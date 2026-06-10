জম্মু-কাশ্মীৰৰ ওপৰত পাকিস্তানৰ নিয়ন্ত্ৰণক গৰিহণা বেলুচিস্তান লিবাৰেশ্যন ফ্ৰণ্টৰ

জম্মু-কাশ্মীৰৰ ওপৰত পাকিস্তানৰ নিয়ন্ত্ৰণক গৰিহণা বেলুচিস্তান লিবাৰেশ্যন ফ্ৰণ্টৰ
অঞ্চলটোত ক্ৰমাৎ বাঢ়ি অহা আন্দোলনে প্ৰমাণ কৰিছে যে নিপীড়িত লোকসকলক ভয়-ভাবুকি আৰু বলপূৰ্বকভাৱে দমন কৰিব নোৱাৰি ৷
By ANI
Published : June 10, 2026 at 6:05 PM IST
বেলুচিস্তান(পাকিস্তান): পাক অধিকৃত জম্মু-কাশ্মীৰ (PoJK)ত পাকিস্তানৰ নীতিক লৈ তীব্ৰ সমালোচনা বেলুচিস্তান লিবাৰেশ্যন ফ্ৰণ্টৰ ৷ বেলুচিস্তান লিবাৰেশ্যন ফ্ৰণ্টৰ মুৰব্বী ড৹ আল্লাহ নাজাৰ বেলুচে পাকিস্তান অধিকৃত জম্মু-কাশ্মীৰৰ ক্ষেত্ৰত পাকিস্তানৰ নীতিক তীব্ৰ সমালোচনা কৰা বুলি ‘দ্য বেলুচিস্তান পোষ্ট’ ত এক প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পাইছে ৷ অঞ্চলটোত ক্ৰমাৎ বাঢ়ি অহা আন্দোলনে নিপীড়িত লোকসকলক ভয়-ভাবুকি আৰু বলপূৰ্বকভাৱে দমন কৰিব নোৱাৰে বুলি প্ৰমাণ কৰা বুলি বেলুচে যুক্তি দৰ্শাইছে ।
‘দ্য বেলুচিস্তান পোষ্ট’ ত উল্লেখ কৰা মতে ড৹ বেলুচে উনুকিয়াইছে যে কাশ্মীৰৰ বাসিন্দাসকলৰ মাজত দীৰ্ঘদিনৰে পৰা চলি অহা সংগ্ৰামখনে তেওঁলোকৰ মৌলিক অধিকাৰ, আত্মনিয়ন্ত্ৰণ, পাকিস্তানী আধিপত্যৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰাৰ দাবীক দৃঢ়তাৰে প্ৰতিফলিত কৰিছে । তেওঁ দৃঢ়তাৰে কয় যে পাকিস্তানৰ দৰে এখন ৰাষ্ট্ৰই মতানৈক্যসমূহ দমন কৰি ৰাখিবলৈ ভয়-ভাবুকিৰ দৰে অসৎ পন্থাৰ ওপৰত ক্ৰমান্বয়ে নিৰ্ভৰশীল হৈ পৰিছে ৷ তাৰপিছতো কিন্তু ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক অধিকাৰৰ বাবে উত্থাপন হোৱা দাবীসমূহ নস্যাৎ কৰিব পৰা নাই ৷
তথাকথিত ‘আজাদ কাশ্মীৰ’ সন্দৰ্ভত পাকিস্তানে কৰা দাবীক প্ৰত্যাহ্বান জনাই বিএলএফৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে অঞ্চলটো কেৱল নামতহে মুক্ত, বাস্তৱত ই ইছলামাবাদ প্ৰশাসনৰ অবৈধ নিয়ন্ত্ৰণত আছে । ড৹ বেলুচে অঞ্চলটো সম্পৰ্কীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তসমূহ কাশ্মীৰী জনসাধাৰণৰ নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিয়ে নহয়, বৰং ফেডাৰেল ৰাজধানীত ভিত্তি কৰি আমোলা আৰু বিষয়াসকলেহে লোৱাৰ অভিযোগ তোলে ।
ড৹ বেলুচে লগতে যুক্তি আগবঢ়ায় যে পাকিস্তানৰ ফেডাৰেল গাঁথনি ব্যৱহাৰ কৰি ক্ষুদ্ৰ দেশ আৰু অঞ্চলৰ ওপৰত পঞ্জাৱৰ আধিপত্য বজাই ৰখা হৈছে । তেওঁ দাবী কৰে যে কাশ্মীৰত প্ৰতিবাদকাৰী আৰু ৰাজনৈতিক কৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে বল প্ৰয়োগে অধিক স্বায়ত্তশাসন আৰু ৰাজনৈতিক অধিকাৰ বিচৰা জনসংখ্যাৰ ওপৰত কৰ্তৃত্ব বজাই ৰাখিবলৈ সংগ্ৰাম কৰা এখন ৰাষ্ট্ৰৰ নিৰাপত্তাহীনতাক প্ৰতিফলিত কৰিছে ।
তেওঁ কয় যে কোনো দেশেই অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বলপূৰ্বকভাৱে জাপি দিয়া নিয়ন্ত্ৰণৰ বান্ধত আবদ্ধ নাথাকে ৷ আনহাতে, বাহ্যিক আধিপত্যক প্ৰতিহত কৰাটো নিপীড়িত লোকৰ বৈধ অধিকাৰ বুলিও তেওঁ কয় ৷ তেওঁ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু আত্মশাসনৰ পোষকতা কৰা আন্দোলনসমূহৰ প্ৰতি সমৰ্থন প্ৰকাশ কৰে ৷ লগতে ইয়াক ৰাজনৈতিকভাৱে দমন হোৱাৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ কৰা বিস্তৃত সংগ্ৰামৰ অংশ বুলি অভিহিত কৰা বুলি ‘দ্য বেলুচিস্তান পোষ্টে’ উল্লেখ কৰিছে ।
বিএলএফৰ নেতাগৰাকীয়ে কাশ্মীৰী, পষ্টুন আৰু সিন্ধীসকলক সমৰ্থন জনাই কয় যে তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক আকাংক্ষাসমূহ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মনোযোগ আৰু সমৰ্থনৰ যোগ্য । ‘দ্য বেলুচিস্তান পোষ্ট’ৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি তেওঁ নিপীড়িত সম্প্ৰদায়সমূহক একত্ৰিত হৈ ইজনে সিজনৰ সংগ্ৰামক সমৰ্থন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল ৷ বেলুচ জনসাধাৰণে স্বাধীনতাৰ এই যুঁজখনত নিজকে অংশীদাৰ বুলি গণ্য কৰা কথাটোত তেওঁ গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ৷
লগতে পঢ়ক: সীমান্ত অঞ্চলত পাকিস্তানৰ আক্ৰমণত মহিলা-শিশুসহ নিহত ১২