বৰফৰ ধুমুহাত প্ৰাণ হেৰুৱালে ১৫ জনে, বিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগ

দক্ষিণ আমেৰিকাত অহা এই ধুমুহাৰ ফলত বিশেষকৈ টেক্সাছ, লুইজিয়ানা, মিচিচিপি আৰু টেনেচিত প্ৰচণ্ড শীতৰ মাজত বহু অঞ্চল বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে ।

By ANI

Published : January 27, 2026 at 3:52 PM IST

ৱাশ্চিংটন: আমেৰিকাৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত অহা শীতকালীন ধুমুহাৰ বাবে হ্ৰাস হৈছে তাপমাত্ৰা ৷ যাৰ ফলত অতিমাত্ৰা শীতৰ কবলত পৰিছে ৰাজ্যকেইখন ৷ প্ৰচণ্ড শীতৰ বাবেই মৃত্যুক সাবটিছে ১৫ জন লোকে ৷ এই খবৰ প্ৰকাশ কৰিছে চি এন এনে ৷

চি এন এনৰ মতে, অতিপাত শীতৰ বাবে সমগ্ৰ সমভূমি অঞ্চলত তাপমাত্ৰা হ্ৰাস হৈ দৈনিক নতুন উষ্ণতাৰ অভিলেখ সৃষ্টি হৈছে । তাৰ ফলত ২০ কোটিতকৈ অধিক লোকৰ বাবে শীতৰ সতৰ্কতাবাণী জাৰি কৰা হৈছে ৷ চলিত সপ্তাহৰ ভিতৰত অন্ততঃ দক্ষিণ আৰু পূবত এই অভিলেখ ভংগৰ সম্ভাৱনা আছে ।

দক্ষিণৰ বহু অংশত আন্তঃগাঁথনিৰ সৰ্বাধিক ক্ষতি হৈছিল ৷ বৰফৰে আবৃত পথ, উভালি পৰা গছ-গছনি আৰু ছিগি পৰা বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰসমূহে সাহায্য প্ৰচেষ্টাত প্ৰতিবন্ধকতাৰ সৃষ্টি কৰিছিল । বিশেষকৈ উত্তৰ মিচিচিপি আৰু টেনেচিৰ নেচভিল অঞ্চলত গছ-গছনি আৰু বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ ব্যাপক ক্ষতিৰ বাবে এই সেৱা পুনৰ সূচল কৰিবলৈ ভালেমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় ৷

সোমবাৰে নিশালৈকে বিদ্যুৎ সেৱা পুনৰ সূচল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অগ্ৰগতি লাভ কৰাৰ পিছতো ডেৰ লাখতকৈ অধিক গ্ৰাহক এতিয়াও বিদ্যুৎ বিহীন হৈয়ে আছে বুলি PowerOutage.us য়ে প্ৰকাশ কৰিছে । টেনেচিৰ ১ লাখ ৯০ হাজাৰতকৈ অধিক, মিচিচিপিৰ ১ লাখ ৪০ হাজাৰতকৈ অধিক আৰু লুইজিয়ানাত এক লাখতকৈ অধিক ঘৰত সম্প্ৰতি নাই বিদ্যুৎ ৷

ঘৰৰ বাহিৰভাগৰ বৰফে গছ-গছনি আৰু বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি থকাৰ বাবে বিপদৰ আশংকা থকা বুলি সকীয়নি দিছে বিষয়াসকলে । কমেও ১২ খন ৰাজ্যত আধা ইঞ্চিকৈ হ’লেও বৰফ জমা হ’লে বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰত ৫০০ পাউণ্ড ওজন যোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ আনহাতে দক্ষিণ-পূবত ঘণ্টাত ২৫ মাইল বেগত বতাহ বলি অধিক পৰিমাণে ক্ষতিৰ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে ।

সমগ্ৰ দেশতে পৰিছে এই ধুমুহাৰ প্ৰভাৱ ৷ সোমবাৰে আমেৰিকাৰ ৪৮ খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত ৫৬ শতাংশতকৈ অধিক ৰাজ্যত বৰফ পৰে । নিউ মেক্সিকোৰ পৰা মেইনলৈকে কমেও ১৮ খন ৰাজ্যত এক ফুট বা তাতকৈ অধিক আকাৰৰ বৰফ পৰাৰ তথ্য পোৱা গৈছে ।

