বানপীড়িত নেপালত উদ্ধাৰকাৰী অভূতপূৰ্ব প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে: অষ্ট্ৰেলিয়ান সুৰংগ উদ্ধাৰকাৰী আৰ্নল্ড ডিক্স
আৰ্নল্ড ডিক্সে আঙুলিয়াই দিয়ে যে ভোটেকোশীৰ ওচৰৰ বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি একেটা স্থানতে ধ্যান কেন্দ্ৰীভূত কৰাৰ পৰিৱৰ্তে একেলগে কেইবাটাও সংকটজনক অঞ্চল চম্ভালিবলগা হৈছে ।
Published : September 7, 2026 at 10:18 PM IST
কাঠমাণ্ডু : ২০২৩ চনত ভাৰতৰ ছিল্কিয়াৰা সুৰংগত আবদ্ধ হৈ থকা ৪১ জন শ্ৰমিকক উলিয়াই অনাত গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদানৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত খ্যাতি অৰ্জন কৰা অষ্ট্ৰেলিয়াৰ সুৰংগ উদ্ধাৰ বিশেষজ্ঞ আৰ্নল্ড ডিক্সে বৰ্তমান বানবিধ্বস্ত নেপালত উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে । সমগ্ৰ নেপালত চলি থকা এই বান উদ্ধাৰ অভিযানক তেওঁৰ পেছাদাৰী জীৱনত পূৰ্বতে কেতিয়াও সন্মুখীন নোহোৱা প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে উল্লেখ কৰিছে ।
ভোটেকোশী নদীক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হোৱা বিপৰ্যয়জনক বানৰ পিছত প্ৰত্যক্ষভাৱে ভূমিস্তৰৰ পৰা প্ৰতিবেদন প্ৰেৰণ কৰি ডিক্সে সোমবাৰে পুৱা কয় যে দুৰ্যোগ সঁহাৰি দলসমূহে জটিল, বহুস্তৰীয় জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ মাজেৰে নিজৰ কাম কৰি আছে ।
ছ’চিয়েল মিডিয়াত ডিক্সে পোষ্ট কৰি কয়, "বৰ্তমান নেপালত আমি আগতে কেতিয়াও সন্মুখীন নোহোৱা কিবা এটাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ । কেৱল এটা উদ্ধাৰ নহয়, কিন্তু একাধিক সম্ভাৱ্য উদ্ধাৰ । একে সময়তে, বিভিন্ন ঠাইত, প্ৰত্যেকৰে নিজস্ব বিপদ, অনিশ্চয়তা আৰু এতিয়াও হয়তো জীৱন ৰক্ষা কৰিব পৰা হ’ব পাৰে ।”
ছিল্কিয়াৰা অভিযানৰ পৰা লাভ কৰা অভিজ্ঞতাৰ কথা স্মৰণ কৰি ডিক্সে আঙুলিয়াই দিয়ে যে ভোটেকোশীৰ ওচৰৰ বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিত তীব্ৰ অনিশ্চয়তাৰ মাজতো মাত্ৰ এটা ক্ষেত্ৰতে ধ্যান কেন্দ্ৰীভূত কৰি ৰখাৰ পৰিৱৰ্তে কেইবাটাও সমান্তৰাল সংকটজনক অঞ্চল পৰিচালনাৰ দিশলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা প্ৰয়োজন । উল্লেখ্য যে ডিক্সে ছিল্কিয়াৰা সুৰংগ কাণ্ডত অতি জটিল ভূগৰ্ভস্থ উদ্ধাৰ অভিযানত ৪১ জন লোকক সফলতাৰে উদ্ধাৰ কৰি তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাইছিল ।
পূবৰ দাৰ্শনিক চিন্তাৰ সৈতে পশ্চিমীয়া পেছাদাৰী কৰ্তব্যৰ তুলনা কৰি ডিক্সে পৰ্যবেক্ষণ কৰে যে এই বৃহৎ দুৰ্যোগৰ বাবে তাৎক্ষণিক ফলাফলক পৰোৱা নকৰাকৈ দীৰ্ঘ সময় ধৰি প্ৰতিশ্ৰুতি বজাই ৰখাটো প্ৰয়োজন ।
তেওঁ লিখিছে, “এছিয়ান পৰম্পৰাই আন এক শক্তিশালী ধাৰণা আগবঢ়ায়: সেইটো হৈছে ধৰ্ম । পৰীক্ষাটো কেৱল আমি সফল হওঁনে নহওঁ সেইটো নহয়, পথটো কঠিন হৈ পৰিলে, দায়িত্ববোৰ বহুগুণে বৃদ্ধি পালে, আনকি ফলাফল কি হ'ব সেয়া নাজানিলেও আমি সঠিক কাম কৰি যাম নে নাযাম সেইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ।”
ভোটেকোশী কৰিড'ৰৰ গুৰুতৰভাৱে প্ৰভাৱিত অংশসমূহৰ মাজেৰে অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ অভিযান চলি থকাৰ সময়তে ঘৰুৱা আৰু বহিঃৰাষ্ট্ৰৰ সঁহাৰি দলসমূহে বিপজ্জনক ভূখণ্ড অতিক্ৰম কৰি নিৰুদ্দিষ্ট লোকসকলৰ সন্ধান কৰি গৈ আছে ।
