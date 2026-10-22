ছৌদি আৰবৰ বিমানবন্দৰত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ, এজন নিহত

ছৌদি আৰবৰ বিমানবন্দৰত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ, এজন নিহত
বুধবাৰে সন্ধিয়া ডাম্মামৰ কিং ফাহদ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ এই আক্ৰমণত কিছু পৰিমাণে সা-সম্পত্তিসমূহৰো ক্ষতিসাধন হৈছে ৷
Published : October 22, 2026 at 10:31 AM IST
নতুন দিল্লী: ছৌদি আৰবৰ ডাম্মামৰ কিং ফাহদ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত বুধবাৰে সন্ধিয়া সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ আক্ৰমণ ৷ এই আক্ৰমণত এজন লোক নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে আন ৮ জন আহত হৈছে ৷ ছৌদি আৰবৰ সাধাৰণ অসামৰিক বিমান পৰিবহণ কৰ্তৃপক্ষই এই তথ্য সদৰী কৰিছে ।
কৰ্তৃপক্ষই প্ৰকাশ কৰা এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতি অনুসৰি, এই আক্ৰমণৰ ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত আঠজন লোকক স্থানীয় চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৷ সম্প্ৰতি তেওঁলোক চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে ৷
সামাজিক মাধ্যম এক্স হেণ্ডেলত প্ৰকাশিত এক বিবৃতিত ছৌদি আৰবৰ সাধাৰণ অসামৰিক বিমান পৰিবহণ কৰ্তৃপক্ষই কয়, ‘‘চলিত বৰ্ষৰ ২১ অক্টোবৰ অৰ্থাৎ বুধবাৰে সন্ধিয়া ডাম্মামৰ কিং ফাহদ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত এক আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ ১৪৪৮ হিজৰীৰ জুমাদা আল-আৱাল মাহৰ ১০ তাৰিখে এই আক্ৰমণ সংঘটিত হৈছে ৷’’
GACA: Attack Targets King Fahd International Airport in Dammam; One Killed, Eight Injured. https://t.co/GhosE8FtnN #SPAGOV https://t.co/tbaPJdVviW— SPAENG (@Spa_Eng) October 21, 2026
এই আক্ৰমণত কিমান পৰিমাণৰ ক্ষয়-ক্ষতি হৈছে, তাৰ সঠিক তথ্য এতিয়াও লাভ কৰিব পৰা নাই ৷ সেই সন্দৰ্ভত মূল্যায়ন অব্যাহত আছে ৷ কৰ্তৃপক্ষই লগতে কয়, ‘‘এই আক্ৰমণত এজন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ৷ আল্লাহৰ ৰহমত হওক ৷ আন আঠজনৰ একাংশই কিছু পৰিমাণে আৰু বাকীকেইজনে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ।
আহতসকলক তাৎক্ষণিকভাৱে চিকিৎসালয়লৈ নি প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হৈছে ৷ এই আক্ৰমণত কিছু পৰিমাণে সা-সম্পত্তিসমূহৰো ক্ষতিসাধন হৈছে ৷ অৱশ্যে ক্ষতিৰ পৰিমাণ কিমান, সেয়া এতিয়াও নিৰ্ণয় কৰিব পৰা নাই ৷ সেইবোৰৰ মূল্যায়ন চলি আছে ৷ সময়ত সকলো কথা প্ৰকাশ কৰা হ’ব ৷’’
This is inaccurate. The U.S. Department of State issued an ordered departure for non-emergency U.S. government employees and their family members in Saudi Arabia only. Iranian-supported Houthis have increasingly engaged in hostilities against Saudi Arabia, including attacks on civilian airports and other critical infrastructure resulting in civilian casualties and severe travel disruptions. The safety and security of Department personnel and their families remain our highest priority, and we will continue to take all necessary steps to protect and support them.— Tommy Pigott (@statedeptspox) October 21, 2026
