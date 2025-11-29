প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দ্বিতীয় বিবাহ: বচা বচা অতিথিৰে বিবাহৰ অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠান

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দ্বিতীয় বিবাহ: বচা বচা অতিথিৰে বিবাহৰ অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠান
৬২ বছৰ বয়সত বয়সত বিবাহপাশত আবদ্ধ হ’ল প্ৰধানমন্ত্ৰী ৷ দৰা-কইনাই হাতত হাত ধৰি জীৱনৰ বাকীকেইটা দিন একেলগে আগুৱাই যোৱাৰ বাবে শপত খালে ৷
মেলবৰ্ণ : এখন বিবাহ ৷ আলহী-অতিথিৰে ভৰি পৰিছে ৰভাথলী ৷ সকলোৰে হাতত ফুলৰ থোপা ৷ সুগন্ধি ফুলেৰে সকলোৱে আদৰিছে দৰা-কইনাক ৷ এইখিনিলৈকে সকলো সাধাৰণ কথা, নহয় জানো ?
পিছে আজি এই বিয়াখন সকলোৰে চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু ৷ কিয়নো বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী ৷ অ’ ৰ’ৱ, আপোনাৰ মনৰ গতিক বিৰাম লগাওক ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী বুলি কোৱাত ভুল নুবুজিব ৷ আমি কৈছো অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী এণ্টনি আলবানিছৰ (Anthony Albanese) কথা ৷ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ফেডাৰেল চৰকাৰৰ (federal government) ১২৪ বছৰীয়া ইতিহাসত আলবানিজ হৈছে প্ৰথমজন প্ৰধানমন্ত্ৰী যিয়ে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিয়েই বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছে ।
জানিব পৰা মতে, অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী এণ্টনি আলবানিছে জোডি হেডনৰ (Jodie Haydon) সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় । অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ৰাজধানী কেনবেৰাত থকা ৬২ বছৰীয়া আলবানিজে এটা চৰকাৰী বাসগৃহত অতি গোপন আৰু ব্যক্তিগতভাৱে এই বিবাহ অনুষ্ঠানত অনুষ্ঠিত কৰে ৷
শনিবাৰে বিয়লি দ্য লজৰ চৌহদত অস্কাৰ বিজয়ী অভিনেতা ৰাছেল ক্ৰ’ আৰু কেইবাজনো কেবিনেট মন্ত্ৰীকে ধৰি প্ৰায় ৬০ জন অতিথি এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ৷ এই আমন্ত্ৰিত অতিথিৰ সন্মুখত তেওঁলোকে হাতত হাত থৈ আজীৱন একেলগে থকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে । কিন্তু এই হাই প্ৰফাইল বিবাহ অনুষ্ঠান সমাপ্ত হোৱালৈকে কোনো সংবাদ মাধ্যমে এই খবৰ পোৱা নাছিল ।
বিয়াৰ পিছত এণ্টনি আলবানিজ আৰু জোডি হেডেনে এক বিবৃতিত কয়, ‘‘আমি আমাৰ পৰিয়াল আৰু ঘনিষ্ঠ বন্ধুসকলক সাক্ষী কৰি, অনাগত জীৱনৰ দিন কেইটা একেলগে কটাবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো ৷ আমি বহুত সুখী ।’’
- ভেলেণ্টাইন ডে’ত তেওঁ হেডেনক প্ৰস্তাৱ দিছিল
৬২ বছৰীয়া আলবানিজৰ এয়া দ্বিতীয় বিবাহ । ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁৰ বিবাহ বিচ্ছেদ হৈছিল আৰু তেওঁৰ এজন পুত্ৰও আছে । যোৱা বছৰ ভেলেণ্টাইন ডে’ত দ্য লজত ৪৬ বছৰীয়া হেডেনক প্ৰস্তাৱ দিছিল আলবানিজে ।
প্ৰথমতে মে’ মাহৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে এখন গ্ৰেণ্ড বিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল । ছিডনীৰ এটা ৰেডিঅ’ অনুষ্ঠানত আলবানিজে কয় যে তেওঁ কানাডাৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী জাষ্টিন ট্ৰুডোক নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছে, যাক তেওঁ ঘনিষ্ঠ বন্ধু বুলি গণ্য কৰে ।
কিন্তু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ শাসকীয় কেন্দ্ৰীয় বাওঁপন্থী লেবাৰ পাৰ্টীৰ কৌশলবিদসকলে আশংকা কৰিছিল যে দেশখনৰ মুদ্ৰাস্ফীতিৰ সংকটৰ সময়ত হোৱা আড়ম্বৰপূৰ্ণ বিবাহে চৰকাৰৰ দ্বিতীয়টো তিনি বছৰীয়া কাৰ্যকালৰ বাবে পুনৰ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ আশাত ক্ষতি কৰিব পাৰে ।
ইয়াৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী এণ্টনি আলবানিজে নিৰ্বাচনৰ পিছলৈকে বিবাহ স্থগিত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লয় । ইয়াৰ পূৰ্বে আলবানিজে ২০২৫ চনত এই বিয়াখন হ’ব বুলি কৈছিল যদিও তেওঁ কোনো তাৰিখ নিৰ্দিষ্ট কৰা নাই । সংসদীয় বৰ্ষ শেষ হোৱাৰ দুদিন পিছত যোৱা বৃহস্পতিবাৰে এই হাই প্ৰফাইল বিয়াখন হয় ।
উল্লেখ্য যে, জোডি হেডনে বিত্ত খণ্ডত কাম কৰে । ২০২০ চনত মেলবৰ্ণত অনুষ্ঠিত হোৱা ব্যৱসায়িক ৰাতিৰ আহাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী আলবানিজক লগ পাইছিল ।