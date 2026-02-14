চাৰিদিনৰ ভিতৰত শপত ল'ব বাংলাদেশৰ নতুন মন্ত্ৰীসভাই : সূত্ৰ
সংবিধান অনুসৰি গেজেট অধিসূচনাৰ তিনিদিনৰ ভিতৰত নিৰ্বাচিত সাংসদে শপত গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পিছত সংখ্যাগৰিষ্ঠ দলে নিজৰ সংসদীয় নেতা নিৰ্বাচন কৰিব ।
Published : February 14, 2026 at 11:55 PM IST
ঢাকা (বাংলাদেশ) : বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মহম্মদ ছাহাবুদ্দিনে অহা চাৰিদিনৰ ভিতৰত বি এন পিৰ অধ্যক্ষ তাৰিক ৰহমানৰ নতুন মন্ত্ৰীসভাক শপত গ্ৰহণ কৰাব বুলি শনিবাৰে বিষয়াসকলে প্ৰকাশ কৰে । বৃহস্পতিবাৰৰ ঐতিহাসিক সংসদীয় নিৰ্বাচনত শুকুৰবাৰে দুই তৃতীয়াংশতকৈ অধিক সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে ৰহমানৰ বাংলাদেশ নেচনেলিষ্ট পাৰ্টীয়ে জয়লাভ কৰে ।
অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰী মুৰব্বী মহম্মদ ইউনুছৰ ঠাইত এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে বি এন পিৰ নেতাগৰাকীয়ে শপত ল’ব । শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ নিৰ্দিষ্ট তাৰিখ প্ৰকাশ নকৰাকৈ কেবিনেট সচিব শ্বেখ আব্দুৰ ৰছিদে কয়, “সংবিধান অনুসৰি ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে বংগভৱন (ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন)ত শপত গ্ৰহণ কৰিব ।”
অৱশ্যে নাম প্ৰকাশ নকৰাৰ চৰ্তত বি এন পিৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নীতি নিৰ্ধাৰক নেতাই পি টি আইক জনাই যে ১৬ বা ১৭ ফেব্ৰুৱাৰীত শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । সংবিধান অনুসৰি কেবিনেটৰ শপত গ্ৰহণৰ পিছত সংসদৰ নতুন সদস্যই শপত গ্ৰহণ কৰিব, আনহাতে ৰহমানৰ ঘনিষ্ঠ সহযোগীয়ে কয় যে বৰ্তমানৰ আইনী পৰিস্থিতিয়ে বিষয়টো কিছু কঠিন কৰি তুলিছে । নাম প্ৰকাশ নকৰাৰ চৰ্তত তেওঁ কয়, “পূৰ্বৰ সংসদৰ অধ্যক্ষই সাংসদসকলক শপত গ্ৰহণ কৰোৱাৰ কথা আছিল, কিন্তু তেওঁ পদত্যাগ কৰি অজ্ঞাত স্থানত বাস কৰি আছে । আনহাতে উপাধ্যক্ষ জেলত আছে ।”
তেওঁ কয় যে এনে পৰিস্থিতিত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে সাংসদসকলক শপত গ্ৰহণ কৰিবলৈ কাৰোবাক বাছি ল’ব পাৰে কাৰণ “সংবিধানত এনে পৰিস্থিতিৰ ব্যৱস্থা আছে ।”
ইফালে, কেবিনেট সচিবগৰাকীয়ে কয় যে সংবিধানত উল্লেখ আছে যে গেজেট অধিসূচনাৰ তিনিদিনৰ ভিতৰত নিৰ্বাচিত সাংসদসকলে শপত গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, তাৰ পিছত সংখ্যাগৰিষ্ঠ দলে নিজৰ সংসদীয় নেতাক বাছি ল’ব । শনিবাৰে পুৱা জাৰি কৰা হয় গেজেট অধিসূচনা । মন্ত্ৰীসভাৰ শপত গ্ৰহণৰ সম্ভাৱ্য তাৰিখ সন্দৰ্ভত সোধাত ৰছিদে কয় যে এতিয়ালৈকে কোনো তাৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰা হোৱা নাই ।
শীর্ষ আমোলাজনে কয়, “যদি আমাক কোৱা হয় বা ইংগিত দিয়া হয় যে এইটো এটা নিৰ্দিষ্ট তাৰিখ আৰু এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত হ’ব, তেন্তে আমি সেই অনুসৰি কাম কৰিম । কাইলৈ হ’লেও আমি কাইলৈৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাব লাগিব । আমি তথ্য লাভ কৰাৰ পিছত তাৰিখটো ক’ব পাৰিম ।” আইন মন্ত্ৰালয়ৰ বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, যিহেতু শনিবাৰে গেজেট অধিসূচনা জাৰি কৰা হৈছে, সেয়েহে দেওবাৰৰ পৰা শপতগ্ৰহণৰ বাবে ১৫, ১৬ আৰু ১৭ ফেব্ৰুৱাৰীক বিবেচনা কৰিব পৰা যাব ।
২০২৪ চনৰ আগষ্ট মাহত শ্বেখ হাছিনাৰ ১৫ বছৰীয়া শাসনৰ অন্ত পেলোৱা ছাত্ৰ প্ৰতিবাদৰ পিছত সংখ্যালঘুসকলৰ ওপৰত ব্যাপক আক্ৰমণকে ধৰি অশান্ত ৰাজনৈতিক শূন্যতা, অস্থিৰতা আৰু ভংগুৰ নিৰাপত্তা পৰিস্থিতিৰ মাজতে এই নিৰ্বাচনে তাৎপৰ্য লাভ কৰিছিল । সেই বছৰৰ ৫ আগষ্টত হাছিনাই ভাৰতলৈ পলায়ন কৰিছিল আৰু তিনিদিন পিছত ইউনুছে অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰ মুখ্য উপদেষ্টা হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল ।
নিৰ্বাচন আয়োগৰ তথ্য অনুসৰি ২৯৭খন আসনৰ ভিতৰত বি এন পিয়ে ২০৯খন আসন লাভ কৰাৰ বিপৰীতে সোঁপন্থী জামাত-ই-ইছলামীয়ে ৬৮খন আসনত জয়লাভ কৰে । নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হাছিনাৰ আৱামি লীগ দলৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা ৫৯.৪৪ শতাংশ । নিৰ্বাচন আয়োগে দুখন আসন - চিটগং-২ আৰু চট্টগং-৪ত ফলাফল ঘোষণা স্থগিত ৰখাৰ বিপৰীতে এগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মৃত্যুৰ বাবে এখন আসনৰ নিৰ্বাচন পিছুৱাই দিয়া হয় ।