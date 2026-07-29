জৰ্ডানত থকা আমেৰিকাৰ সামৰিক ঘাটিত ইৰাণৰ আক্ৰমণ
ট্ৰাম্পৰ যুদ্ধবিৰতিৰ মাজতে জৰ্ডানস্থিত আমেৰিকাৰ ঘাটিত ইৰাণে বেলিষ্টিক মিছাইল নিক্ষেপ কৰে । চেণ্টকমে এই মিছাইলবোৰ ধ্বংস কৰাৰ দাবী কৰে ।
By ANI
Published : July 29, 2026 at 8:17 AM IST
ৱাশ্বিংটন : ইৰাণে মঙলবাৰে পশ্চিম এছিয়াত থকা আমেৰিকাৰ সামৰিক ঘাটিত কেইবাটাও বেলিষ্টিক ক্ষেপণাস্ত্ৰ নিক্ষেপ কৰে ৷ আমেৰিকাৰ কেন্দ্ৰীয় কমাণ্ডে (চেণ্টকম) এই আক্ৰমণক ‘আকস্মিক আক্ৰমণৰ চেষ্টা’ বুলি অভিহিত কৰে । এক্সৰ এটা পোষ্টত চেণ্টকমে কয় যে ইছলামিক ৰিভল্যুচনেৰী গাৰ্ড কৰ্পছে (আইআৰজিচি) নিক্ষেপ কৰা সকলো প্ৰজেক্টাইল আমেৰিকাৰ বায়ু প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থাই সফলতাৰে নষ্ট কৰে ।
পোষ্টটোত উল্লেখ কৰা হয়, "আজি সন্ধিয়া ৫:৪৫ বজাত ইছলামিক ৰিভল্যুচনেৰী গাৰ্ড কৰ্পছৰ বাহিনীয়ে মধ্যপ্ৰাচ্যত আমেৰিকাৰ বাহিনীৰ ওপৰত আকস্মিক আক্ৰমণ চলোৱাৰ প্ৰয়াসত ইৰাণৰ পৰা একাধিক বেলিষ্টিক ক্ষেপণাস্ত্ৰ নিক্ষেপ কৰে । ইৰাণৰ সকলো ক্ষেপণাস্ত্ৰ সফলতাৰে নষ্ট কৰা হয় ।"
At 5:45 p.m. ET today, Islamic Revolutionary Guard Corps forces launched multiple ballistic missiles from Iran in an attempted surprise attack on U.S. forces based in the Middle East. All Iranian missiles were successfully intercepted. U.S. forces remain vigilant and at a high…— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 28, 2026
লগতে পঢ়ক : আমেৰিকাৰ কনছুলেটকে ধৰি একাধিক বিস্ফোৰণে জোকাৰি গ’ল ইৰাকক