এই বৰফ ধুমুহাৰ ফলত যাতায়াতত ব্যাপক ব্যাঘাত জন্মিছে । দেওবাৰে বিমান সংস্থাসমূহে ১১,৬০০ ৰো অধিক বিমানৰ যাত্ৰা বাতিল কৰে ৷ বিগত ২০২০ চনৰ মাৰ্চ মাহত ক’ভিড-১৯ ৰ বাবে ভ্ৰমণত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰাৰ পিছত এদিনত যাত্ৰা বাতিল কৰা বিমানৰ সংখ্যা এয়াই প্ৰথম ৷ ইয়াৰোপৰি সোমবাৰে আমেৰিকাত আৰু ৬ হাজাৰ বিমানৰ যাত্ৰা বাতিল কৰা হয় ৷ যাৰ ফলত ডালাছৰ পৰা বষ্টনলৈ যোৱা ডাঙৰ বিমানবন্দৰসমূহতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰে ৷ মঙলবাৰৰ ভিতৰত বিমান বাতিলৰ সংখ্যা হ্ৰাস পোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিলে বিমান সংস্থাসমূহে সকীয়াই দিছে যে পৰিস্থিতি সম্পূৰ্ণৰূপে স্বাভাৱিক হ’বলৈ কেইবাদিনো লাগিব ।

ধুমুহাৰ বাবে বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ৷ ক্ৰমাৎ বন্ধৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইছে ৷ ডালাছ, মেম্ফিছ আৰু নেচভিলৰ জিলাসমূহে মঙলবাৰে পাঠদান বাতিল ঘোষণা কৰে । মেৰিলেণ্ডৰ বহু জিলা এতিয়াও বন্ধ হৈ আছে ৷ আনহাতে বাল্টিমোৰ চহৰ আৰু চাৰ্লট-মেকলেনবাৰ্গ বিদ্যালয়কে ধৰি আন একাংশ জিলাত ঘৰৰ পৰাই পাঠদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৷

বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ধুমুহাৰ পূৰ্বে বৰফ পৰাৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছিল ৷ যিটো দক্ষিণৰ কিছু অংশৰ বাবে সঠিক বুলি প্ৰমাণিত হৈছে ।

মিচিচিপিত নৰ্থ-ইষ্ট মিচিচিপি ইলেক্ট্ৰিক পাৱাৰ এছ’চিয়েশ্যনৰ মুৰব্বী কিথ হেৱাৰ্ডে কয় যে বিদ্যুৎ সেৱা পুনৰ সূচল কৰাৰ বাবে বহু সময়ৰ প্ৰয়োজন হ’ব ৷ গছ-গছনি উভালি পৰি হোৱা ক্ষতিক বিপৰ্যয়জনক বুলি অভিহিত কৰে হেৱাৰ্ডে । সোমবাৰলৈকে প্ৰায় ২৪ হাজাৰ গ্ৰাহক অৰ্থাৎ বিদ্যুৎ কোম্পানীটোৰ সেৱা এলেকাৰ ৭৫ শতাংশতকৈ অধিক লোক বিদ্যুৎ বিহীন হৈ পৰিছিল ।

মিচিচিপিৰ গৱৰ্ণৰ টেট ৰিভছে লজিষ্টিক আৰু যোগান বিতৰণত সহায় কৰিবলৈ প্ৰায় ৫০০ নেশ্যনেল গাৰ্ডৰ সদস্য নিয়োগ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে । টেনেচিত নেচভিল ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্ভিচে ইতিহাসৰ সৰ্বাধিক বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হোৱা ঘটনাৰ খবৰ প্ৰকাশ কৰিছে, যাৰ ফলত প্ৰায় ২ লাখ ৩০ হাজাৰ গ্ৰাহক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ।

বিদ্যুৎ বিষয়াসকলে সকীয়াই দিছিল যে একাংশ বাসিন্দা এসপ্তাহলৈকে বিদ্যুৎ বিহীন হৈ থকাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ এই ধুমুহাক এক ঐতিহাসিক পৰিঘটনা বুলি তেওঁলোকে অভিহিত কৰে যিটো সম্ভৱতঃ দশক দশক ধৰি মনত ৰৈ যাব ৷

ইউটিলিটিৰ এজন কাৰ্যবাহীয়ে চি এন এনক কয়, ‘‘এই ঘটনা ইতিহাসত লিপিবদ্ধ হ’ব ।’’

