নেপালত ধাৰাসাৰ বৰষুণ, ৭২ ঘণ্টাত ১৪ জনৰ মৃত্যু, ব্যাহত উদ্ধাৰ কাৰ্য
আকৌ নেপালত প্ৰকৃতিক দুৰ্যোগ ৷ ৭২ ঘণ্টা ধৰি দেশখনৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ধাৰাসাৰ বৰষুণ অব্যাহত ৷
By ANI
Published : September 27, 2026 at 3:44 PM IST
নেপাল : বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত নেপালৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে ৷ ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু ভূমিস্খলনৰ বাবে বিগত ৭২ ঘণ্টাত দেশখনত বৰ্তমানলৈকে প্ৰায় ১৪ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ।
আনহাতে, দেওবাৰে বতৰ বিজ্ঞানীয়ে দেশখনত সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে ৷ ইফালে প্ৰশাসনে পুৱা মধ্য নেপালৰ নাৰায়ণী নদীৰ পাৰত বসবাস কৰা সকলো বাসিন্দাৰ বাবে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰে ৷ যিহেতু নাৰায়নী নদীৰ জলস্তৰ প্ৰায় ৯ মিটাৰ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে ৷
At least 14 people dead in 72 hours as relentless rainfall wreaks havoc in Nepal— ANI Digital (@ani_digital) September 27, 2026
Read @ANI Story I https://t.co/6UNQOQHaZJ
#Nepal #Rainfall #dead pic.twitter.com/sIk9m4EEwJ
একেদৰে দেশখনৰ মুখ্য সংযোগস্থল হিচাপে পৰিচিত চিতৱানলৈ যোৱা ঘাইপথসমূহো বন্ধ কৰি দিছে প্ৰশাসনে ৷ যিহেতুকে চিতৱানলৈ যোৱা ঘাইপথৰ একাধিক স্থানত ভূমিস্খলনৰ সৃষ্টি হৈছে, পথ বন্ধ হৈ পৰিছে ৷
দেশখনৰ দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে জনোৱা তথ্য অনুসৰি, দেওবাৰে দেশখনৰ ম্যাগডি জিলাৰ অন্নপূৰ্ণা গাঁৱত সংঘটিত ভূমিস্খলনৰ ফলত চাৰিজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৷ গাঁও পৰিষদৰ অধ্যক্ষ ভাৰত কুমাৰ পুনে এএনআইক এই কথা জানিবলৈ দিছে ৷
#WATCH | Kathmandu, Nepal: The swollen Bagmati River overflows its banks following persistent heavy rainfall, triggering a high alert in low-lying riverside communities.— ANI (@ANI) September 25, 2026
Key arterial highways connecting Kathmandu to the rest of the country, including the Prithvi Highway, BP… pic.twitter.com/VTRx4F5dgu
ইফালে বৰ্তমানো দেশখনৰ ভিন্ন প্ৰান্তত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে উদ্ধাৰ কাৰ্য চলোৱাত ব্যাঘাত হৈছে বুলি জানিবলৈ দিছে প্ৰশাসনে ৷ একেদৰে বাগলুং জিলাৰ নিশিখোলা গাঁৱত দেওবাৰে পুৱা সংঘটিত ভূমিস্খলনত চাৰিজন লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি স্থানীয় এজন বিষয়াই নিউজ এজেঞ্চী এএনআইক জানিবলৈ দিছে ৷
দেওবাৰে পুৱা গাঁওখনৰ হাৰ্ডৰাৰ ৩ নং ৱাৰ্ডত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা । গাঁও পৰিষদৰ উপাধ্যক্ষ প্ৰেম বাহাদুৰ ঘৰতী মাগাৰে নিউজ এজঞেজী এএনআইক এই কথা জনায় । ইফালে জিলাখনৰ মাজেৰে বৈ যোৱা কালিগণ্ডাকী নদীয়েও ঘৰ-দুৱাৰ আৰু দলং উটুৱাই লৈ গৈছে, যাৰ ফলত পথৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
STORY | Relentless rainfall triggers floods, landslides across Nepal— Press Trust of India (@PTI_News) September 27, 2026
Relentless rainfall across Nepal since Thursday has triggered fresh floods and landslides, swept away houses and disrupted road traffic, according to a media report, as the Himalayan country reels from the… pic.twitter.com/1Cou8glR7K
উল্লেখ্য যে, ২৬ আগষ্টত নেপালত হঠাৎ হোৱা বানৰ বাবে বৰ্তমানলৈকে প্ৰায় ১,৪০০ তকৈও অধিক লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে প্ৰায় ৬,০০০ ৰো অধিক লোক সন্ধানহীন হৈ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
Maharajganj, Uttar Pradesh: On the rising water level of the Narayani River following rainfall, DM Gaurav Singh Soggarwal says, " it has been raining in nepal as well as in maharajganj district for the last three days, due to which the water level of the narayani river is… pic.twitter.com/IhWW5xx6XK— IANS (@ians_india) September 27, 2026
লগতে পঢ়ক: জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱ : হিমালয়ক লৈ বিশ্বক সতৰ্ক নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