শ্বেখ হাছিনাৰ গৃহ জিলাত মোবাইল বেংকিং সেৱা বন্ধ কৰি দিলে বাংলাদেশী কৰ্তৃপক্ষই
সূত্ৰত প্ৰকাশ পোৱা মতে, শেহতীয়াকৈ অস্বাভাৱিক পৰিমাণৰ ধনৰ লেনদেন হোৱাৰ বাবেই গোপালগঞ্জ জিলাত মোবাইল বেংকিং সেৱাসমূহ সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ।
Published : November 27, 2026 at 7:52 PM IST
ঢাকা : বাংলাদেশৰ পদচ্যুত তথা নিৰ্বাসিত প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাৰ দেশলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ পৰিকল্পনাক দেশখনত বৃদ্ধি পাইছে ৰাজনৈতিক অস্থিৰতা । বহু ঠাইত সংঘটিত হৈছে হিংসাত্মক ঘটনা । তাৰ মাজতে বাংলাদেশৰ কৰ্তৃপক্ষই শুকুৰবাৰৰ পৰা প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ গৃহ জিলা গোপালগঞ্জত মোবাইল বেংকিং সেৱা বন্ধ কৰি দিছে । স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমত এই কথা প্ৰকাশ পাইছে ।
নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত যোৱা ১৫ নৱেম্বৰত আৰোপ কৰা ৰে’ল সেৱাৰ স্থগিতাদেশো অনিৰ্দিষ্টকাললৈ অব্যাহত থাকিব বুলি বিষয়াসকলে জানিবলৈ দিছে ।
চৰকাৰী মোবাইল বিত্তীয় সেৱা (MFS) 'নগদ'ৰ বিতৰক শ্বেখ মুজাহিদুল ইছলামৰ উদ্ধৃতি দি 'দ্য ডেইলী ষ্টাৰ' সংবাদ মাধ্যমে প্ৰকাশ কৰিছে, “২৭ নৱেম্বৰৰ পৰা ৩০ নৱেম্বৰলৈ জিলাখনত বিত্তীয় লেনদেন সীমিত কৰিবলৈ আমাক মৌখিকভাৱে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । আমি প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশনা মানি চলিছোঁ ।”
মৃত্যুদণ্ডৰ ৰায় বাহাল থকা সত্ত্বেও অহা ১৬ ডিচেম্বৰত ভাৰতৰ পৰা দেশলৈ উভতি অহাৰ বাবে হাছিনাই ঘোষণা কৰা পৰিকল্পনাৰ পাছতেই সমগ্ৰ দেশখনত অস্থিৰতাই গা কৰি উঠিছে । যোৱা ১৫ নৱেম্বৰত গোপালগঞ্জত প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰতিবাদ, লণ্ডভণ্ড কৰা আৰু অগ্নিসংযোগৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ।
তাৰ দুদিন পাছত হাছিনাৰ গৃহ চহৰ টুংগীপাৰাত এখন আৰক্ষী থানাত অগ্নিসংযোগ কৰাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে কেইবাজনো সন্দেহযুক্ত আৱামী লীগৰ সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । ইয়াৰ পাছতে প্ৰতিবাদে হিংসাত্মক ৰূপ ধাৰণ কৰে । প্ৰতিবাদকাৰীসকলে জিলাখনত থকা শাসকীয় বাংলাদেশ নেচনেলিষ্ট পাৰ্টী চমুকৈ বিএনপিৰ সাংসদসকলৰ ঘৰতো অগ্নিসংযোগ কৰে ।
গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ সূত্ৰ মতে, শেহতীয়াকৈ অস্বাভাৱিক পৰিমাণৰ ধনৰ লেনদেন হোৱাৰ বাবেই গোপালগঞ্জত মোবাইল বেংকিং সেৱাসমূহ সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক হ’লেই এই নিষেধাজ্ঞা প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ’ব বুলি 'প্ৰথম আলো' কাকতত প্ৰকাশ পাইছে ।
'প্ৰথম আলো'ই এগৰাকী বিষয়াৰ উদ্ধৃতি দি প্ৰকাশ কৰিছে যে চৰকাৰে গোপালগঞ্জৰ মেৰামতি আৰু প্ৰশাসনিক কাম-কাজৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানতাৰে 'ধীৰ গতি' অৱলম্বন কৰিছে । বিষয়াগৰাকীয়ে লগতে জনায় যে জিলাখনলৈ আগবঢ়োৱা চৰকাৰী পুঁজিও সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ।
"পৰিস্থিতি কিছু উন্নত হ’লেই সকলো স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ ।" জনপ্ৰশাসন বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী আব্দুল বাৰীয়ে বৃহস্পতিবাৰে এনেদৰে মন্তব্য কৰে ।
এগৰাকী স্থানীয় সাংবাদিকৰ মতে, বেছিভাগ লোকেই ব্যক্তিগত খণ্ডৰ 'বিকাশ' (bKash) মোবাইল বিত্তীয় সেৱা ব্যৱহাৰ কৰে । আনহাতে, তেওঁ কয়, "বিশ্বৰ যিকোনো প্ৰান্তত বাস কৰা যিসকল লোকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিচয়-পত্ৰত গোপালগঞ্জৰ ঠিকনা আছে, সেই সকলোকে মোবাইল বেংকিং সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত কৰা যেন দেখা গৈছে ।"
তেওঁ লগতে জনায় যে জিলাখনত যাতে পুনৰ কোনো নতুন হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত নহয়, তাৰ বাবে কৰ্তৃপক্ষই শৰীৰত পিন্ধা কেমেৰা (Body worn camera) আৰু ড্ৰ'ণৰ সৈতে অৰ্ধসামৰিক বাহিনী 'বৰ্ডাৰ গাৰ্ড বাংলাদেশ'ৰ (বিজিবি) ৫৬টা প্লাটুন মোতায়েন কৰিছে ।
