বৈদেশিক নীতিৰ সূত্ৰৰ সন্ধানৰ মাজতে নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাৰত ভ্ৰমণৰ সম্ভাৱনা
বিগত ২৭ মাৰ্চত শ্বাহে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পৰা ভাৰত ভ্ৰমণৰ বাবে আমন্ত্ৰণ লাভ কৰিছিল ।
Published : August 3, 2026 at 10:45 PM IST
কাঠমাণ্ডু(নেপাল): নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছৰে পৰা বলেন শ্বাহে বিদেশী ৰাষ্ট্ৰদূতৰ সৈতে মুখামুখিকৈ সাক্ষাৎ, বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰাৰ লগতে বিদেশ ভ্ৰমণৰ পৰা বিৰত আছে ৷ দেশখনৰ পূৰ্বৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীসকলে প্ৰযোজ্য কৰা ভ্ৰমণ নীতিৰ বিপৰীতে কিছু কাম কৰি থকা দেখা গৈছে বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক ৷
অৱশ্যে তাৰমাজতে প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বাহে ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিবলৈ মন মেলিছে ৷ দুয়োখন দেশৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলে ইয়াৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে যদিও নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেতিয়া ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিব, সেই সন্দৰ্ভত কোনো আনুষ্ঠানিক মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা নাই ৷
এই ভ্ৰমণৰ জৰিয়তে ৩৫ বছৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ভাৰতৰ প্ৰতি থকা মনোভাৱ প্ৰতিফলিত হ’ব ৷ সমান্তৰালকৈ তেওঁৰ বিস্তৃত বৈদেশিক নীতিৰ দৃষ্টিভংগীৰ আভাস পোৱা যাব ।
বৰ্তমান শ্বাহে ভাৰত আৰু চীনৰ সৈতে নেপালৰ সম্পৰ্ক কেনেদৰে ৰক্ষা কৰিব বা দেশখনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে প্ৰথমবাৰৰ বাবে কৰিবলগীয়া বিদেশ ভ্ৰমণৰ বাবে ভাৰতক নিৰ্বাচন কৰিব নে নাই, সেয়া কিন্তু এই মুহূৰ্তত স্পষ্ট নহয় ৷
নেপালৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ লোক বাহাদুৰ পৌড়েল ছেত্ৰীয়ে ইটিভি ভাৰতক জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে বলেন শ্বাহে শপতগ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তেওঁক ভাৰত ভ্ৰমণৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনাইছিল । অৱশ্যে ছেত্ৰীয়ে এই ভ্ৰমণৰ তাৰিখ আৰু নীতি এতিয়াও সাজু হৈ নুঠা বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷
ছেত্ৰীয়ে এই সন্দৰ্ভত কয়, ‘‘ভাৰত, চীন, আমেৰিকা, বৃটেইন বা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সৈতে জড়িত যিকোনো উচ্চ পৰ্যায়ৰ আকস্মিক ভ্ৰমণৰ বাবে আমাৰ মন্ত্ৰালয় সদায় সক্ৰিয় আৰু সাজু হৈ থাকে ।’’
প্ৰথমবাৰৰ বাবে চলিত বৰ্ষৰ মাৰ্চ মাহত শ্বাহে অভূতপূৰ্ব বিজয়ৰে নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপতগ্ৰহণ কৰিছিল । পূৰ্বে এগৰাকী ৰেপাৰ হিচাপেও তেওঁ জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছিল ৷ তাৰপিছত কাঠমাণ্ডুৰ মেয়ৰ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা ৰাজনীতিবিদগৰাকীয়ে বছৰ বছৰ ধৰি ক্ষমতাত পৰ্যায়ক্ৰমে চলি থকা ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ একচেতিয়া অধিকাৰ ভংগ কৰে ।
নেপালৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ সমৰ্থন লাভ কৰা শ্বাহে প্ৰতিষ্ঠিত দল আৰু নেতাৰ বিৰুদ্ধে থকা জনসাধাৰণৰ ক্ষোভক মূলধন হিচাপে লৈ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কাম কৰি গৈছিল ৷ দুৰ্নীতি, ধনী আৰু দুখীয়াৰ মাজত থকা বৈষম্যক সমালোচনা কৰা তেওঁৰ গীতসমূহে ইতিমধ্যে অসীম জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছে ।
বিগত বৰ্ষৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত নেপালৰ যুৱক-যুৱতীসকলে ৰাজপথলৈ আহি চৰকাৰৰ বিৰোধিতাৰে ব্যাপক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল । সামাজিক প্ৰত্যাহ্বানৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে যুৱক-যুৱতীসকলৰ মাজত গভীৰ অসন্তুষ্টি দেখা পোৱা গৈছিল ।
যাৰ বাবে শ্বাহে ক্ষমতালৈ অহাৰ লগে লগে আমোলাতন্ত্ৰৰ পুনৰ্গঠন আৰু দুৰ্নীতি বিৰোধী পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ দৰে দেশখনৰ ভিতৰুৱা বিষয়সমূহত বহুলাংশে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । কিন্তু তেওঁৰ চৰকাৰে ক্ৰমান্বয়ে নেপালৰ বৈদেশিক নীতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি ভাৰতৰ সৈতে সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাৰ দিশত প্ৰাৰম্ভিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে, ভাৰতৰ বৈদেশিক সচিব বিক্ৰম মিশ্ৰীয়ে যোৱা মে’ মাহত নেপাল ভ্ৰমণ বাতিল কৰিছিল ৷ তাৰ বিপৰীতে নেপালৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী শিশিৰ খানালে ৫-৭ জুনত নতুন দিল্লী ভ্ৰমণ কৰিছিল, যিটো শ্বাহ চৰকাৰৰ প্ৰথম মন্ত্ৰী পৰ্যায়ৰ ভ্ৰমণ আছিল ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বাহৰ ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টা কুমাৰ ব্যাঞ্জংকৰে যাক কুমাৰ বেন বুলিও জনা যায় যোৱা মাহত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ভ্ৰমণৰ সৈতে জড়িত বিষয় সংক্ৰান্তত নতুন দিল্লী ভ্ৰমণ কৰিছিল ।
তদুপৰি ভাৰতৰ সৈতে অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্ক উন্নত কৰাৰ প্ৰয়াসেৰে নেপাল চৰকাৰে ২০০ আৰু ৫০০ টকীয়া নোটৰ ওপৰত জাৰি কৰা নিষেধাজ্ঞা শিথিল কৰে । দুয়োখন দেশে আনুষ্ঠানিকভাৱে ডিজিটেল পেমেণ্ট ব্যৱস্থাও আৰম্ভ কৰিছে ।
এই সকলোবোৰৰ মাজত অৱশ্যে বলেন শ্বাহৰ বৈদেশিক নীতি এতিয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰকাশ পোৱা নাই । কিন্তু কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ লগে লগে বলেন শ্বেহ পূৰ্বৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীসকলৰ দৰে বিদেশ ভ্ৰমণত ব্যস্ত হৈ পৰা নাই ৷ নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বাহে প্ৰথমটো বিদেশ ভ্ৰমণ হিচাপে ভাৰত অথবা চীন ভ্ৰমণ কৰিব ৷
পৰম্পৰা ভংগ কৰি নেপালৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী পুষ্প কমল দাহালে ২০০৮ চনত ভাৰতৰ পূৰ্বে চীন ভ্ৰমণ কৰিছিল । তাৰপিছত কেপি শৰ্মা অলীয়ে ২০২৪ চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে প্ৰথমে চীন ভ্ৰমণ কৰিছিল ।
ভাৰতস্থিত নেপালৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰদূত নীলাম্বৰ আচাৰ্যই অধিক ফলপ্ৰসূ উচ্চস্তৰীয় দ্বি-পাক্ষিক আলোচনা আৰু ভ্ৰমণ পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ সময় আহি পৰা বুলি দাবী কৰে ৷ ইটিভি ভাৰতৰ আগত আচাৰ্যই এনেদৰে কয়, ‘‘আমাৰ সম্পৰ্ক আৰু বিষয়ৰ প্ৰকৃতি এনেকুৱা যে দুগৰাকী ঘনিষ্ঠ চুবুৰীয়া শীৰ্ষ নেতাই সঘনাই সাক্ষাৎ কৰি বৈঠকত মিলিত হ’ব লাগে । আমাৰ সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত এয়া অতি উত্তম পন্থা হ’ব ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বহু প্ৰত্যাশিত ভ্ৰমণৰ কথা ক’বলৈ গ’লে, যিমান সোনকালে হয় সিমানেই ভাল ।’’
একাংশ মুখ্য বিষয়ৰ ভিতৰত দেশখনৰ দক্ষিণ সীমান্তৰ সমীপৰে বৈ যোৱা নাৰায়ণী(গণ্ডক) নদীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পশ্চিম সীমান্তৰ কাষেৰে বৈ যোৱা মহাকালী(শৰ্দা) নদীলৈকে সীমা বিবাদ সমাধান কৰাটোও দেশখনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বাবে অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম ।
নেপালে পাৰস্পৰিক লাভৰ বাবে বৃহৎ দ্বি-পাক্ষিক প্ৰকল্পসমূহ পুনৰুজ্জীৱিত কৰিবলৈ আগ্ৰহী, যেনে - পঞ্চেশ্বৰ উচ্চ বান্ধ, যিয়ে ৬,৭০০ মেগাৱাট বিদ্যুৎ উৎপাদন আৰু জলসিঞ্চনৰ সুবিধা প্ৰদানৰ সম্ভাৱনা আছে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বাহে কৰিবলগীয়া কামৰ তালিকাখন যথেষ্ঠ দীঘলীয়া ৷ অৱশ্যে এতিয়াৰে পৰা ভাৰতৰ সৈতে শ্বাহৰ সম্পৰ্ক সিমানেই দৃঢ় হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ উল্লেখ্য যে, বলেন শ্বাহৰ আত্মীয়-স্বজন তথা কলেজৰ সহপাঠীসকল আজিও ভাৰততে বাস কৰে । তেওঁৰ মাতৃৰ ফালৰ ককাক আৰু ভগ্নী নেপালৰ সীমান্তৱৰ্তী বিহাৰৰ সীতামৰ্হীত বাস কৰে । বলেন শ্বাহৰ ঘৰ নেপালৰ মধেশ প্ৰদেশত ৷
২০১৬ চনত কৰ্ণাটকৰ য়েলাহাংকাৰ নিট্টে মীনাক্ষী ইনষ্টিটিউট অৱ টেকন’ল’জিত নামভৰ্তি কৰি দুবছৰ সময় পাৰ কৰে শ্বাহে ৷ তাৰপিছতে তেওঁ ষ্ট্ৰাকচাৰেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত এম টেক ডিগ্ৰী লাভ কৰে ।
জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক তথা বিশ্লেষক যুবৰাজ ঘিমিৰে কয় যে নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে বলেন শ্বাহে কেতিয়ালৈ ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিব, সেয়া এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই । ঘিমিৰে কয়, ‘‘বলেন শ্বাহে কি কৰিব কোনেও নাজানে । তেওঁৰ কামৰ ভৱিষ্যদ্বাণী কৰাটো অসম্ভৱ ৷ কিয়নো তেওঁ অপৰিকল্পিতভাৱে কামবোৰ কৰে ৷ যাৰ অৰ্থ এইটোও হ’ব পাৰে যে অহা মাহত অথবা অহা বছৰটো তেওঁ ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে ।’’
লগতে পঢ়ক: শান্তি সমদলৰ মাজতে পাকিস্তানত বিস্ফোৰণ : ১৪ জন নিহত