাদেশৰ জনসাধাৰণৰ আস্থাক প্ৰতিফলিত কৰিছে ।" তেওঁ আৰু কয়, “আমাৰ বৈচিত্ৰ্যময় সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে আৰু আমাৰ উমৈহতীয়া উন্নয়নৰ লক্ষ্যসমূহ আগুৱাই নিয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ সৈতে কাম কৰিবলৈ মই আগ্ৰহী ।” প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৰহমানৰ সৈতেও বাৰ্তালাপ কৰি দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক বন্ধ কৰাৰ বাবে ভাৰতৰ দায়বদ্ধতা পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰে ।

আনহাতে ৰহমানে ভাৰতৰ সৈতে সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাগমেটিক পন্থাৰ সংকেত দিছে, “পাৰস্পৰিক সন্মান আৰু বুজাবুজি”ৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক গঢ় দিয়া মূল বিষয়সমূহৰ ভিতৰত সীমান্ত নিৰাপত্তা, কথিত অবৈধ প্ৰব্ৰজন আৰু বাংলাদেশৰ ভূখণ্ডৰ পৰা কাম কৰা বিদ্ৰোহী গোটসমূহৰ উদ্বেগ; তিস্তা আৰু পদ্মৰ দৰে সীমা অতিক্ৰম কৰা নদীকে ধৰি পানীৰ ভাগ-বতৰা; ইয়াৰ ভিতৰত সংখ্যালঘু নিৰাপত্তা, বিশেষকৈ শেহতীয়া আক্ৰমণৰ পিছত হিন্দু আৰু অন্যান্য সংখ্যালঘুৰ সুৰক্ষা, অৰ্থনৈতিক সহযোগিতা, বাণিজ্য, বিনিয়োগ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা আদি ।

সংসদীয় নিৰ্বাচনত বি এন পিৰ নিৰ্ণায়ক জয়ৰ পিছত প্ৰথম মন্তব্যত বি এন পিৰ মুৰব্বী তাৰিক ৰহমানে ৰাষ্ট্ৰীয় ঐক্যৰ আহ্বান জনাই ফলাফলক গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধৰ বাবে নতুন আদেশ বুলি অভিহিত কৰে । ফলাফল ঘোষণাৰ পাছত দেশবাসীক সম্বোধন কৰি ৰহমানে ৰাজনৈতিক মতানৈক্যৰ মাজতো মিলনৰ বাবে আবেদন জনায় । আমাৰ পথ আৰু মতামত বেলেগ বেলেগ হ’ব পাৰে, কিন্তু দেশৰ স্বাৰ্থত আমি একত্ৰিত হৈ থাকিব লাগিব ।

ইটিভি ভাৰত অসম
