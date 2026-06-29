আয়াতোল্লাহ খামেইনীৰ শেষকৃত্য: ভাৰত চৰকাৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব বিহাৰৰ ৰাজ্যপালৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই

আয়াতোল্লাহ খামেইনীৰ শেষকৃত্য: ভাৰত চৰকাৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব বিহাৰৰ ৰাজ্যপালৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই
৪ জুলাইত টেহৰাণ, মাছহাদ আৰু ক’মত আয়াতুল্লাহ খামেইনীৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ লাখ লাখ লোকৰ অংশগ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা ৷
Published : June 29, 2026 at 5:54 PM IST
নতুন দিল্লী: বিগত ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীত আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলে যৌথভাৱে চলোৱা আক্ৰমণত ইৰাণৰ সৰ্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেইনীৰ মৃত্যু ঘটিছিল ৷ ৪ জুলাইত ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাৰে সেইগৰাকী সৰ্বোচ্চ নেতা খামেইনীৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হ’ব ৷
ভাৰত চৰকাৰৰ হৈ খামেইনীৰ এই অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত উপস্থিত থাকিব বিহাৰৰ ৰাজ্যপাল লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল(অৱসৰপ্ৰাপ্ত) চৈয়দ আতা হাছনেইন আৰু বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা । ইৰাণৰ এক সূত্ৰৰ উদ্ধৃতিৰে সোমবাৰে সংবাদ সংস্থা এএনআইয়ে এই খবৰ প্ৰকাশ কৰে ৷
Bihar Governor Lt Gen Syed Ata Hasnain and Minister of State for External Affairs, Pabitra Margherita, to attend funeral ceremony of Supreme Leader Ayatollah Seyyed Ali Khamenei on behalf of the Indian government: Iranian Sources pic.twitter.com/CnjeFZp3Ju— ANI (@ANI) June 29, 2026
ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মাছুদ পেজেছকিয়ানে ইৰাণৰ প্ৰাক্তন সৰ্বোচ্চ নেতা খামেইনীৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া আৰু শেষকৃত্য অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ কিছুদিন পূৰ্বে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক আমন্ত্ৰণ জনাইছিল ৷ কিন্তু ভাৰত চৰকাৰৰ হৈ এই দুইগৰাকী নেতাইহে অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
৮৬ বছৰীয়া খামেইনীয়ে প্ৰায় ৩৬ বছৰ ধৰি ইছলামিক ৰিপাব্লিকৰ নেতৃত্ব বহন কৰিছিল ৷ টেহৰাণৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা সামৰিক আক্ৰমণৰ প্ৰথমটো দিনতে ইৰাণৰ প্ৰাক্তন সৰ্বোচ্চ নেতাগৰাকী নিহত হয় ।
ইৰাণৰ চৰকাৰী সংবাদ মাধ্যমৰ মতে, কেইবাদিনো হ’বলগীয়া এই অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ কাৰ্যসূচী ৪ জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব । পৰৱৰ্তী সময়ত ৭ জুলাইত টেহৰাণৰ দক্ষিণৰ পবিত্ৰ চহৰ ক’মত এক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ’ব আৰু ৯ জুলাইত খামেইনীৰ গৃহ চহৰ - উত্তৰ-পূব ইৰাণৰ পবিত্ৰ চহৰ মাছহাদত শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ’ব ৷
অৱশ্যে ইছলামিক নীতি অনুসৰি সাধাৰণতে মৃতকক যিমান পাৰি সোনকালে সমাধিস্থ কৰা উচিত বুলি উল্লেখ কৰা আছে ৷ বিশেষকৈ মৃত্যুৰ ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰত শেষকৃত্য সম্পন্ন হোৱা উচিত ৷ কিছুমান ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ যুদ্ধৰ সময়ত এই নিয়মৰ ব্যতিক্ৰম ঘটিব পাৰে ৷
বিগত ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ শেষৰ পৰাই খামেইনীৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পৰ্কে বহু জল্পনা-কল্পনাৰ সৃষ্টি হৈছিল ৷ প্ৰাৰম্ভিক তথ্য অনুসৰি জুন মাহৰ শেষৰফালে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ দিন ঘোষণাৰ সম্ভাৱনা আছিল যদিও ৰাজ্যিক সংবাদ মাধ্যমে জুলাই মাহত এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ কৰে ।
টেহৰাণ, মাছহাদ আৰু ক’মৰ দৰে তিনিখন চহৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগা অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ অনুষ্ঠানত নেতাগৰাকীক শেষ শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ প্ৰায় ২ কোটি লোক সমবেত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ অনুষ্ঠানটোত পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেহবাজ শ্বৰীফকে ধৰি বিদেশৰ কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
১৯৮৯ চনত ইছলামিক ৰিপাব্লিক প্ৰতিষ্ঠা কৰা আয়াতুল্লাহ আলী খামেইনীৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত আনুমানিক এক কোটি লোকৰ অংশগ্ৰহণৰে অভিলেখ ভংগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা নুই কৰিব নোৱাৰি ৷
উল্লেখ্য যে, খামেইনীৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ ৫৬ বছৰীয়া পুত্ৰ মোজতাবা হোছেইনী খামেইনীয়ে ৮ মাৰ্চত ইৰাণৰ সৰ্বোচ্চ নেতাৰ দায়িত্ব লাভ কৰে ৷ কিন্তু তেওঁৰ বৰ্তমানৰ শাৰিৰীক অৱস্থাৰ সন্দৰ্ভত ব্যাপক জল্পনা-কল্পনা চলি আছে ৷ মাৰ্কো ৰুবিঅ’ আৰু পিট হেগছেথৰ দৰে আমেৰিকাৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলে তেওঁ বৰ্তমান ক’মাত থকা বুলি সদৰী কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক: আমেৰিকা-ইৰাণৰ যুদ্ধৰ অন্ত কেতিয়া? ডোহাত দুয়োখন দেশৰ পুনৰ বৈঠক?