ডিক্সে লগতে কয়, “ছিল্কিয়াৰাই মোক শিকাইছিল যে 'টান' আৰু 'অসম্ভৱ'ৰ সৈতে কেতিয়াও বিভ্ৰান্ত হ'ব নালাগে । নেপালে মোক আৰু কিবা এটা শিকাইছে: যেতিয়া কেইবাটাও জীৱনে একেলগে আমাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ পৰে, তেতিয়া আশাৰ অনুশাসনত পৰিৱৰ্তন আনিব লাগিব, মমতাক কৰ্মলৈ পৰিণত কৰিব লাগিব আৰু কৰ্তব্যক সফলতাৰ নিশ্চয়তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব নোৱাৰে ।”
বিশেষজ্ঞ সঁহাৰি দল আৰু কাৰিকৰী দলে নিৰন্তৰ কাম কৰি আছে । তেওঁলোকে তীব্ৰ পানীৰ সোঁত আৰু বৃহৎ ধ্বংসাৱশেষৰ সৈতে যুঁজিবলগা হৈছে, যিয়ে ধ্বংসপ্ৰাপ্ত বসতিস্থললৈ যোৱাৰ পথত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছে । বিধ্বংসী বানৰ পিছত চলি থকা এই উদ্ধাৰ অভিযানৰ মাজতে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে যে ভাৰতীয় কাৰিকৰী দল এটাই চিলিমে সুৰংগ পৰিষ্কাৰ কৰাৰ প্ৰচেষ্টাত উৎসাহজনক অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে । আনহাতে, ভাৰতীয় ফৰেনছিক দল এটাই ৪০০ৰো অধিক ডিএনএ নমুনা পৰীক্ষা কৰিছে ।
বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়ৰ মতে, ভাৰতীয় কাৰিকৰী দলটোৱে চিলিমেত সুৰংগটো মুকলি কৰাৰ বাবে হাতেৰে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু গধুৰ যন্ত্ৰৰ দ্বাৰা প্ৰৱেশৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব পৰাকৈ অস্থায়ী পথ সৃষ্টিত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে । এই নতুন পথটো এতিয়া এক কিলোমিটাৰৰ ওচৰ চাপিছে । আনহাতে, দলটোৱে সুৰংগটোলৈ ৰছীৰে প্ৰৱেশৰ সুবিধা সৃষ্টিৰ কামো আৰম্ভ কৰিছে ।
ইফালে ভাৰতীয় ফৰেনছিক দলটোৱে কাঠমাণ্ডুৰ দুটা পৰীক্ষাগাৰত ৪০০ৰো অধিক ডিএনএৰ নমুনা পৰীক্ষা কৰি ইতিমধ্যে প্ৰায় ৭০টা ডিএনএ প্ৰফাইল সৃষ্টি কৰিছে বুলি মন্ত্ৰণালয়ে উল্লেখ কৰিছে ।
ইফালে নেপাল চৰকাৰে জাৰি কৰা আনুষ্ঠানিক জাননী অনুসৰি, নেপালৰ ভোটেকোশী আৰু ত্ৰিশূলী নদীৰ কাষৰ বানপীড়িত অঞ্চলৰ পৰা বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিব বিচৰা বিদেশী সংবাদ মাধ্যমৰ সাংবাদিকসকলে এতিয়া নেপালৰ তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ বিভাগৰ পৰা প্ৰেছ স্বীকৃতি আৰু সাংবাদিক পৰিচয়-পত্ৰ ল'ব লাগিব ।
সমান্তৰালভাৱে গোৰ্খাৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলত বান অহাৰ পিছত বুঢ়ীগণ্ডক নদীৰ নদী অৱবাহিকাত নেপালী কৰ্তৃপক্ষই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে । গোৰ্খা জিলাৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ চুমানুবুৰী গ্ৰাম্য পৌৰসভা-৪ আৰু ২ৰ মাজেৰে বৈ যোৱা থেৰাং নদীৰ বানৰ ফলত এই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হয় । বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, সোমবাৰে পুৱা বানে চাৰিটা ঘৰ আৰু এখন ওলোমা দলং উটুৱাই লৈ যায় । ইয়াৰ ফলত মানাছলু অঞ্চলত ট্ৰেকিং কৰা পৰ্যটকসকলৰ বাবে অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিব বুলি আশংকা কৰা হৈছে ।
ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ আশংকা হ্ৰাস আৰু ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষৰ তথ্য অনুসৰি, নেপালত ৰাছুৱা বান আৰু আনুষংগিক ঘটনাত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ১,৩৪২ জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
৬ ছেপ্টেম্বৰৰ সন্ধিয়া ৬ বজাত প্ৰকাশ পোৱা এনডিআৰআৰএমএৰ শেহতীয়া তথ্য মতে, প্ৰায় ৫৮৯ জন বিদেশী নাগৰিকৰ লগতে ৰাছুৱাত প্ৰায় ১,৯৬৭ জন আৰু নুৱাকোটত ২,৩৪০ জনকে ধৰি প্ৰায় ৪,৯৯৬ জন লোক নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ।