নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জন্মদিনত সু-স্বাস্থ্য কামনাৰে কেপ টাউনৰ বিষ্ণু মন্দিৰত সেৱা জনালে ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে
৬৯ সংখ্যক কমনৱেলথ সংসদীয় সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ দক্ষিণ আফ্ৰিকাত অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ।
By ANI
Published : September 18, 2026 at 12:42 PM IST
কেপ টাউন ( দক্ষিণ আফ্ৰিকা): অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে কেপ টাউনৰ গেটছভিলেৰ হিন্দু সেৱা সমাজ বিষ্ণু মন্দিৰ দৰ্শন কৰে । বৃহস্পতিবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জন্মদিনত এই মন্দিৰটোত সেৱা জনাই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দীৰ্ঘায়ু আৰু সু-স্বাস্থ্য কামনা কৰে ।
বৃহস্পতিবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৭৬ সংখ্যক জন্মদিন আছিল । অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে যোৱা ১৩ ছেপ্তেম্বৰৰ পৰা ১৯ ছেপ্তেম্বৰলৈ কেপ টাউনত অনুষ্ঠিত হৈ থকা ৬৯ সংখ্যক কমনৱেলথ সংসদীয় সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ দক্ষিণ আফ্ৰিকাত আছে । এই জন্মদিনটোত অসমত উপস্থিত থাকিব নোৱৰাৰ বাবে ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে হিন্দু সেৱা সমাজ বিষ্ণু মন্দিৰতেই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সুস্বাস্থ্যৰ কামনাৰে প্ৰাৰ্থনা জনায় ।
ইপিনে, এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ ব্ৰিফিঙ বৈঠকৰ অধ্যক্ষতা কৰি লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই ৬৯ সংখ্যক কমনৱেলথ সংসদীয় সন্মিলনৰ পূৰ্বে প্ৰস্তুতিৰ পৰ্যালোচনা কৰে । এক চৰকাৰী বিজ্ঞপ্তিত উল্লেখ কৰা মতে এই আলোচনাত ভাৰতীয় প্রতিনিধি দলটোৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে লোকসভাৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । অধ্যক্ষগৰাকীয়ে প্ৰতিনিধি দলটোৰ সকলো সদস্যকে উক্ত অধিৱেশন আৰু কৰ্মশালাসমূহত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
লোকসভাৰ অধ্যক্ষ বিৰলাই ভাৰতীয় দলটোৰ সদস্যসকলে আলোচনাৰ সময়ত নিজৰ মতামত ফলপ্ৰসূভাৱে প্ৰকাশ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । লোকসভাৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে কয়, "বিশ্ব মঞ্চত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাৰ্থ আৰু দৃষ্টিভংগী শক্তিশালীভাৱে উপস্থাপন আৰু সুৰক্ষিত কৰিব পৰা যায় ।"
তেওঁ এনে গোলকীয় মঞ্চত ভাৰতৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণে দেশৰ সংসদীয় পৰম্পৰা আৰু গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধৰ পৰিসৰক অধিক শক্তিশালী কৰিব বুলিও বিশেষভাৱে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । অধ্যক্ষগৰাকীয়ে এই সন্মিলনৰ সময়ত ভাৰতৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যকে সকলো বৈঠক আৰু আলোচনাৰ সময়ত সময়ানুবৰ্তিতা আৰু অনুশাসন কঠোৰভাৱে মানি চলিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । ভাৰতীয় প্ৰতিনিধি দলটোৱে এক আদৰ্শমূলক মান দেখুওৱাটো নিশ্চিত কৰিবলৈকে তেওঁ এইদৰে নিৰ্দেশ দিয়ে ।
এইবাৰ মুখ্য সন্মিলনৰ শ্লোগানটো হৈছে: “পৰিবর্তনশীল বিশ্ব ব্যৱস্থাত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইন আৰু সংসদীয় গণতন্ত্ৰক শক্তিশালী কৰা: কমনৱেলথ নেতৃত্ব” । এই বিষয়বস্তুৰ অধীনত পৰিবর্তনশীল বিশ্ব পৰিৱেশত সংসদসমূহৰ ভূমিকাৰ বিষয়ে আলোচনা অব্যাহত আছে । উল্লেখ্য যে এই বৈঠকখনত ভাৰতীয় প্ৰতিনিধি দলটোৱে ছয়খনকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কমনৱেলথ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰী কনফাৰেন্স কৰ্মশালাৰ কাৰ্যসূচী ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক:প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৭৬ সংখ্যক জন্মদিনত ৭৬ টা শিশুক নতুন জীৱন দিয়াৰ লক্ষ্য ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযানৰ
শিৱসেনা বিবাদত বিধানসভাৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা পৰীক্ষাৰ ওপৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰশ্ন