এনেকৈ আৰু কিমান দিন ? আকৌ বাংলাদেশত প্ৰাণ গ'ল হিন্দু যুৱকৰ
বিগত এমাহৰ ভিতৰত বাংলাদেশত দশমটো হত্যাকাণ্ড ! এইবাৰ বাংলাদেশৰ ৰাজবাৰী জিলাৰ গোৱালন্দা মোৰ সমীপৰ কৰিম ফিলিং ষ্টেচনত কৰ্মৰত ৰিপন সাহাক হত্যা ।
Published : January 17, 2026 at 7:40 PM IST
ঢাকা : বাংলাদেশত সংখ্যালঘু হিন্দুৰ ওপৰত আক্ৰমণ অব্যাহত আছে । এই বাতৰিয়ে ইতিমধ্যে দখল কৰিছে সংবাদ শিৰোনাম । ইয়াৰ মাজতে বাংলাদেশৰ ৰাজবাৰী জিলাৰ সদৰ উপজিলাত সংঘটিত হৈছে আন এক কাণ্ড ।
জানিব পৰা মতে, বাংলাদেশৰ ৰাজবাৰী জিলাৰ সদৰ উপ-জিলাত ইচ্ছাকৃতভাৱে এখন বাহনে খুন্দা মাৰে এজন হিন্দু লোকক । ফলত থিতাতে নিহয় হয় হিন্দু লোকজন । শনিবাৰে স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পাইছে এই তথ্য ।
এই ঘটনাৰ ফলত সমগ্ৰ বাংলাদেশত যে সংখ্যালঘুৰ ওপৰত হোৱা হিংসা ক্ৰমাৎ অধিক বৃদ্ধি পাইছে, সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছে । শেহতীয়াকৈ জানিব পৰা মতে, নিহত হিন্দু লোকজন ৩০ বছৰীয়া ৰিপন সাহা । তেওঁ ৰাজবাৰীৰ গোৱালন্দা মোৰ সমীপৰ কৰিম ফিলিং ষ্টেচনত কৰ্মৰত আছিল । আৰক্ষী আৰু স্থানীয় প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ উদ্ধৃতি দি বাংলাদেশৰ আগশাৰীৰ বাতৰি কাকত দ্য ডেইলী ষ্টাৰে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, শুকুৰবাৰে সংঘটিত হয় এই ঘটনা ।
এই ঘটনাটো নিশ্চিত কৰি ৰাজবাৰী সদৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া খন্দকাৰ জিয়াউৰ ৰহমানে জানিবলৈ দিয়া মতে, আৰক্ষীয়ে গাড়ীখন জব্দ কৰাৰ লগতে, ইয়াৰ মালিক বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী পাৰ্টীৰ ৰাজবাৰী জিলা ইউনিটৰ প্ৰাক্তন কোষাধ্যক্ষ আবুল হাচেমক শুকুৰবাৰে বিয়লি সদৰ উপ-জিলাত থকা বাসগৃহৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।
তেওঁ লগতে কয় যে চালক কমল হুছেইনকো বাণীভাহ নিজপাৰা গাঁৱৰ পৰা জিম্মাত লোৱা হৈছে । বাংলাদেশী সংবাদ মাধ্যম bdnews24ৰ উদ্ধৃতি দি ৰহমানে কয়, "এয়া কোনো দুৰ্ঘটনা নহয় । আমি হত্যাৰ গোচৰ ৰুজু কৰিম । যেতিয়া তেওঁলোকে ইন্ধনৰ মূল্য দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল, তেতিয়া শ্ৰমিকজনে গাড়ীৰ সন্মুখত থিয় হৈছিল আৰু তেতিয়াই তেওঁলোকে শ্ৰমিকজনৰ ওপৰত গাড়ী চলাই উক্ত স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰিছিল ।"
সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত কৰিম ফিলিং ষ্টেচনৰ কৰ্মচাৰীসকলে জানিবলৈ দিয়া মতে, শুকুৰবাৰে পুৱা এখন ক’লা ৰঙৰ লেণ্ড ক্ৰুজাৰত ৫ হাজাৰ বাংলাদেশী টকীয়া ইন্ধন ভৰাইছিল । যেতিয়া ধন নিদিয়াকৈ গাড়ীখন যাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল তেতিয়া সাহাই বাধা দিবছিল । তেতিয়াই চালকজনে সাহাৰ ওপৰেৰে গাড়ী চলাই দি সেই স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰে । যাৰ ফলত সাহাৰ থিতাতে মৃত্যু হয় ।
উল্লেখ্য যে, সমগ্ৰ বাংলাদেশত হিন্দু সম্প্ৰদায়ক লক্ষ্য কৰি ইতিমধ্যে বহু হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে । বিগত এমাহৰ ভিতৰত এয়া দশমটো হত্যাকাণ্ড । চলিত সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে ফেনী জিলাৰ দগনভূঞা উপ-জিলাত আন এজন হিন্দু লোকক দুষ্কৃতিকাৰীয়ে ছুৰীৰে আঘাত কৰি হত্যা কৰিছিল বুলি স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পাইছিল । আনকি বাংলাদেশৰ জগতপুৰ গাঁৱত সোমবাৰে এখন শস্য পথাৰত উদ্ধাৰ কৰা হয় ২৭ বছৰীয়া অটোৰিক্সা চালক সমীৰ দাসৰ মৃতদেহ ।
ইয়াৰ পূৰ্বে ৯ জানুৱাৰীত ভাৰতে সমগ্ৰ বাংলাদেশত সংখ্যালঘু, বিশেষকৈ হিন্দুসকলৰ ওপৰত পুনৰাবৃত্তিমূলক আক্ৰমণৰ বিৰক্তিকৰ আৰ্হিক লৈ গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি চুবুৰীয়া দেশখনৰ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত নিৰীক্ষণ অব্যাহত ৰখা বুলি উল্লেখ কৰি কয় যে এনেধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক হিংসাৰ কাৰ্যক নিৰ্ণায়কভাৱে মোকাবিলা কৰা হ’ব বুলি আশা কৰিছে ।
মহম্মদ ইউনুছ নেতৃত্বাধীন অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ অধীনত হিন্দুকে ধৰি সংখ্যালঘুসকলৰ বিৰুদ্ধে বাংলাদেশত হিংসাত্মক পৰিস্থিতি বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত সমগ্ৰ বিশ্বৰ জনসাধাৰণৰ লগতে কেইবাটাও মানৱ অধিকাৰ সংগঠনৰ মাজত ক্ষোভৰ সৃষ্টি হৈছে ।