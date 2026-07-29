ETV Bharat / international

জৰ্ডানত থকা আমেৰিকাৰ সামৰিক ঘাটিত ইৰাণৰ আক্ৰমণ

ট্ৰাম্পৰ যুদ্ধবিৰতিৰ মাজতে জৰ্ডানস্থিত আমেৰিকাৰ ঘাটিত ইৰাণে বেলিষ্টিক মিছাইল নিক্ষেপ কৰে । চেণ্টকমে এই মিছাইলবোৰ ধ্বংস কৰাৰ দাবী কৰে ।

IRAN BALLISTIC MISSILES US FORCES
প্ৰতীকী ফটো (IANS)
author img

By ANI

Published : July 29, 2026 at 8:17 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ৱাশ্বিংটন : ইৰাণে মঙলবাৰে পশ্চিম এছিয়াত থকা আমেৰিকাৰ সামৰিক ঘাটিত কেইবাটাও বেলিষ্টিক ক্ষেপণাস্ত্ৰ নিক্ষেপ কৰে ৷ আমেৰিকাৰ কেন্দ্ৰীয় কমাণ্ডে (চেণ্টকম) এই আক্ৰমণক ‘আকস্মিক আক্ৰমণৰ চেষ্টা’ বুলি অভিহিত কৰে । এক্সৰ এটা পোষ্টত চেণ্টকমে কয় যে ইছলামিক ৰিভল্যুচনেৰী গাৰ্ড কৰ্পছে (আইআৰজিচি) নিক্ষেপ কৰা সকলো প্ৰজেক্টাইল আমেৰিকাৰ বায়ু প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থাই সফলতাৰে নষ্ট কৰে ।

পোষ্টটোত উল্লেখ কৰা হয়, "আজি সন্ধিয়া ৫:৪৫ বজাত ইছলামিক ৰিভল্যুচনেৰী গাৰ্ড কৰ্পছৰ বাহিনীয়ে মধ্যপ্ৰাচ্যত আমেৰিকাৰ বাহিনীৰ ওপৰত আকস্মিক আক্ৰমণ চলোৱাৰ প্ৰয়াসত ইৰাণৰ পৰা একাধিক বেলিষ্টিক ক্ষেপণাস্ত্ৰ নিক্ষেপ কৰে । ইৰাণৰ সকলো ক্ষেপণাস্ত্ৰ সফলতাৰে নষ্ট কৰা হয় ।"

লগতে পঢ়ক : আমেৰিকাৰ কনছুলেটকে ধৰি একাধিক বিস্ফোৰণে জোকাৰি গ’ল ইৰাকক

TAGGED:

আমেৰিকাৰ সামৰিক ঘাটি
আমেৰিকাৰ সামৰিক ঘাটিত ইৰাণৰ আক্ৰমণ
আমেৰিকা ইৰাণৰ সংঘাত
IRAN ATTACK JORDAN
IRAN BALLISTIC MISSILES US FORCES

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.