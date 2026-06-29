ETV Bharat / international

আয়াতোল্লাহ খামেইনীৰ শেষকৃত্য: ভাৰত চৰকাৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব বিহাৰৰ ৰাজ্যপালৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই

৪ জুলাইত টেহৰাণ, মাছহাদ আৰু ক’মত আয়াতুল্লাহ খামেইনীৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ লাখ লাখ লোকৰ অংশগ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা ৷

Ayatollah Khamenei Funeral
বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা আৰু ইৰাণৰ প্ৰাক্তন সৰ্বোচ্চ নেতা খামেইনী (ETV Bharat Assam/AFP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 29, 2026 at 5:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: বিগত ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীত আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলে যৌথভাৱে চলোৱা আক্ৰমণত ইৰাণৰ সৰ্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেইনীৰ মৃত্যু ঘটিছিল ৷ ৪ জুলাইত ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাৰে সেইগৰাকী সৰ্বোচ্চ নেতা খামেইনীৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হ’ব ৷

ভাৰত চৰকাৰৰ হৈ খামেইনীৰ এই অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত উপস্থিত থাকিব বিহাৰৰ ৰাজ্যপাল লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল(অৱসৰপ্ৰাপ্ত) চৈয়দ আতা হাছনেইন আৰু বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা । ইৰাণৰ এক সূত্ৰৰ উদ্ধৃতিৰে সোমবাৰে সংবাদ সংস্থা এএনআইয়ে এই খবৰ প্ৰকাশ কৰে ৷

ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মাছুদ পেজেছকিয়ানে ইৰাণৰ প্ৰাক্তন সৰ্বোচ্চ নেতা খামেইনীৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া আৰু শেষকৃত্য অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ কিছুদিন পূৰ্বে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক আমন্ত্ৰণ জনাইছিল ৷ কিন্তু ভাৰত চৰকাৰৰ হৈ এই দুইগৰাকী নেতাইহে অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷

৮৬ বছৰীয়া খামেইনীয়ে প্ৰায় ৩৬ বছৰ ধৰি ইছলামিক ৰিপাব্লিকৰ নেতৃত্ব বহন কৰিছিল ৷ টেহৰাণৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা সামৰিক আক্ৰমণৰ প্ৰথমটো দিনতে ইৰাণৰ প্ৰাক্তন সৰ্বোচ্চ নেতাগৰাকী নিহত হয় ।

ইৰাণৰ চৰকাৰী সংবাদ মাধ্যমৰ মতে, কেইবাদিনো হ’বলগীয়া এই অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ কাৰ্যসূচী ৪ জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব । পৰৱৰ্তী সময়ত ৭ জুলাইত টেহৰাণৰ দক্ষিণৰ পবিত্ৰ চহৰ ক’মত এক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ’ব আৰু ৯ জুলাইত খামেইনীৰ গৃহ চহৰ - উত্তৰ-পূব ইৰাণৰ পবিত্ৰ চহৰ মাছহাদত শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ’ব ৷

অৱশ্যে ইছলামিক নীতি অনুসৰি সাধাৰণতে মৃতকক যিমান পাৰি সোনকালে সমাধিস্থ কৰা উচিত বুলি উল্লেখ কৰা আছে ৷ বিশেষকৈ মৃত্যুৰ ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰত শেষকৃত্য সম্পন্ন হোৱা উচিত ৷ কিছুমান ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ যুদ্ধৰ সময়ত এই নিয়মৰ ব্যতিক্ৰম ঘটিব পাৰে ৷

বিগত ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ শেষৰ পৰাই খামেইনীৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পৰ্কে বহু জল্পনা-কল্পনাৰ সৃষ্টি হৈছিল ৷ প্ৰাৰম্ভিক তথ্য অনুসৰি জুন মাহৰ শেষৰফালে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ দিন ঘোষণাৰ সম্ভাৱনা আছিল যদিও ৰাজ্যিক সংবাদ মাধ্যমে জুলাই মাহত এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ কৰে ।

টেহৰাণ, মাছহাদ আৰু ক’মৰ দৰে তিনিখন চহৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগা অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ অনুষ্ঠানত নেতাগৰাকীক শেষ শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ প্ৰায় ২ কোটি লোক সমবেত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ অনুষ্ঠানটোত পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেহবাজ শ্বৰীফকে ধৰি বিদেশৰ কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

১৯৮৯ চনত ইছলামিক ৰিপাব্লিক প্ৰতিষ্ঠা কৰা আয়াতুল্লাহ আলী খামেইনীৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত আনুমানিক এক কোটি লোকৰ অংশগ্ৰহণৰে অভিলেখ ভংগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা নুই কৰিব নোৱাৰি ৷

উল্লেখ্য যে, খামেইনীৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ ৫৬ বছৰীয়া পুত্ৰ মোজতাবা হোছেইনী খামেইনীয়ে ৮ মাৰ্চত ইৰাণৰ সৰ্বোচ্চ নেতাৰ দায়িত্ব লাভ কৰে ৷ কিন্তু তেওঁৰ বৰ্তমানৰ শাৰিৰীক অৱস্থাৰ সন্দৰ্ভত ব্যাপক জল্পনা-কল্পনা চলি আছে ৷ মাৰ্কো ৰুবিঅ’ আৰু পিট হেগছেথৰ দৰে আমেৰিকাৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলে তেওঁ বৰ্তমান ক’মাত থকা বুলি সদৰী কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক: আমেৰিকা-ইৰাণৰ যুদ্ধৰ অন্ত কেতিয়া? ডোহাত দুয়োখন দেশৰ পুনৰ বৈঠক?

TAGGED:

আয়াতুল্লাহ খামেইনীৰ শেষকৃত্য
পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা
বিহাৰৰ ৰাজ্যপাল
ইৰাণ ইজৰাইল যুদ্ধ
AYATOLLAH KHAMENEI FUNERAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.