নেপালত মহাপ্ৰলয়: সাহাৰ্যৰ বাবে উপস্থিত ইউনিচেফৰ প্ৰতিনিধি

নেপালত মহাপ্ৰলয়: সাহাৰ্যৰ বাবে উপস্থিত ইউনিচেফৰ প্ৰতিনিধি
এতিয়াও নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ২৮ জন আৰক্ষী জোৱান ।
By ANI
Published : August 28, 2026 at 2:21 PM IST
নুৱাকোট (নেপাল): আকস্মিক বানে মহাপ্ৰলয়ৰ সৃষ্টি কৰা নেপালত এতিয়া চৌদিশে মাথোঁ ধ্বংসস্তূপৰ ছবি । চকুৰ সন্মুখতেই যেন সকলো হেৰাই গ'ল । নিমিষতে সৃষ্টি হোৱা বানৰ ফলত বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বোকাই পুতি পেলোৱাৰ পিছত নেপাল-চীন সীমান্তত উদ্ধাৰ আৰু সাহাৰ্য অভিযান অব্যাহত আছে ।
ইয়াৰ মাজতেই মানৱীয় পৰিস্থিতিৰ মূল্যায়ন আৰু গৃহহীন লোকসকলক জৰুৰী সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিবলৈ ইউনিচেফৰ প্ৰতিনিধিসকল নুৱাকোটত উপস্থিত হৈছে । ইউনিচেফৰ দলটো নুৱাকোটত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে বানপীড়িত অঞ্চলসমূহত উদ্ধাৰ আৰু সাহাৰ্য অভিযান পূৰ্ণগতিত আৰম্ভ হৈছে । প্ৰকৃত মূল্যায়ন কৰা সন্দৰ্ভত ইউনিচেফৰ এগৰাকী সদস্যই এএনআইক কয়, "আমি পৰিস্থিতিৰ মূল্যায়ন কৰি আছো । হয়, আমি নেপাল চৰকাৰৰ সৈতে সমন্বয় স্থাপন কৰিছো ।"
উল্লেখ্য় যে যোৱা ২৬ আগষ্টত বিশালকায় পানীৰ সোঁত আৰু ধ্বংসাৱশেষ তিব্বতৰ পৰা মধ্য নেপাললৈ নামি আহিছিল । তিব্বত-নেপাল সীমান্তত ভোটে কোশী আৰু ত্ৰিশূলী নদী ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে পানী, পলস আৰু শিল নামি অহাত ব্যাপক ধ্বংসলীলা হোৱাৰ ফলত এই সংকটৰ সৃষ্টি হৈছে । যোৱা বুধবাৰে পুৱা নুৱাকোট আৰু ৰাছুৱা জিলাত হোৱা বৃহৎ আকস্মিক বানপানীৰ পিছত নেপালে এই বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হৈছে ।
নেপাল আৰক্ষীৰ তথ্য অনুসৰি শুকুৰবাৰে এই দুৰ্যোগৰ ফলত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ৪৬৯ জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে । ইয়াৰ বিপৰীতে ১৫৪৫ জন আহত লোকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত চিটৱান জিলাত সর্বাধিক ১৭৮ জনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয় । আনহাতে এনপি ইষ্টত ১১০ জন, গোর্খাত ৪৪ জন, নুৱাকোটত ৩৭ জন, ধাডিঙত ৩৩ জন, টানাহুনত ২৮ জন, এনপি ৱেষ্টত ২৭ জন আৰু ৰাছুৱাত ১২ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে । ইপিনে, কর্তৃপক্ষই ৬৪৪ জন, নুৱাকোটৰ পৰা ৮৯৮ জন আৰু ধাডিঙৰ তিনিজনক সফলতাৰে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
ইফালে, বানৰ মাজতে নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ২৮ জন আৰক্ষী জোৱান । ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ হ্ৰাস ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষৰ তথ্য অনুসৰি বৃহস্পতিবাৰলৈকে ৯৭৭ জন লোক নিৰুদ্দেশ হৈ আছে । এই লোকসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে নেপাল আৰক্ষীয়ে চলি থকা অভিযানত ৪,৩৪৮ জন জোৱান নিয়োগ কৰিছে ।নেপাল চৰকাৰেও সাহাৰ্যৰ বাবে ২.৫ কোটি এনপিআৰ নগদ ধন আবণ্টন কৰিছে । ৰাছুৱা আৰু নুৱাকোটৰ বাবে ১ কোটি এনপিআৰ আৰু ধাডিঙৰ বাবে ৫০ নিযুত এনপিআৰ আৱণ্টন দিছে ।
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধান এন্টনিঅ' গুটেৰেছে বৃহস্পতিবাৰে নেপাল আৰু চীনত হোৱা ভয়াৱহ বানপানীৰ বাবে দুখ প্রকাশ কৰিছে । ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধানগৰাকীয়ে কয়," এই দুর্যোগত প্রাণ হেৰুৱাইছে, মানুহ নিৰুদ্দেশ হৈছে আৰু ব্যাপক ধ্বংসৰ সৃষ্টি কৰিছে ।"
ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ চলি থকা সমর্থনৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি এক্স'ত তেওঁ লগতে কয় , "নেপালত ৰাষ্ট্ৰসংঘই চৰকাৰৰ নেতৃত্বত চলাই থকা সাহাৰ্য কাৰ্যসূচীক সমৰ্থন কৰিছে । " ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ দল আৰু মানৱীয় অংশীদাৰসকলে ক্ষতিগ্ৰস্ত সম্প্ৰদায়সমূহক সহায় কৰিবলৈ যোগান আৰু কৰ্মী সংগঠিত কৰা বুলিও সচিব প্ৰধানগৰাকীয় উল্লেখ কৰে ।
ইয়াৰ উপৰি আমেৰিকা আৰু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই (ডব্লিউএইচঅ') সমর্থন বৃদ্ধি কৰিছে, ৱাশ্বিংটনে ৫ লাখ মার্কিন ডলাৰৰ সহায় ঘোষণা কৰিছে আৰু ডব্লিউএইচঅ'ই জৰুৰীকালীন চিকিৎসা সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰিছে ।
আনহাতে বিদেশী উদ্ধাৰ সমন্বয় পৰিচালনাৰ বাবে নেপালৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে বৃহস্পতিবাৰে জৰুৰীকালীন নিয়ন্ত্রণ কক্ষ (ইচিআৰ) স্থাপন কৰিছে । তদুপৰি, বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্রালয়ে নেপালৰ ত্ৰিশূলী-১ প্ৰকল্পত কৰ্মৰত ৬৩ জন ভাৰতীয় নাগৰিকৰ নাম প্ৰকাশ কৰি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বুলি কয় । অৱেশ্য়ে ২৮৮ জন ভাৰতীয় নাগৰিকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বুলিও মন্ত্রালয়ে সদৰী কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক:খহি পৰিব পাৰে আৰু এটা বৰফৰ হ্ৰদ ! অহৰহ চকু ৰাখিছে নেপাল চৰকাৰে
নেপালত বোকাৰ ছুনামি: ৩০০ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু, সন্ধানহীন ১,৪০০ৰ ভিতৰত ২৮৮ ভাৰতীয়
NEPAL FLASH FLOOD LIVE UPDATES: নেপালৰ বান পৰিস্থিতিৰ ওপৰত পৰ্যালোচনা; ভাৰতৰ পৰা নেপাললৈ ৩৭.৫ টন মানৱীয় সাহায্য প্ৰেৰণ