বাংলাদেশ বেংকৰ মুখপাত্ৰ তথা কাৰ্যবাহী সঞ্চালক আৰিফ হোছেইন খানে জনায় যে সন্দেহজনক লেনদেনত জড়িত যিকোনো ব্যক্তিৰ একাউণ্ট স্থগিত ৰখাৰ অধিকাৰ আইনে মোবাইল বিত্তীয় সেৱা (MFS) প্ৰদানকাৰীসকলক দিছে আৰু তেওঁলোকে গোপালগঞ্জত সেই নিয়মৰ ভিত্তিতেই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে বুলি 'প্ৰথম আলো' কাকতত প্ৰকাশ পাইছে ।
হাছিনাৰ বৰ্তমান নিষিদ্ধঘোষিত আৱামী লীগৰ এগৰাকী স্থানীয় নেতা হাইদৰ হোছেইনে কয়, “চৰকাৰে আমাৰ জীৱনটো জটিল কৰি তুলিবলৈ চেষ্টা চলাইছে ।”
তেওঁ কয়, “কিন্তু সুদীৰ্ঘ দুবছৰতকৈও অধিক কাল নিৰ্যাতন আৰু গ্ৰেপ্তাৰৰ পৰা বাচিবলৈ নিৰন্তৰ পলাই ফুৰিবলগীয়া হোৱাৰ পাছত এতিয়া আমি এক মুক্ত জীৱন কটাইছোঁ আৰু তেওঁলোকেও (আইন-শৃংখলা ৰক্ষাকাৰী বাহিনীৰ লোকসকলে) আমাৰ চলা-ফুৰাত কোনো বাধা দিয়া নাই ।”
হোছেইনে লগতে কয় যে এই মাহৰ আৰম্ভণিতে সংঘটিত তীব্ৰ হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ সময়তো আৱামী লীগৰ কৰ্মীসকলে আৰক্ষী বা বিজিবিৰ সৈতে কোনো শাৰীৰিক সংঘৰ্ষত লিপ্ত হোৱা নাছিল।
ইফালে যোৱা ১৭ আৰু ১৯ নৱেম্বৰত সংঘটিত আক্ৰমণত থানাৰ ভৱন আৰু বাহনসমূহ জ্বলাই দিয়াৰ পাছত টুংগীপাৰা আৰু মুকসুদপুৰ আৰক্ষী থানাৰ কাম-কাজ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ।
গোপালগঞ্জৰ আৰক্ষী অধীক্ষক প্ৰত্যুষ কুমাৰ মজুমদাৰে কয় যে ক্ষয়-ক্ষতিৰ বাবে থানা চৌহদৰ পৰা কাম-কাজ চলোৱাটো অসম্ভৱ হৈ পৰিছে । অৱশ্যে থানাখন পুনৰ কেতিয়া মুকলি কৰা হ’ব সেই সন্দৰ্ভত তেওঁ কোনো নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে ।
"পৰিস্থিতি অলপ উন্নত হ’লেই সকলো স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ ।" জনপ্ৰশাসন বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী আব্দুল বাৰীয়ে বৃহস্পতিবাৰে মন্তব্য কৰে ।
বাংলাদেশৰ আন আন প্ৰান্তলৈও অশান্তি বিয়পি পৰাৰ লগে লগে আইন-শৃংখলা বজাই ৰখাৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে নিশা ঢাকা আৰু আন ছয়খন জিলাত অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ ১১৩টা প্লাটুন মোতায়েন কৰা হৈছে বুলি শুকুৰবাৰে বিজিবিয়ে প্ৰকাশ কৰিছে । আৱামী লীগে অনলাইন প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে অহা ২৯ আৰু ৩০ নৱেম্বৰত এক লকডাউন কাৰ্যসূচীৰ প্ৰচাৰ চলাই আছে, যাৰ ফলত উত্তেজনা অধিক বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে ২০২৪ চনৰ আগষ্ট মাহত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ নেতৃত্বত হোৱা এক গণ অভ্যুত্থানত চৰকাৰ পতন হোৱাৰ পাছত হাছিনাই ঢাকাৰ পৰা পলায়ন কৰি ভাৰতত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে । নিজ দেশত তেওঁ গুৰুতৰ আইনী প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত ২০২৪ চনৰ অভ্যুত্থানৰ সময়ত প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত চলোৱা মাৰাত্মক দমনৰ গোচৰত এখন বিশেষ ন্যায়াধিকৰণে তেওঁৰ অনুপস্থিতিত প্ৰদান কৰা মৃত্যুদণ্ডৰ ৰায়ো অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে । অৱশ্যে তেওঁ সকলো অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰিছে আৰু এই বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ বৈধতাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ।
আনহাতে, বাংলাদেশে ভাৰতৰ পৰা হাছিনাক প্ৰত্যৰ্পণ কৰাৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছে । নতুন দিল্লীয়ে ঢাকাৰ এই অনুৰোধসমূহ লাভ কৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে যদিও তেওঁক হস্তান্তৰ কৰাৰ সন্দৰ্ভত এতিয়ালৈকে কোনো সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰা নাই; বৰঞ্চ নিৰ্ধাৰিত প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে বিষয়টো পৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে বুলি ভাৰতে প্ৰকাশ কৰিছে ।