আনহাতে, আমেৰিকাৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ে ছৌদি আৰবত থকা দেশখনৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ লগতে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ বাবে এক বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ৷ আমেৰিকাৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ টমী পিগটে এক্স হেণ্ডেলত এনেদৰে লিখিছে, ‘‘ইৰাণ সমৰ্থিত হুথি বিদ্ৰোহীয়ে চৌদি আৰবৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিকভাৱে আক্ৰমণ চলাই আহিছে ৷
বিশেষকৈ অসামৰিক বিমানবন্দৰ আৰু অন্যান্য জটিল আন্তঃগাঁথনিসমূহত তেওঁলোকে আক্ৰমণ চলোৱাৰ ফলত বহুসংখ্যক সাধাৰণ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ৷ এই আক্ৰমণৰ ফলত ভ্ৰমণ কাৰ্যতো ব্যাঘাত জন্মিছে । বিভাগটোৰ কৰ্মচাৰী আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালসমূহৰ সুৰক্ষা আমাৰ বাবে সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ ৷ আমি তেওঁলোকৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ লগতে প্ৰয়োজনীয় সহায় আগবঢ়াবলৈ সকলো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিম ৷’’
আল জাজিৰাত প্ৰকাশিত এক খবৰ অনুসৰি, য়েমেনৰ সেনাৰ মুখপাত্ৰ কৰ্ণেল মজিদ আল নাজিলীয়ে হুথী বাহিনীয়ে এদিনতে চতুৰ্থবাৰৰ বাবে আল ৰিয়ান বিমান বন্দৰক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লোৱা বুলি দাবী কৰে ৷
এই আক্ৰমণক গৰিহণা দি কৰ্ণেল আল-নাজিলীয়ে বিমানবন্দৰসমূহক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লোৱা কাৰ্যক য়েমেনৰ ৰাজহুৱা তথা গুৰুত্বপূৰ্ণ সম্পত্তিসমূহৰ ওপৰত আক্ৰমণ ইচ্ছাকৃত বুলি দাবী কৰে ৷
তেওঁ লগতে কয় যে বিমানবন্দৰত চলা এই আক্ৰমণে পোনপটীয়াকৈ য়েমেনৰ জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰে আৰু তেওঁলোকে মুক্তভাৱে চলাচল কৰাৰ স্বাধীনতাত আঘাত হানে ৷
আল জাজিৰাই প্ৰকাশ কৰা এক পৃথক খবৰত য়েমেনত ছৌদি আৰবৰ নেতৃত্বত মিত্ৰজোঁটৰ মুখপাত্ৰ ব্ৰিগেডিয়াৰ জেনেৰেল তুৰ্কী আল-মালকিয়ে ঘোষণা কৰে যে মিত্ৰজোঁটৰ বায়ু প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থাই ছৌদি আৰবৰ পূব প্ৰদেশক লক্ষ্য কৰি চাৰিখন মানৱবিহীন ড্ৰোণ সহজে জব্দ কৰি ধ্বংস কৰে ।
শেহতীয়াকৈ বিমানবন্দৰসমূহত সংঘটিত এনেধৰণৰ আক্ৰমণৰ বাবে অঞ্চলটোত উত্তেজনা অব্যাহত আছে ৷ তাৰ মাজতে মালকিয়ে এই ঘোষণা কৰে ৷
উল্লেখ্য যে, বিগত ১০ অক্টোবৰত ৰজা খালিদ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত সংঘটিত হোৱা আন এক ভয়াৱহ আক্ৰমণত ভাৰতীয় নাগৰিকসহ ১৩ জন লোক নিহত হৈছিল ৷ বিপৰীতে শতাধিক লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল । ইয়াৰ পূৰ্বে ছৌদি আৰবৰ অসামৰিক বিমান পৰিবহণ কৰ্তৃপক্ষই ১১ অক্টোবৰত প্ৰকাশ কৰা এক বিবৃতিত এই আক্ৰমণৰ ফলত ১২ জন লোকৰ মৃত্যু আৰু ৩০৯ জন লোক আহত হোৱাৰ খবৰ প্ৰকাশ পাইছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত ৰিয়াধস্থিত ভাৰতীয় দূতাবাসে এই আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত এজন ভাৰতীয় নাগৰিকে প্ৰাণ হেৰুওৱা বুলিও সদৰি কৰিছিল ৷
আনকি বিগত ৬ আৰু ৭ অক্টোবৰত কিং খালিদ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ আৰু আভা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত কেইবাটাও আক্ৰমণ সংঘটিত হৈছিল । GACA ৰ তথ্য অনুসৰি, এই আক্ৰমণৰ ফলত ৩ জন লোকৰ মৃত্যু ঘটাৰ লগতে ৩৬ জন লোক আহত হৈছিল ।
বিমান পৰিবহণ কৰ্তৃপক্ষই এই আক্ৰমণৰ ফলত হোৱা ক্ষয়-ক্ষতিৰ মূল্যায়ন কৰাৰ লগতে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰো নিৰীক্ষণ কৰে ৷ যাৰ বাবে বিমানবন্দৰটোৰ কাম-কাজ সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল ।
লগতে পঢ়ক: ফ্ৰান্সৰ প্ৰতিবাদ অৰ্থনৈতিক ভৱিষ্যতক লৈ ভয় আৰু উদ্বিগ্নতাৰ লক্ষণ