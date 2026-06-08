তাৎক্ষণিকভাৱে ইৰাণ এৰিব লাগেঃ ভাৰতীয় দূতাবাসে কিয় দিলে এই পৰামৰ্শ ?

তাৎক্ষণিকভাৱে ইৰাণ এৰিব লাগেঃ ভাৰতীয় দূতাবাসে কিয় দিলে এই পৰামৰ্শ ?
যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে ট্ৰাম্পে অহৰহ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰখাৰ মাজতে পশ্চিম এছিয়াত সংঘাত পুনৰ আৰম্ভ হৈছে ।
By ANI
Published : June 8, 2026 at 4:21 PM IST
টেহৰাণ (ইৰাণ) : ইজৰাইল আৰু ইৰাণৰ যুদ্ধ পুনৰ আৰম্ভ হৈছে । বিগত ২৪ ঘণ্টাত দুয়োখন দেশে কেইবাটাও আক্ৰমণ চলাইছে বুলি জানিব পৰা গৈছে । এনে পৰিস্থিতিত টেহৰাণত থকা ভাৰতীয় দূতাবাসে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে । পশ্চিম এছিয়াৰ নিৰাপত্তা পৰিস্থিতিৰ দ্ৰুত অৱনতি ঘটাৰ লগে লগে সোমবাৰে ভাৰতীয় দূতাবাসে সকলো ভাৰতীয় নাগৰিকক ইৰাণ ভ্ৰমণ সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিহাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে আৰু বৰ্তমান দেশৰ ভিতৰত থকাসকলক শীঘ্ৰে ইৰাণ এৰিবলৈও পৰামৰ্শ দিছে । বিগত ২৪ ঘণ্টাত বৃহৎ সামৰিক অভিযানৰ পিছতে এই জৰুৰীকালীন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে ।
সোমবাৰে টেহৰাণত থকা ভাৰতীয় দূতাবাসে কয়, "অঞ্চলটোৰ শেহতীয়া পৰিঘটনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দূতাবাসে সকলো ভাৰতীয় নাগৰিকক ইৰাণলৈ কোনো ধৰণৰ যাত্ৰা পৰিহাৰ কৰিবলৈ পূৰ্বৰ পৰামৰ্শ পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছে । বৰ্তমান ইৰাণত থকা ভাৰতীয় নাগৰিকসকলকো উপলব্ধ পৰিবহণ মাধ্যমেৰে দেশৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ।"
ইজৰাইল আৰু ইৰাণে যুদ্ধবিৰতি উলংঘন কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উঠিছে । সামুদ্ৰিক নিৰাপত্তাও জটিল হৈ পৰিছে কিয়নো হুথি সংগঠনে ঘোষণা কৰিছে যে তেওঁলোকে লোহিত সাগৰত ইজৰাইলী জাহাজ চলোৱাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে ।
ইৰাণৰ পেট্ৰ'কেমিকেল কমপ্লেক্সত ইজৰাইলৰ আক্ৰমণৰ পিছতে ইৰাণৰ ৰিভল্যুচনেৰী গাৰ্ডে ইজৰাইলৰ দুটা ঘাটিক লক্ষ্য কৰি লোৱা দেখা গৈছে । দেওবাৰে বেইৰুটৰ দক্ষিণ উপকণ্ঠ অঞ্চলত ইজৰাইলে বিমান আক্ৰমণ চলোৱাৰ লগে লগে যুদ্ধবিৰতি চুক্তিও অৰ্থহীন হৈ পৰে । লগে লগে ইৰাণেও ইজৰাইলৰ ওপৰত প্ৰতিশোধ লয় । ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহুক সৰ্বোচ্চ সামৰিক সংযম বজাই ৰাখিবলৈ ট্ৰাম্পে আহ্বান জনাইছিল যদিও তাক প্ৰত্যক্ষভাৱে প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা দেখা গৈছে ।
শেহতীয়াকৈ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে চলি থকা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মধ্যস্থতাত নিজৰ সৰ্বোচ্চ কৰ্তৃত্ব দৃঢ় কৰি এক সাক্ষাৎকাৰত ট্ৰাম্পে ইংগিত দিছে যে নেতান্যাহুৱে সংঘাত বন্ধ কৰিবলৈ আলোচনাৰ চৰ্তসমূহ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব । অবিৰত প্ৰতিশোধে অঞ্চলটোক চিৰন্তন হিংসাৰ দিশলৈ লৈ যাব বুলিও তেওঁ সকীয়াই দিছিল ।
ট্ৰাম্পে দুয়োখন দেশৰে শীৰ্ষ নেতাসকলক সম্বোধন কৰি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত কৈছিল, "আমি বহুত ঘনিষ্ঠতা বজাই ৰাখিছোঁ । মই কও যে আগন্তুক সপ্তাহৰ সোমবাৰ, মঙলবাৰ বা বুধবাৰে চুক্তি স্বাক্ষৰিত হ'ব ।"
অৱশ্যে ট্ৰাম্পৰ সকলো কথা একাষৰীয়া কৰি ইৰাণ আৰু ইজৰাইল পুনৰ সংঘাতত লিপ্ত হৈছে । কূটনৈতিক কাঠামোক সুৰক্ষিত কৰিবলৈ ট্ৰাম্পে এই সংঘাত আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে তাৎক্ষণিকভাৱে দুয়োখন দেশৰ শীৰ্ষ নেতালৈ ফোন কৰিছে । আমেৰিকাৰ এজন বিষয়াৰ উদ্ধৃতি দি প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ট্ৰাম্পে ইজৰাইলৰ প্ৰতিশোধৰ বাবে ৰাজনৈতিক হেঁচা হ্ৰাস কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে । এক্সিয়াছক তেওঁ কয়, "ইৰাণৰ আক্ৰমণে কাকো আঘাত কৰা নাছিল । আশাকৰোঁ ইজৰাইলে প্ৰতিশোধ নলয় ।"
লগতে পঢ়ক :
ফিলিপাইনছত ৭.৮ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পত ১২ জনৰ মৃত্যু, ২০০-ৰো অধিক লোক আহত