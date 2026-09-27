ETV Bharat / international

নেপালত ধাৰাসাৰ বৰষুণ, ৭২ ঘণ্টাত ১৪ জনৰ মৃত্যু, ব্যাহত উদ্ধাৰ কাৰ্য

আকৌ নেপালত প্ৰকৃতিক দুৰ্যোগ ৷ ৭২ ঘণ্টা ধৰি দেশখনৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ধাৰাসাৰ বৰষুণ অব্যাহত ৷

Rainfall wreaks havoc in Nepal
নেপালত ধাৰাসাৰ বৰষুণ (ETV Bharat)
author img

By ANI

Published : September 27, 2026 at 3:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নেপাল : বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত নেপালৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে ৷ ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু ভূমিস্খলনৰ বাবে বিগত ৭২ ঘণ্টাত দেশখনত বৰ্তমানলৈকে প্ৰায় ১৪ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ।

আনহাতে, দেওবাৰে বতৰ বিজ্ঞানীয়ে দেশখনত সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে ৷ ইফালে প্ৰশাসনে পুৱা মধ্য নেপালৰ নাৰায়ণী নদীৰ পাৰত বসবাস কৰা সকলো বাসিন্দাৰ বাবে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰে ৷ যিহেতু নাৰায়নী নদীৰ জলস্তৰ প্ৰায় ৯ মিটাৰ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে ৷

একেদৰে দেশখনৰ মুখ্য সংযোগস্থল হিচাপে পৰিচিত চিতৱানলৈ যোৱা ঘাইপথসমূহো বন্ধ কৰি দিছে প্ৰশাসনে ৷ যিহেতুকে চিতৱানলৈ যোৱা ঘাইপথৰ একাধিক স্থানত ভূমিস্খলনৰ সৃষ্টি হৈছে, পথ বন্ধ হৈ পৰিছে ৷

দেশখনৰ দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে জনোৱা তথ্য অনুসৰি, দেওবাৰে দেশখনৰ ম্যাগডি জিলাৰ অন্নপূৰ্ণা গাঁৱত সংঘটিত ভূমিস্খলনৰ ফলত চাৰিজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৷ গাঁও পৰিষদৰ অধ্যক্ষ ভাৰত কুমাৰ পুনে এএনআইক এই কথা জানিবলৈ দিছে ৷

ইফালে বৰ্তমানো দেশখনৰ ভিন্ন প্ৰান্তত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে উদ্ধাৰ কাৰ্য চলোৱাত ব্যাঘাত হৈছে বুলি জানিবলৈ দিছে প্ৰশাসনে ৷ একেদৰে বাগলুং জিলাৰ নিশিখোলা গাঁৱত দেওবাৰে পুৱা সংঘটিত ভূমিস্খলনত চাৰিজন লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি স্থানীয় এজন বিষয়াই নিউজ এজেঞ্চী এএনআইক জানিবলৈ দিছে ৷

At least 14 people dead in 72 hours as relentless rainfall wreaks havoc in Nepal
নেপালত ধাৰাসাৰ বৰষুণ (ANI)

দেওবাৰে পুৱা গাঁওখনৰ হাৰ্ডৰাৰ ৩ নং ৱাৰ্ডত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা । গাঁও পৰিষদৰ উপাধ্যক্ষ প্ৰেম বাহাদুৰ ঘৰতী মাগাৰে নিউজ এজঞেজী এএনআইক এই কথা জনায় । ইফালে জিলাখনৰ মাজেৰে বৈ যোৱা কালিগণ্ডাকী নদীয়েও ঘৰ-দুৱাৰ আৰু দলং উটুৱাই লৈ গৈছে, যাৰ ফলত পথৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

উল্লেখ্য যে, ২৬ আগষ্টত নেপালত হঠাৎ হোৱা বানৰ বাবে বৰ্তমানলৈকে প্ৰায় ১,৪০০ তকৈও অধিক লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে প্ৰায় ৬,০০০ ৰো অধিক লোক সন্ধানহীন হৈ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

লগতে পঢ়ক: জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱ : হিমালয়ক লৈ বিশ্বক সতৰ্ক নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ

TAGGED:

নেপাল
নেপালত ধাৰাসাৰ বৰষুণ
নাৰায়ণী নদী
নেপালত ভূমিস্খলন
RAINFALL WREAKS HAVOC IN NEPAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.