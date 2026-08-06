দিল্লীত সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হাছিনাৰ মত বিনিময়ক লৈ ক্ষুব্ধ বাংলাদেশ
এই অনুষ্ঠানে দুয়োখন দেশৰ সম্পৰ্কত কি প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে সেই বিষয়ে ভাৰত চৰকাৰক আগতীয়াকৈ জনোৱাৰ পিছতো অনুষ্ঠানটো কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল । ঢাকাৰ ক্ষোভ ৷
By ANI
Published : August 6, 2026 at 9:20 AM IST
ঢাকা: নতুন দিল্লীত শ্বেখ হাছিনাই সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে কৰা ভাবৰ আদান-প্ৰদানত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে বাংলাদেশৰ তাৰিক ৰহমান চৰকাৰ । নতুন দিল্লীত শ্বেখ হাছিনাৰ ভাৰ্চুৱেল বাৰ্তালাপক লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি বাংলাদেশ চৰকাৰে ই বাংলাদেশৰ জনসাধাৰণৰ আৱেগক আঘাত কৰা বুলি কয় । ইয়াৰ দ্বাৰা ভাৰতৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক উন্নত কৰাৰ প্ৰচেষ্টাত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে বুলি সকীয়াই দিয়ে বাংলাদেশৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়ে ।
বুধবাৰে বাংলাদেশৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়ে এক বিবৃতিত কয়, "গণহত্যাৰ দোষী সাব্যস্ত হোৱা আৰু পলায়ন কৰা শ্বেখ হাছিনাক নতুন দিল্লীত সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে লাইভ মত-বিনিময় কৰিবলৈ দিয়াত বাংলাদেশ গভীৰ অসন্তুষ্ট । এই সময়ত তেওঁ আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকলে বাংলাদেশ আৰু ইয়াৰ জনসাধাৰণৰ বিৰুদ্ধে বিষাক্ত বক্তব্য আগবঢ়ায় ।"
বিবৃতিটোত আৰু কোৱা হৈছে, "ঢাকাই গভীৰ দুখ প্ৰকাশ কৰিছে যে এই অনুষ্ঠানে দুয়োখন দেশৰ সম্পৰ্কত কি প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে সেই বিষয়ে ভাৰত চৰকাৰক আগতীয়াকৈ জনোৱাৰ পিছতো এই ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল ।"
বাংলাদেশৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়ে উল্লেখ কৰিছে যে, যিদিনা বাংলাদেশীসকলে জুলাই বিপ্লৱৰ দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তি উদযাপন কৰিছিল, সেইদিনা ভাৰতৰ মাটিত শ্বেখ হাছিনাই দিয়া ভাষণে বাংলাদেশৰ সাৰ্বভৌমত্বক অপমান কৰিছিল ৷ মন্ত্ৰণালয়ে এয়া জুলাই বিপ্লৱৰ শ্বহীদসকলক ভয়াৱহ অপমান বুলিও অভিহিত কৰে ৷ মন্ত্ৰণালয়ে কয়, "ৰাষ্ট্ৰসংঘই নিশ্চিত কৰা তথ্যক অস্বীকাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে ৷ ২০২৪ চনৰ জুলাই-আগষ্ট মাহত ফেচিষ্ট শাসনৰ সময়ত নিৰীহ লোকক, আনকি সৰু ল'ৰা-ছোৱালীকো নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰা হৈছিল ৷ পলায়ন কৰা আৰু দোষী সাব্যস্ত হোৱা শ্বেখ হাছিনা আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকলে ইতিহাস সলনি কৰাৰ এই প্ৰচেষ্টা অসাৰ ৷ বাংলাদেশৰ জনসাধাৰণে ইয়াৰ পূৰ্বেও এনে প্ৰচেষ্টা নাকচ কৰিছে আৰু আজিও কৰিয়েই আছে ৷"
জুলাই বিপ্লৱৰ নীতি পুনৰাবৃত্তি কৰি মন্ত্ৰণালয়ে কয় যে বাংলাদেশৰ জনসাধাৰণে ফেচিবাদৰ ক’লা দিনলৈ কেতিয়াও ঘূৰি নাযাবলৈ দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ আৰু বাংলাদেশ কেতিয়াও আন কোনো দেশৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নহ’ব বুলি কয় ৷ মন্ত্ৰণালয়ে লগতে কয় যে দোষী শ্বেখ হাছিনা আৰু তেওঁৰ সমগ্ৰ নেটৱৰ্কে কেতিয়াও বাংলাদেশৰ ৰাজনীতিত স্থান নাপাব ৷
বিবৃতিটোত লগতে কোৱা হৈছে, "বাংলাদেশে ভাৰতৰ সৈতে সমতা, পাৰস্পৰিক সন্মান, ইজনে সিজনৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয়ত হস্তক্ষেপ নকৰা আৰু জাতীয় সন্মানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আন্তৰিক আৰু ভৱিষ্যতমুখী সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিব বিচাৰে ৷ অৱশ্যে ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ মাজত ২০১৩ চনৰ প্ৰত্যাৰ্পণ চুক্তিৰ অধীনত শ্বেখ হাছিনাক ঘূৰাই অনাৰ বাবে আমাৰ একাধিক দাবীৰ প্ৰতি ভাৰত চৰকাৰে এতিয়াও সঁহাৰি নিদিয়াটো দুখজনক ৷"
মন্ত্ৰণালয়ে আৰু কয়, "ইয়াৰ বিপৰীতে শ্বেখ হাছিনাক যিকোনো অজুহাতত সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে মুকলিকৈ কথা কোৱাৰ সুযোগ দিয়াটোৱে বাংলাদেশৰ জনসাধাৰণৰ আৱেগক আঘাত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ ইয়াৰ ফলত ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ মাজত সুসম্পৰ্কৰ বিকাশতো নেতিবাচক প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷"
শ্বেখ হাছিনাই কি কৈছিল ?
বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাই বুধবাৰে ডিচেম্বৰ মাহত নিজৰ দেশলৈ উভতি যোৱাৰ কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছিল ৷ তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ, কাৰাদণ্ড, জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি আদি যিকোনো পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ’বলৈ সাজু বুলিও কৈছিল ৷ তেওঁ বাংলাদেশ এৰি যোৱাৰ পিছত নতুন দিল্লীত প্ৰথমখন ভাৰ্চুৱেল সংবাদমেলত শ্বেখ হাছিনাই কৈছিল- "মোৰ সমৰ্থক আৰু দেশবাসীয়ে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সময়ত মই বহিঃৰাষ্ট্ৰত থাকিব নোৱাৰিম ৷"
তেওঁ কয়, "মোৰ যিয়েই নহওক, মই মোৰ মানুহৰ ওচৰলৈ উভতি যাম ৷ মোৰ মৰমৰ দেশবাসী বিপদত পৰিলে মই আঁতৰি থাকিব নোৱাৰো ৷ মই ডিচেম্বৰ মাহত উভতি যাব বিচাৰো ৷"