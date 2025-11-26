মৃত্যুদণ্ডৰে দণ্ডিত বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনা; ৩০ নৱেম্বৰলৈকে দেশজোৰা প্ৰতিবাদ কৰিব দলে
প্ৰতিবাদ, বিক্ষোভ সকলো জিলা আৰু উপজিলাত প্ৰতিৰোধ সমদল ঘোষণা আৱামী লীগৰ ।
Published : November 26, 2025 at 1:14 PM IST
ঢাকা : বাংলাদেশৰ নিৰ্বাসিত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাক মানৱতা বিৰোধী অপৰাধত দোষী সাব্যস্ত কৰি বাংলাদেশৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধ ন্যায়াধিকৰণে তেওঁক মৃত্যুদণ্ডৰ আদেশ দিয়াৰ পিচতেই আৰম্ভ হোৱা প্ৰতিবাদে লৈছে তীব্ৰ ৰূপ । হাছিনাৰ আৱামী লীগে মঙলবাৰৰ পৰা অহা ৩০ নৱেম্বৰলৈকে দেশজোৰা আন্দোলন আৰু প্ৰতিৰোধ সমদল ঘোষণা কৰিছে । অবৈধ বুলি আখ্য়া দিয়া ন্যায়াধিকৰণে প্ৰাক্তণ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক দিয়া মৃত্যুদণ্ডৰ বাবে এই প্ৰতিবাদ জনাইছে ।
উল্লেখ্য় যে যোৱা ১৭ নৱেম্বৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধ ন্যায়াধিকৰণে (আইচিটি-বিডি) প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অনুপস্থিতিত অনুষ্ঠিত বিচাৰৰ পিছতেই তদানীন্তন গৃহমন্ত্ৰী আছাদুজ্জামান খান কামালৰ সৈতে ৭৮ বছৰীয়া হাছিনাক মৃত্যুদণ্ডৰ শাস্তি বিহিছিল । বৰ্তমান হাছিনাই ভাৰতত আশ্ৰয় লৈ থকাৰ বিপৰীতে কামালেও দেশখনতেই আত্মগোপন কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ।
আৱামী লীগে নিজৰ অফিচিয়েল ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টত প্ৰকাশ কৰা এটা পোষ্টত অভিযোগ কৰে যে ন্যায়াধিকৰণৰ এই ৰায়দান অহা বছৰৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কৰা এক ষড়যন্ত্ৰ । হাছিনা আৰু দলটোক 'নিৰ্বাচনৰ বাহিৰত' ৰখাৰ বাবে মহম্মদ ইউনুছৰ নেতৃত্বত চলা অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰে চলোৱা ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰৰ অংশ বুলিও আৱামী লীগে নিজৰ অফিচিয়েল ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টত প্ৰকাশ কৰিছে ।
দলটোৱে অবৈধ আইচিটি ন্যায়াধিকৰণৰ অবৈধ ৰায়দান নাকচ কৰি আৰু ইউনুছৰ পদত্যাগৰ দাবী জনাইছে । ইয়াৰে অংশৰূপে দলটোৱে প্ৰতিবাদ, বিক্ষোভ আৰু ৩০ নৱেম্বৰলৈকে সকলো জিলা আৰু উপজিলা (উপজিলা)ত প্ৰতিৰোধ সমদল ঘোষণা কৰে । আৱামী লীগে কয় যে এই প্ৰহসনীয় ৰায়ক নাগৰিকে অৱজ্ঞাৰে নাকচ কৰিছে আৰু ন্যায়াধিকৰণৰ কাৰ্যবিধিক বিচাৰক উপহাস বুলি অভিহিত কৰিছে ।
আৱামী লীগে কয় যে তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰ বিৰোধী ষড়যন্ত্ৰ বুলি কোৱা কথাটো প্ৰতিহত কৰিবলৈ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মী, ৰাজনৈতিক নেতা আৰু অংশীদাৰসকলৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে । মুক্তি সমৰ্থক শক্তিসমূহক নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰা বাদ দিয়াৰ যিকোনো প্ৰচেষ্টাৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি প্ৰতিৰোধৰ নেতৃত্ব দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে ।
দলটোৱে সকীয়াই কয়,"মঞ্চায়িত নিৰ্বাচন... বাংলাদেশত অনুমতি দিয়া নহ'ব । যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত ইয়াক প্ৰতিহত কৰা হ'ব ।" যোৱা বছৰৰ ৫ আগষ্টত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ নেতৃত্বত জুলাই বিদ্ৰোহ বুলি অভিহিত কৰা হিংসাত্মক প্ৰতিবাদত হাছিনাৰ আৱামী লীগ চৰকাৰখন উফৰাই পেলোৱা হৈছিল ।
এই প্ৰতিবাদৰ তিনিদিন পিছত প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ আহ্বানত পেৰিছৰ পৰা নোবেল বঁটা বিজয়ী ইউনুছে অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ মুখ্য উপদেষ্টা হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিবলৈ উৰা মাৰিছিল । হাছিনা আৰু আন দুগৰাকীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীক প্ৰতিহত কৰিবলৈ নৃশংস পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল । আনহাতে, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ অধিকাৰ কাৰ্যালয়ৰ প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে যোৱা বছৰৰ ১৫ জুলাইৰ পৰা ১৫ আগষ্টৰ ভিতৰত প্ৰায় ১৪০০ লোকৰ মৃত্যু হৈছিল ।